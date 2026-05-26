Milan, cambiamento totale dopo il mancato accesso alla Champions League

La proprietà rossonera avvia una ristrutturazione completa del settore sportivo: addii pesanti e incarichi vacanti che cambiano il volto del Milan

L’AC Milan entra in una fase di netto riassetto dopo la mancata qualificazione alla Champions League che ha fatto scattare scelte drastiche ai vertici del club. La proprietà, guidata da Gerry Cardinale e dal fondo RedBird Capital Partners, ha comunicato l’esonero immediato di figure chiave: l’allenatore Massimiliano Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Questo passo segna una cesura con l’assetto recente della società e apre una fase di transizione con riflessi immediati sulla gestione sportiva e operativa.

Il fulcro della decisione è legato al risultato finale del campionato e in particolare al ko che ha privato la squadra della partecipazione europea. La nota ufficiale della proprietà parla di un mandato chiaro: tornare in Champions League e costruire basi solide per competere con continuità ai vertici. La mancata realizzazione di questo obiettivo ha determinato una riorganizzazione radicale dell’area sportiva, con l’intenzione dichiarata di annunciare nuove nomine appena saranno definite per avviare la stagione successiva con una struttura pronta.

La sequenza degli avvicendamenti

Gli addii riguardano figure con responsabilità differenti ma complementari nella catena decisionale del club: il coach che doveva guidare il progetto sul campo, il direttore sportivo che supervisionava il mercato e il reparto tecnico, e l’amministratore delegato che coordinava la parte esecutiva. L’interruzione del rapporto con questi dirigenti non è presentata come un mero cambio di volti, ma come l’avvio di una profonda riorganizzazione pensata per riallineare il club agli obiettivi della proprietà. I ringraziamenti ufficiali testimoniano il rispetto per il lavoro svolto, ma la scelta rimane netta e rivoluzionaria rispetto alla gestione precedente.

Motivazioni e responsabilità

Nel comunicato di RedBird si legge che, sebbene per gran parte della stagione la squadra sia rimasta nelle posizioni alte della classifica, il finale è stato giudicato al di sotto delle aspettative. La sconfitta decisiva ha trasformato la valutazione stagionale in un fallimento inequivocabile agli occhi della proprietà, che ha deciso di intervenire in modo rapido e netto. Alcune scelte di mercato e la dinamica delle ultime settimane sono state richiamate come fattori che hanno inciso sul giudizio complessivo, portando alla conclusione che fosse necessaria una nuova direzione per il progetto sportivo.

Conseguenze immediate per l’organigramma

Le dimissioni forzate o gli esoneri lasciano il club privo di ruoli chiave: non c’è più un amministratore delegato operativo, il ruolo di direttore sportivo è vacante e il reparto tecnico è allo stesso modo privo di una guida stabile. A questo si aggiunge il peso della figura di Zlatan Ibrahimovic, citato come un interlocutore influente nella nuova fase, la cui presenza interna alla proprietà sembra avere un ruolo rilevante nelle scelte future. Sul piano pratico, la società dovrà accelerare la selezione delle nuove figure per non farsi trovare impreparata nella prossima finestra di mercato e nella pianificazione della stagione.

Rumors e scenari per la panchina

Nei giorni successivi agli annunci sono circolati nomi importanti per la panchina e per la direzione sportiva: profili differenti tra loro, che vanno da tecnici con esperienza nazionale e internazionale a ex giocatori con idee innovative. Tuttavia, la scelta di un nuovo allenatore è tipicamente collegata alla presenza e alla visione del direttore sportivo, un ruolo al momento scoperto. Le ipotesi più ricorrenti riflettono la mancanza di una direzione unica: alcuni nomi suggeriscono una linea aggressiva e orientata al risultato immediato, altri un progetto più basato su sviluppo e identità di squadra.

Implicazioni strategiche e prospettive

L’uscita di figure storiche o di grande peso decisionale segna l’inizio di una fase in cui la proprietà intende rimodellare la squadra attorno a obiettivi precisi: ritorno in Champions League e costruzione di basi per vincere in modo continuativo. Ciò implica una revisione delle politiche di mercato, della struttura tecnica e delle responsabilità operative. Il processo di scelta delle nuove nomine sarà determinante: da queste dipenderà la direzione futura del club, tra la necessità di risultati immediati e l’importanza di un progetto sostenibile nel medio-lungo periodo.

Verso una nuova stagione

Per i tifosi e per l’ambiente sportivo si apre un periodo di attesa e di dialogo: la proprietà ha promesso annunci non appena le posizioni saranno definite, ma per ora domina l’incertezza su tempi e nomi. La speranza è che la ristrutturazione porti una chiarezza progettuale e una capacità di programmazione che permetta al Milan di tornare competitivo ai livelli richiesti. Nel frattempo, la ridistribuzione dei ruoli e l’arrivo di nuovi protagonisti determineranno le scelte tecniche e di mercato per la stagione a venire.