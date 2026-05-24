Spettacolo tutti gli animali sono uguali a Milano: informazioni e biglietti

Un appuntamento teatrale curato da Laura Franquillo che invita a riflettere

La città ospita una nuova proposta teatrale intitolata Tutti gli animali sono uguali, in programma il 23/05/2026 con inizio alle 21:15. Lo spettacolo viene presentato al Teatro Corvetto, situato in Viale Lucania, 18 a Milano, e porta la firma artistica dell’insegnante Laura Franquillo. Questa pagina riunisce le informazioni pratiche per chi desidera partecipare: orario di inizio, prezzo indicativo dei biglietti, modalità di accesso e contatti utili. Se vuoi capire se questa serata è adatta a te o alla tua famiglia, trovi qui una panoramica chiara e sintetica che ti aiuta a decidere.

Informazioni essenziali sull’evento

Lo spettacolo è presentato come una performance teatrale pensata per un pubblico interessato a contenuti riflessivi. Il prezzo parte da € 6,22, ma le disponibilità possono variare in base alla tipologia di posto e alle eventuali riduzioni. È importante sapere che la vendita on-line per questo evento è conclusa, pertanto chi non ha ancora acquistato il biglietto dovrà verificare la presenza di posti disponibili in biglietteria la sera stessa o contattare la struttura per eventuali liste d’attesa. Per aggiornamenti e informazioni pratiche è consigliato consultare il sito ufficiale teatrocorvetto.it.

Dettagli pratici e suggerimenti

Per arrivare con calma è utile presentarsi con anticipo: il consiglio è di considerare almeno trenta minuti prima dell’inizio per ritirare eventuali biglietti e trovare il posto. La locandina indica l’orario di apertura della sala, ma per ragioni logistiche la direzione può suggerire di arrivare prima per il controllo di accessi e la sistemazione. Ricorda che punctualità consigliata non equivale a ingressi garantiti durante le scene più avanzate; alcune rappresentazioni prevedono momenti in cui l’ingresso è limitato per non disturbare l’azione teatrale.

Come raggiungere la sede e modalità di accesso

Il Teatro Corvetto si trova in un punto servito dai mezzi pubblici della città: prima di metterti in viaggio verifica le linee attive e gli orari utili. Se arrivi in auto, considera il tempo necessario per il parcheggio nelle vicinanze; in alternativa, l’uso del trasporto pubblico è spesso più pratico nelle ore serali. Per le procedure di accesso alla piattaforma di vendita compare la voce Accesso con username e password, mentre per chi non ha ancora un account è possibile registrarsi seguendo le istruzioni sul sito. In caso di problemi è prevista la funzione Password dimenticata? per recuperare le credenziali.

Accessibilità e servizi in sede

Il teatro dispone di informazioni di contatto pubblicate sul portale ufficiale per verificare servizi come l’accessibilità per persone con mobilità ridotta o esigenze specifiche. È buona prassi segnalare particolari necessità al momento della prenotazione o contattando direttamente la biglietteria; in questo modo il personale può predisporre soluzioni adeguate. Inoltre, il teatro ospita stagionalmente eventi che spaziano dal teatro al cinema, dalle mostre alle fiere, quindi controllare il calendario degli eventi consente di pianificare visite multiple.

Biglietteria e consigli per l’acquisto

Dato che la vendita on-line è conclusa per questa data, chi è interessato dovrebbe informarsi presso la biglietteria del teatro la sera dell’evento o telefonare per verificare eventuali disponibilità residue. Le tariffe e le eventuali riduzioni sono comunicate dalla struttura e riportate sul portale teatrocorvetto.it. Ricorda che prenotazione last minute può funzionare in caso di disdette, ma non è mai garantita; per chi non vuole rischiare è sempre preferibile acquistare in anticipo quando la vendita è ancora aperta.

Contatti utili

Per informazioni specifiche sui posti, sulle modalità di accesso o per segnalare esigenze particolari è possibile consultare il sito ufficiale del teatro o rivolgersi direttamente alla biglietteria. Inserendo le parole chiave Teatro Corvetto e Tutti gli animali sono uguali sui canali ufficiali si ottengono aggiornamenti tempestivi. La direzione dello spettacolo è curata dall’insegnante Laura Franquillo, che figura tra i riferimenti artistici dell’evento.

Perché partecipare

Partecipare a una serata al Teatro Corvetto significa immergersi in un contesto culturale che valorizza la messa in scena e la riflessione collettiva. Lo spettacolo Tutti gli animali sono uguali offre un’occasione per confrontarsi con tematiche che possono stimolare il dibattito dopo la rappresentazione; è una proposta indicata per chi ama il teatro inteso come esperienza condivisa. Se cerchi un appuntamento culturale a Milano, questa serata rappresenta una possibilità concreta per vivere il palcoscenico in modo diretto e partecipato.