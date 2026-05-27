Gasolio manomesso a Abbiategrasso: sequestrati oltre 20mila litri e denunciato il gestore

Un'operazione della Guardia di Finanza a Abbiategrasso ha portato al sequestro di oltre 20mila litri di gasolio risultato non conforme: il gestore è stato denunciato per frode in commercio.

Un’attività ispettiva della Guardia di Finanza a Abbiategrasso ha portato alla scoperta e al sequestro di oltre 20mila litri di carburante ritenuto irregolare e potenzialmente pericoloso. I controlli, effettuati tramite prelievi direttamente alle pompe erogatrici, hanno attivato analisi di laboratorio che hanno evidenziato anomalie significative nella composizione del prodotto.

L’intervento rappresenta parte di un più ampio dispositivo di vigilanza sul territorio predisposto dal Comando Provinciale, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e la sicurezza stradale. A seguito delle verifiche il gestore dell’impianto è stato segnalato all’autorità giudiziaria con l’accusa di frode in commercio.

Risultati delle analisi chimiche

Campioni del carburante sono stati inviati al laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha riscontrato la non conformità del prodotto rispetto alle normative vigenti. In particolare è emerso un punto di infiammabilità anomalo, indice di manipolazioni della miscela. La presenza di componenti estranei ha reso il gasolio idoneo a generare rischi sia meccanici per i motori sia ambientali per le emissioni.

Che cosa significa il punto di infiammabilità alterato

Il punto di infiammabilità indica la temperatura alla quale un liquido libera vapori infiammabili; un valore alterato suggerisce la miscelazione con sostanze a diversa volatilità. Le indagini hanno accertato l’aggiunta di solventi, benzine e oli vegetali esausti, pratiche che vengono talvolta utilizzate per ridurre il carico fiscale legato alle accise ma che compromettono la qualità e la sicurezza del prodotto.

Rischi per ambiente e veicoli

La vendita di carburante alterato può provocare malfunzionamenti ai sistemi di alimentazione dei veicoli, intasare filtri e iniettori e aumentare il rischio di guasti improvvisi durante la circolazione. Dal punto di vista ambientale, la combustione di miscele non conformi aumenta le emissioni di sostanze inquinanti e particolato, con impatti negativi sulla salute pubblica e sull’ecosistema locale.

Pratiche illecite e motivazioni

Secondo gli accertamenti, la manipolazione del gasolio è spesso finalizzata a eludere la normativa fiscale sulle accise dei prodotti energetici: l’aggiunta di componenti meno tassati o di materiali di scarto riduce i costi d’acquisto apparentemente, ma costituisce una frode nell’esercizio del commercio e un pericolo per gli utenti. Le forze dell’ordine contrastano queste operazioni con campagne di controlli mirati e sequestri quando si riscontra la non conformità.

Il contesto operativo e verifiche precedenti

L’attività a Abbiategrasso, condotta dalla Compagnia di Magenta, si inserisce in un piano di controlli intensificati, anche alla luce dei recenti rincari dei prezzi energetici che possono incentivare comportamenti illeciti. Nel mese di aprile era già scattato un sequestro di 10mila litri in zona per anomalie analoghe, segnalando una problematica ricorrente che richiede vigilanza costante da parte degli organi competenti.

Al termine dell’operazione la cisterna contenente il carburante non conforme è stata posta sotto sequestro e il gestore dell’impianto denunciato. Le attività di verifica continueranno per tutelare la sicurezza della circolazione e la salute dei cittadini, con l’obiettivo di contrastare chi mette in commercio prodotti che non rispettano gli standard di legge.