Furto in centro a Milano: due arresti alla stazione Missori dopo il pedinamento

Un controllo di routine trasformato in arresto: due cittadini algerini bloccati sulla banchina della metro Missori dopo aver sottratto un trolley e una borsa a turisti in via Falcone

Il centro di Milano è stato teatro di un intervento della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di due uomini accusati di furto aggravato. L’episodio, avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, è stato seguito dalle forze dell’ordine fin dai primi sospetti in via Torino e si è concluso sulla banchina della metropolitana alla stazione Missori. I fatti sono riferiti in relazione all’operazione svolta il 20 maggio 2026 e l’articolo è stato pubblicato il 25/05/2026 alle 10:54.

Secondo quanto ricostruito, due turisti seduti ai tavolini di un bar in via Falcone sono stati derubati di un trolley e di una borsa da lavoro: gli agenti, insospettiti da scambi di sguardi e segnali tra due persone, hanno avviato un’attività di osservazione che ha permesso di documentare il furto e di intervenire rapidamente. La tempestività dell’intervento ha consentito il recupero della merce e l’identificazione dei responsabili.

Modalità del furto e ruoli dei sospetti

La dinamica dell’azione era organizzata: uno dei due uomini, il trentaseienne, si è comportato come palo, cioè come colui che vigila sull’area per segnalare possibili interferenze esterne, mentre il ventisettenne si è avvicinato al tavolo coprendo i movimenti con il proprio corpo e sottraendo la valigia e la borsa appoggiate sui sedili. Il ruolo di palo è descritto dagli investigatori come una tecnica di distrazione e controllo dell’ambiente che facilita il furto, e in questo caso il comportamento dei due ha attirato l’attenzione degli agenti già in servizio in zona.

Segnali e pedinamento

Gli operatori della Squadra Investigativa del Commissariato Centro hanno notato che, pur camminando separatamente, i due sospetti si scambiavano continui segnali di intesa: piccoli gesti e movimenti che hanno reso necessaria un’osservazione ravvicinata. Da via Torino il pedinamento è proseguito fino alla zona di piazza San Sepolcro e a via Falcone, dove è stato consumato il furto. Questo tipo di attività di controllo rientra nelle misure ordinarie di prevenzione dei reati predatori nelle aree più frequentate della città.

Recupero della refurtiva e arresto

Gli agenti sono intervenuti definitivamente quando i sospetti hanno raggiunto la banchina della metropolitana di Missori, bloccandoli prima che potessero salire su un treno e dileguarsi. La refurtiva è stata recuperata integra e comprendeva un computer portatile, due tablet, tre walkie-talkie, un cellulare, documenti personali e contanti. Gli oggetti sono stati restituiti al proprietario, un turista olandese di 57 anni, che ha potuto riavere quanto sottratto senza danni irreparabili.

Condizioni dei fermati e accuse

I due arrestati, di nazionalità algerina e rispettivamente di 27 e 36 anni, risultano essere senza documenti e senza fissa dimora; gli accertamenti hanno indicato la loro posizione irregolare sul territorio nazionale. Per loro è scattata la misura cautelare per furto aggravato in concorso. La presenza di precedenti, in particolare per il trentaseienne, ha contribuito alle valutazioni degli investigatori al momento della contestazione del reato.

Implicazioni e prevenzione

L’episodio mette in luce sia la vulnerabilità dei turisti nelle aree affollate sia l’importanza di interventi mirati delle forze dell’ordine. Il recupero degli oggetti e l’arresto sul posto testimoniano l’efficacia del controllo dinamico del territorio, cioè di quei servizi di pattugliamento progettati per monitorare comportamenti sospetti e prevenire reati predatori. Allo stesso tempo la vicenda è un richiamo alla prudenza: lasciare incustoditi trolley o borse anche per pochi istanti può esporre a rapidi furti organizzati.

Le indagini proseguono per definire tutti gli aspetti processuali e amministrativi della vicenda. Nel frattempo il caso rimane un esempio pratico di come l’attenzione degli agenti e la collaborazione dei cittadini possano contribuire a ridurre i reati nel centro città, consentendo il recupero della refurtiva e la tutela delle vittime.