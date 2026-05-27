Life Festival 2026 a Milano: quando teatro e media si confrontano

un festival che mette in scena performance, installazioni e incontri per interrogare il ruolo dei media nella società contemporanea

Il Life Festival, ideato e prodotto da Zona K in coproduzione con Fabbrica del Vapore, propone una riflessione potente sul rapporto tra informazione e immaginario collettivo. Il nome dell’evento rimanda alla storica rivista americana e all’idea del fotogiornalismo come lente su un presente complesso, dove confini tra fatto e fiction si fanno sempre più sfumati. Questa seconda edizione, ospitata in diversi spazi milanesi, si presenta come un laboratorio in cui il teatro, la musica e le arti visive si trasformano in strumenti di indagine critica e di partecipazione non virtuale.

Il festival si svolge dal 30/04/2026 al 21/05/2026 e coinvolge luoghi come Fabbrica del Vapore, Zona K, Base Milano e Institut Français Milano. Oltre agli spettacoli, il programma include installazioni, mostre fotografiche, incontri e proiezioni, pensati per stimolare il dialogo su come i media plasmano opinioni e polarizzazioni. L’intento non è tanto offrire risposte definitive, quanto mettere in luce possibili percorsi di resistenza culturale attraverso eventi partecipativi e performativi.

Il tema centrale: informazione, realtà e polarizzazioni

Al cuore del festival c’è la domanda su come la rappresentazione mediatica influisca sulla percezione della realtà. Gli artisti invitati lavorano spesso sul concetto di verità condivisa, esplorando i limiti tra documentario e finzione, cronaca e narrazione. Questo approccio emerge chiaramente nelle performance che alternano voci registrate, interventi live e installazioni site-specific, con l’obiettivo di smontare automatismi interpretativi e favorire l’ascolto critico. Il festival si propone quindi come spazio in cui sperimentare nuove modalità di fruizione e di dibattito pubblico, opponendosi alla semplificazione dei contenuti imposta dalle logiche polarizzanti.

Arte e teatro come luoghi di resistenza

Pur senza promettere soluzioni, il Life Festival sostiene che il teatro e le arti possano incarnare forme concrete di resistenza culturale. Gli eventi mirano a creare occasioni di incontro dal vivo, dove la partecipazione non sia mediata da feed algoritmici. Attraverso performance itineranti, lectio magistralis e dibattiti, la manifestazione propone uno sguardo critico e multilaterale: artisti, giornalisti e studiosi dialogano per mettere in luce come certe narrazioni contribuiscano a polarizzazioni sempre più nette nella società.

Programma in evidenza: spettacoli e appuntamenti chiave

Il cartellone si apre con “Signal in Milano” di Strijbos & Van Rijswijk (30/4 e 1/5, ore 18.30), una performance itinerante in collaborazione con il Festival Milano Musica, dove voci diffuse attraverso altoparlanti urbani dialogano con soprani dal vivo e suoni ambientali, creando una trama sonora che riattiva lo spazio pubblico. Tra gli appuntamenti di punta si segnala “Three Times Left is Right” della compagnia Studio Julian Hetzel (3 e 4 maggio, ore 20, Fabbrica del Vapore/Cisterne): uno spettacolo che mette a confronto ideologie populiste di destra e liberalismo di sinistra, ispirato al lavoro della giornalista tedesca Caroline Sommerfeld e al contrasto familiare con il sociologo Helmut Lethen, per raccontare la coesistenza di posizioni politiche antitetiche dentro una stessa dimensione domestica.

Guerra, musica e identità

Un altro titolo significativo è “Un champ brûlé” di Elina Kulikova e Dima Efremov (5/5 ore 21 e 6/5 ore 19.30), primo episodio della “Trilogie de la guerre”, che esplora il cortocircuito tra lo status della cultura e della musica russa e l’orrore della guerra contro l’Ucraina. Questo lavoro mette in scena il contrasto tra patrimonio artistico e responsabilità politica, interrogando il ruolo dell’arte in tempo di conflitto e le complesse dinamiche identitarie che ne derivano. Accanto a questi progetti, il festival ospita incontri con giornalisti e performance di artisti come Chongyan Liu, SPIME.IM, Joan Subirats e altri, ampliando il discorso pubblico su temi urgenti.

Luoghi, calendario e modalità di partecipazione

La programmazione si articola su più sedi milanesi per favorire l’accessibilità e il dialogo tra differenti pubblici. La principale area espositiva è la Fabbrica del Vapore (Via Giulio Cesare Procaccini 4, Milano), dove molte performance si tengono nelle Cisterne e negli spazi interni. Il festival è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 18:00 alle 23:00, durante il periodo compreso tra il 30/04/2026 e il 21/05/2026. Oltre agli spettacoli in programma, è possibile partecipare a mostre fotografiche, proiezioni e lectio magistralis che completano il percorso di approfondimento offerto dall’evento.

Per chi desidera seguire aggiornamenti e condividere impressioni, il festival invita a interagire sui canali social e a visitare le sedi coinvolte: Base Milano, Zona K e Institut Français Milano. Life Festival si presenta così come un’occasione per ripensare il rapporto tra arte, informazione e società, offrendo un calendario ricco di proposte che stimolano una riflessione collettiva e una partecipazione attiva.