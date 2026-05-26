Retake Day 2026 a Milano, 50 kg di rifiuti raccolti al Parco Segantini

Resoconto della giornata al Parco Segantini: cittadini, associazioni e Retake hanno raccolto 50 kg di rifiuti e promosso la cura condivisa degli spazi

Sabato 23 maggio 2026 il Parco Segantini, in via Giovanni Segantini a Milano, è stato protagonista di una mattinata dedicata alla pulizia e alla cura dei beni comuni. L’appuntamento, fissato alle 9.30, ha visto la partecipazione di cittadini, famiglie, giovani e diverse associazioni locali che si sono ritrovati per un intervento collettivo di cura urbana. In poche ore la squadra di volontari è riuscita a raccogliere circa 50 kg di rifiuti, un risultato concreto che racconta l’efficacia dell’impegno diffuso sul territorio.

Questa iniziativa faceva parte del circuito nazionale del Retake Day 2026, una mobilitazione che ha coinvolto decine di città italiane nello stesso weekend. L’azione non si è limitata alla rimozione dei rifiuti: i partecipanti hanno effettuato piccoli interventi di manutenzione, raccolta differenziata e sensibilizzazione verso il rispetto degli spazi pubblici, mettendo in pratica il concetto di beni comuni come patrimonio condiviso e responsabilità collettiva.

Svolgimento della giornata

La mattinata è stata organizzata come un vero e proprio cantiere di comunità, con punti di ritrovo, strumenti messi a disposizione e squadre dedicate ad aree specifiche del parco. L’attività ha seguito turni metodici per garantire sicurezza e ordine: dispositivi di protezione, guanti, sacchi per la raccolta differenziata e attrezzi per rimuovere rifiuti ingombranti hanno permesso di operare con efficienza. Tra i materiali raccolti si contavano sia rifiuti leggeri sia oggetti più voluminosi, e tutto il materiale è stato separato per il conferimento corretto secondo le regole comunali.

Partecipazione e logistica

All’iniziativa hanno preso parte cittadini singoli, gruppi informali, associazioni di quartiere e rappresentanti di Retake, che hanno coordinato le squadre. L’organizzazione ha previsto un breve briefing iniziale per spiegare le aree di intervento e le pratiche di sicurezza, mentre i volontari più esperti hanno svolto un ruolo di tutor. Questo modello operativo ha facilitato l’inclusione di persone di tutte le età, trasformando la raccolta in un’occasione di confronto e scambio di buone pratiche per la gestione degli spazi pubblici.

Risultati concreti e valore civico

Il dato più immediato è quello della quantità raccolta: circa 50 kg di rifiuti sottratti all’ambiente del parco. Ma il valore dell’intervento va oltre il numero: l’azione collettiva ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza al quartiere e a promuovere comportamenti più attenti verso l’ambiente. Attraverso il lavoro condiviso si è ricordato che anche piccoli gesti, ripetuti e diffusi, producono benefici tangibili per la vivibilità urbana e la qualità della vita nel territorio.

Effetto sulla comunità locale

Il coinvolgimento di famiglie e giovani ha fatto emergere un effetto moltiplicatore: molte persone hanno dichiarato l’intenzione di monitorare con più attenzione l’uso degli spazi verdi e di partecipare a future iniziative. L’intervento ha inoltre offerto l’opportunità di segnalare criticità strutturali al Comune e di avviare un dialogo tra cittadini e istituzioni su manutenzione e decoro. In questo senso l’evento si è trasformato in un catalizzatore di responsabilità civica.

Perché aderire e come replicare l’esperienza

Partecipare a iniziative come il Retake Day significa mettere in pratica il principio della corresponsabilità: non aspettare che siano altri a prendersi cura dei luoghi che si frequentano. Il presidente di Retake, Fabrizio Milone, ha invitato chiunque creda nella partecipazione attiva a mettersi in gioco, sottolineando che anche il contributo più modesto è parte di una costruzione collettiva. L’esperienza al Parco Segantini dimostra come una giornata organizzata possa avviare processi duraturi di miglioramento, se accompagnata da comunicazione, formazione e continuità.

In chiusura, l’intervento al Parco Segantini ribadisce che la cura degli spazi urbani è un’attività praticabile da tutti: con strumenti semplici, un po’ di tempo e spirito collaborativo si possono ottenere risultati concreti, come la raccolta di 50 kg di rifiuti, e costruire relazioni più solide tra persone e territorio. L’invito a partecipare resta aperto, perché la sostenibilità e il decoro nascono dal coinvolgimento quotidiano di chi vive la città.