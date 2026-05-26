Spettacolo Le rane al Cineteca Milano Metropolis

Appuntamento teatrale il 11 giugno 2026 con Le rane, una rilettura vivace della commedia di Aristofane proposta dal gruppo Teatro Adulti Avanzato Lunedì

Il 21esimo secolo incontra l’antica comicità di Aristofane in una serata pensata per chi ama il teatro e le rielaborazioni contemporanee. L’appuntamento è fissato per Giovedì 11 giugno 2026 | ore 20.30 presso la Cineteca Milano Metropolis, dove andrà in scena la produzione intitolata Le Rane. Questo evento unisce la passione di un gruppo amatoriale avanzato con una regia professionale e la volontà di rendere accessibile un classico attraverso un linguaggio nuovo e dinamico.

La messa in scena è promossa da Lumen Teatro e gode del patrocinio della Città di Paderno Dugnano, a testimonianza dell’interesse locale verso iniziative culturali condivise. Sul palco si alternano interpreti con esperienza e volontari appassionati: l’energia dell’ensemble è uno degli elementi che rende lo spettacolo particolarmente interessante per il pubblico che ama confrontarsi con la tradizione in chiave moderna.

La natura dell’adattamento e la regia

Il lavoro è un adattamento curato e diretto da Stefano Tenconi, che firma anche la regia. Si tratta di una riscrittura che mantiene il nucleo satirico dell’opera classica ma lo declina con scelte sceniche, ritmiche e linguistiche pensate per il pubblico contemporaneo. L’operazione è definibile come liberamente ispirata: non si cerca la replica filologica dell’originale, bensì una rilettura che valorizzi le tensioni comiche e politiche in chiave attuale, senza tradire la natura del testo di partenza.

Scelte stilistiche e obiettivi

La regia privilegia momenti di coralità e scene visuali che favoriscono il rapporto diretto tra attori e spettatore. L’uso del ritmo, delle pause comiche e di un linguaggio fisico calibrato è pensato per mettere in evidenza le contraddizioni e i temi centrali dell’opera. In questo contesto, il cast lavora come organismo collettivo, con singole presenze che emergono nelle parti di maggiore incisività comica o drammatica.

Il cast e il lavoro del gruppo

La compagnia che porta in scena Le Rane è il gruppo Teatro Adulti Avanzato Lunedì. Sul palco si alternano Marco Arena, Daniele Buggio, Ombretta Bulgherini, Cinzia Busnelli, Vincenzo Di Modugno, Andrea Feletti, Aaron Gamboni, Francesca Guida, Daniela Martelli e Vittoria Santagata. Questo ensemble combina voci e timbri differenti, permettendo alla messinscena di puntare su contrasti interpretativi e complicità sceniche. La presenza di un cast numeroso consente di restituire la dimensione corale tipica delle commedie antiche, pur rinnovando la messa in scena con soluzioni originali.

Organizzazione dell’evento e informazioni pratiche

Lo spettacolo si svolge nella cornice della Cineteca Milano Metropolis, struttura nota per ospitare eventi culturali di vario genere. L’iniziativa è promossa da Lumen Teatro e sostenuta dal patrocinio della Città di Paderno Dugnano, dettaglio che sottolinea l’impegno del territorio nel valorizzare proposte artistiche locali. Per il pubblico è un’occasione per avvicinarsi a una versione rinnovata di un classico, inserita in un calendario culturale che privilegia la partecipazione e la condivisione.

Consigli per assistere

Per godere pienamente dello spettacolo è consigliabile arrivare con un po’ di anticipo per trovare posto e ambientarsi nello spazio della Cineteca Milano Metropolis. L’assistenza agli spettatori e le informazioni logistiche sono coordinate dagli organizzatori di Lumen Teatro, che curano anche gli aspetti comunicativi dell’evento. Il pubblico interessato può informarsi sui canali ufficiali per eventuali aggiornamenti relativi alla serata.

Perché vale la pena partecipare

Partecipare a questa rappresentazione significa confrontarsi con una proposta che unisce il rigore del testo classico alle soluzioni creative del teatro contemporaneo. Le Rane in questa versione propone spunti di riflessione, risate e momenti di partecipazione collettiva: un mix che rende l’appuntamento adatto sia a chi conosce la commedia di Aristofane sia a chi si avvicina per la prima volta. L’evento è pensato come una serata di intrattenimento culturale, capace di offrire stimoli e divertimento in egual misura.