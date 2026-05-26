Arresti e sequestri a Rozzano dopo controlli mirati nel centro

Controlli straordinari della polizia locale a Rozzano con arresti, perquisizioni e sequestri nelle cantine Aler

La città di Rozzano è stata teatro di una serie di interventi mirati delle forze dell’ordine, con attività concentrate nel centro e nelle aree Aler. In seguito ai servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio, le autorità hanno proceduto a più fermi e perquisizioni, coinvolgendo sia la polizia locale sia la polizia di Stato. Gli episodi emersi in città mostrano un impegno operativo su più fronti per presidiare i luoghi ritenuti più a rischio.

Le operazioni, effettuate nell’arco di alcuni turni di controllo, hanno portato all’arresto di più persone e al sequestro di quantitativi di cocaina in diverse confezioni. Tra le giornate menzionate, la cronologia degli interventi indica che alcuni fatti si sono verificati nella mattinata e nel pomeriggio, con attività di appostamento e inseguimenti che hanno coinvolto strade, cortili e aree verdi cittadine.

Gli arresti in centro e l’inseguimento

Nel corso dei servizi, la polizia locale ha fermato un venticinquenne, identificato con le iniziali Z.R., al termine di un violento inseguimento a piedi tra le vie del centro e i caseggiati delle aree Aler. Secondo la ricostruzione, l’uomo è stato notato davanti a un bar e, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga attraversando marciapiedi e spazi verdi, fino a nascondersi tra gli arbusti di un parco cittadino. L’attività si è conclusa con il suo arresto, resosi necessario anche per l’esistenza di un divieto di dimora a suo carico, fattore che ha aggravato la posizione penale.

Le dinamiche dell’intervento

L’inseguimento ha richiesto l’intervento coordinato degli agenti per delimitare le vie di fuga e procedere al contenimento del soggetto; durante queste fasi gli operatori hanno privilegiato il controllo del perimetro e la sicurezza dei residenti. L’episodio evidenzia come i servizi sul campo prevedano non solo accertamenti statici, ma anche attività dinamiche di ricognizione, utili a intercettare chi tenta di eludere la cattura.

Operazioni antidroga e sequestri

Parallelamente all’arresto dopo l’inseguimento, un’altra operazione della polizia locale ha portato a un secondo fermo: un giovane di 23 anni, E.S., è stato trovato in possesso di 34 dosi di cocaina già confezionate, pronte per la vendita. In un intervento distinto, la polizia di Stato del Commissariato Porta Genova ha condotto un appostamento in un appartamento di via dei Bucaneve, dove un altro venticinquenne è stato bloccato dopo che un cliente era stato fermato con una dose in tasca. Nella perquisizione dell’abitazione sono stati sequestrati ulteriori 44 grammi di sostanza e un bilancino di precisione.

Clienti, acquisti e sequestri

Le dinamiche degli scambi sono state documentate dagli agenti durante gli appostamenti: i clienti si presentano brevemente alla porta, effettuano lo scambio e si allontanano in pochi minuti. Questo tipo di movimento è spesso il segnale che ha indotto le forze dell’ordine a intervenire. Gli esiti dei controlli sono sfociati sia in arresti per detenzione ai fini di spaccio sia in segnalazioni per i consumatori trovati in possesso di dosi.

Perquisizioni nelle cantine Aler e prossimi passi

Nell’ambito delle verifiche nelle aree condominiali e nelle cantine delle case Aler, gli agenti hanno identificato e denunciato a piede libero un ventenne, S.V., trovato con sette dosi di cocaina. Le ispezioni condotte in questi spazi comuni rappresentano una strategia mirata per interrompere canali di rifornimento e depositi di sostanza, spesso nascosti in locali di pertinenza degli stabili. Le operazioni hanno inoltre permesso di raccogliere elementi utili alle indagini e alle successive misure preventive.

Le autorità hanno annunciato che i controlli proseguiranno con servizi straordinari di presidio del territorio e monitoraggio delle zone sensibili. L’obiettivo dichiarato è consolidare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più esposte e ridurre il fenomeno dello spaccio attraverso attività coordinate e mirate, coinvolgendo pattuglie in appostamento, perquisizioni mirate e controlli ambientali.