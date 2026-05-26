Due consiglieri passano a Futuro Nazionale: Vannacci annuncia la svolta in Regione Lombardia

Il 26 maggio 2026 al Pirellone Vannacci presenta i nuovi ingressi in Futuro Nazionale: una mossa che rimescola gli equilibri politici in Lombardia e rilancia temi centrali come la sicurezza e il rapporto con l'Europa

Il 26 maggio 2026, al Pirellone di Milano, il generale Roberto Vannacci ha ufficializzato l’adesione dei consiglieri regionali Luca Ferrazzi e Pietro Macconi a Futuro Nazionale. La conferenza stampa, seguita da media e sostenitori, è servita a delineare non solo il passaggio personale dei due esponenti, ma anche l’identità e gli obiettivi immediati del nuovo soggetto politico in Lombardia.

Durante l’incontro Vannacci ha tracciato la linea politica del partito, mettendo in evidenza temi come sicurezza, rapporti con l’Europa e posizionamento nelle future competizioni locali, tra cui la possibile presenza a Milano 2027. Le parole d’ordine sono state chiarezza delle posizioni e volontà di costruire un progetto politico riconoscibile sul territorio.

Il passaggio al partito e le motivazioni dei consiglieri

L’adesione di Ferrazzi e Macconi è stata descritta come un atto di coraggio dal fondatore: lasciare schemi e partiti radicati per un progetto nascente richiede, secondo Vannacci, passione e determinazione. Ferrazzi, con un passato in Alleanza nazionale e con esperienze amministrative in Regione, ha spiegato di ritrovarsi nei valori proposti da Futuro Nazionale, in particolare sulla centralità della sicurezza e su una proposta identitaria di destra. Macconi, proveniente da Fratelli d’Italia, ha fatto riferimento al bisogno di coerenza e di una collocazione politica che non rinunci a principi tradizionali.

Impatto sul consesso regionale

Il nuovo allineamento modifica gli assetti interni al Consiglio regionale lombardo: i due consiglieri potranno decidere, caso per caso, di restare in maggioranza o di votare secondo le indicazioni del partito. Vannacci ha chiarito che le porte al dialogo istituzionale restano aperte, ma che l’ingresso in maggioranza sarà verificato solo se compatibile con le linee rosse del movimento.

Le critiche all’Europa e il tema energetico

Al centro del discorso di Vannacci sono emerse dure critiche alle dinamiche europee: in particolare l’ex europarlamentare ha puntato il dito contro le alleanze politiche a Bruxelles e la conseguente ricaduta sulle scelte nazionali, che a suo avviso possono generare incoerenza e alimentare il fenomeno dell’astensionismo. Un altro tema forte è stato il Green Deal, definito da Vannacci come un provvedimento che, nella sua interpretazione, ha avuto effetti negativi sull’economia e sui costi energetici, contribuendo, secondo lui, al rincaro della benzina e a vincoli negli approvvigionamenti.

Reazioni a livello politico

Le affermazioni del generale non hanno risparmiato critiche a esponenti di altri schieramenti: dal riferimento a comportamenti di Forza Italia in sede europea fino a stoccate rivolte a figure come Marina Berlusconi e al presidente Attilio Fontana, che aveva già dichiarato distanze personali da Vannacci. Lo scenario delineato è quello di un partito pronto a dialogare, ma anche disposto a rimanere autonomo quando le condizioni non rispettano i propri princìpi.

Giovani, sicurezza e piano per Milano

Un capitolo importante della presentazione è stato dedicato ai giovani: Vannacci ha sottolineato come una parte consistente dei simpatizzanti provenga dalla fascia 18-24 anni e ha raccontato di percepire dal territorio un forte bisogno di riferimenti politici che possano rappresentare un motore di speranze e opportunità. Tra le preoccupazioni più ricorrenti, a suo dire, c’è il tema della sicurezza: episodi di aggressioni e insicurezza urbana che alimentano la richiesta di interventi concreti.

In prospettiva amministrativa, il generale ha annunciato che Futuro Nazionale sarà presente alle prossime comunali di Milano e non esclude la proposta di un candidato sindaco proprio con una lista autonoma se le alleanze non dovessero trovare terreno comune. La strategia appare quindi duplice: costruire consensi sul territorio e al tempo stesso sondare eventuali sinergie con il centrodestra senza tradire le proprie linee rosse.

Nel complesso la giornata al Pirellone ha segnato l’avvio pubblico di un tentativo di aggregazione che punta a tradurre in pratica un’identità politica chiara, giocando su temi simbolici come la sicurezza, il rapporto con l’Europa e la presenza nelle città chiave della regione.