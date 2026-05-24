Spettacolo commemorativo: Articolo 1 e il racconto musicale della Repubblica Italiana

Un progetto scenico che intreccia musica, recitazione e documentazione storica per ricordare l'importanza del voto del 2 giugno 1946 e la partecipazione delle donne nella costruzione della Repubblica Italiana

La produzione Articolo 1 – Nel nome del popolo italiano propone una messa in scena che unisce teatro, musica e testimonianza storica per restituire atmosfere e responsabilità di un passaggio cruciale nella storia nazionale. Sul palco si incontrano voci e strumenti, parole recitate e commenti documentari, con l’intento di non limitarsi a una semplice rievocazione ma di sollecitare una riflessione sull’eredità civica che tutti condividiamo. Il progetto nasce per commemorare l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, offrendo al pubblico frammenti di memoria e spunti per interpretare il presente.

L’impostazione scenica affianca l’elemento narrativo a quello musicale: la partitura originale dialoga con la voce recitante e con le annotazioni storiche, creando una trama che alterna intensità emotiva e rigore documentale. L’opera è pensata come un invito a comprendere il valore della partecipazione civica e dell’impegno collettivo, concetti presentati come capitali della democrazia e come responsabilità quotidiana di ogni cittadino. La forma spettacolare diventa così strumento per esplorare temi politici e sociali senza rinunciare all’immediatezza dell’esperienza artistica.

La proposta artistica e il cast

Al centro della proposta trova posto l’Orchestra Filarmonica Gasparo da Salò, accompagnata dalla voce di Alessia Multari e dall’interpretazione dell’attore Luciano Bertoli. I commenti storici sono affidati a Emilio Del Bono, che offre chiavi di lettura e contesti per gli episodi rappresentati. La direzione artistica e musicale è curata da Sandro Torriani, mentre le orchestrazioni e le musiche di scena sono opera di Roberto Soggetti. Il testo teatrale è firmato da Carlo Susa, e la scenografia e regia portano la firma di Enzo Mologni, con il light design di Stefano Mazzanti.

Scelte musicali e teatralità

La partitura è concepita per sostenere il racconto senza sopraffarlo: strumenti e linee vocali dialogano con la parola recitata per creare paesaggi sonori che richiamano il dopoguerra, la ricostruzione e il desiderio di futuro. Le orchestrazioni, pensate come un tessuto che mette in rilievo immagini e parole, servono a sottolineare momenti di tensione e di speranza. In questo contesto la regia privilegia una scenografia essenziale che favorisce il rapporto diretto tra interpreti e pubblico, facendo della scena uno spazio condiviso di confronto.

Il nucleo storico rappresentato

Lo spettacolo concentra la sua attenzione su eventi e scelte politiche che determinarono il passaggio dalla monarchia alla repubblica. Al centro del racconto vi è il voto del 2 giugno 1946, un appuntamento che segnò l’ingresso delle donne nella vita democratica nazionale e la formazione dell’Assemblea Costituente. Attraverso soluzioni sceniche e interventi documentaristici, il progetto espone i dilemmi, le speranze e le paure della collettività di allora, restituendo la complessità di un processo storico fondativo.

La partecipazione femminile e la responsabilità collettiva

La partecipazione delle donne al voto è rappresentata come elemento centrale del rinnovamento politico e sociale: una svolta che mutò i rapporti di rappresentanza e introdusse nuove prospettive nella costruzione della comunità nazionale. Lo spettacolo pone l’accento sull’importanza della partecipazione come motore di cambiamento e sulla necessità di coltivare la memoria come risorsa condivisa. Il tema della responsabilità collettiva diventa così un filo rosso che attraversa tutte le scene, invitando lo spettatore a riconoscersi parte attiva della storia in corso.

Produzione, collaborazioni e significato contemporaneo

L’iniziativa è una produzione di Gasparo 1964 – Associazione Musicale Gasparo da Salò, realizzata in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano e l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia. L’opera gode dell’Alto Patrocinio e del sostegno del Ministero della Cultura per i Progetti Speciali Ministero 2026, a sottolineare la rilevanza istituzionale dell’impresa. Il valore contemporaneo del lavoro sta nella sua capacità di trasformare un anniversario in occasione di dialogo e autotestimonianza, proponendo lo spettacolo come strumento di riflessione pubblica.

In conclusione, Articolo 1 – Nel nome del popolo italiano si propone come una messa in scena che non si limita a commemorare, ma che sollecita azioni e riflessioni sul presente. Attraverso l’incontro tra musica, recitazione e commento storico il progetto mira a restituire il senso profondo della scelta democratica che ha fondato la Repubblica Italiana, ricordando che ogni generazione è chiamata a custodire e reinventare questa eredità collettiva.