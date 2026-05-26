Intervento della Polizia Locale a Corsico: soccorso di un cerbiatto nel Naviglio

La Polizia Locale di Corsico è intervenuta prontamente per recuperare un cerbiatto nel Naviglio: azione in acqua, supporto dei Vigili del Fuoco e controlli veterinari

Nel tardo pomeriggio a Corsico una segnalazione ha richiamato l’attenzione di cittadini e forze dell’ordine: un cerbiatto era finito nel Naviglio e veniva trascinato dalla corrente. La chiamata è giunta alla centrale del Comando di Polizia Locale, che ha inviato subito una pattuglia verso il punto indicato, all’altezza di via Vittorio Emanuele II, al confine con via Milano. La situazione era critica perché l’animale, visibilmente spaventato, stavolta correva il rischio concreto di affogare se non fosse intervenuto qualcuno in modo rapido e coordinato.

La prontezza dell’intervento

Gli agenti di servizio non hanno esitato: il vice commissario Salvatore Ciotta e l’agente Diana Bella si sono immediatamente diretti sul posto per tentare il recupero. La scelta di agire rapidamente si è rivelata determinante: dopo una breve valutazione, i due operatori sono entrati nelle acque del Naviglio per raggiungere il giovane cervide. La manovra ha richiesto coordinamento, attenzione alle correnti e una buona dose di sangue freddo, elementi che hanno permesso di contenere i rischi sia per l’animale che per i soccorritori.

Intervento in acqua e tecniche di recupero

Il vice commissario ha potuto mettere a frutto la sua esperienza maturata come sommozzatore, riuscendo ad avvicinare il cerbiatto e a bloccargli le pinne posteriori per stabilizzarlo durante il recupero. L’agente Diana Bella ha fornito supporto operativo e, insieme a un passante che si è offerto di aiutare, ha contribuito a far emergere l’animale dalla corrente. L’azione combinata di formazione tecnica, prontezza e collaborazione civica ha rappresentato la chiave per trasformare una situazione potenzialmente tragica in un salvataggio riuscito.

Coordinamento con i soccorsi esterni

Subito dopo il recupero iniziale, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme al Nucleo provinciale specializzato, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la scena e a permettere il trasferimento dell’animale in un’area protetta per le prime verifiche. La presenza di più corpi coordinati ha garantito che ogni fase dell’intervento fosse gestita con criteri di sicurezza appropriati, evitando ulteriori rischi per il personale e assicurando un ambiente idoneo per le successive valutazioni veterinarie.

Reazione della comunità e conclusione delle operazioni

I presenti hanno seguito le operazioni con grande emozione e, al momento in cui il cerbiatto è stato portato fuori dall’acqua, si sono levati applausi spontanei. L’azione congiunta di agenti, vigili del fuoco e cittadini ha avuto un forte impatto simbolico, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e comunità possa salvare vite, anche quelle degli animali selvatici che occasionalmente entrano in contatto con l’ambiente urbano.

Controlli sanitari e ritorno all’habitat

Dopo il salvataggio l’animale è stato sottoposto ai necessari controlli veterinari per accertare le sue condizioni fisiche: esami clinici e osservazione hanno confermato che il giovane esemplare è in buone condizioni. Gli specialisti hanno quindi predisposto il protocollo per il reinserimento nel suo habitat naturale, con tutte le cautele necessarie per evitare stress o rischi di infezione. La gestione sanitaria ha seguito procedure standard per garantire il miglior esito possibile e il rispetto del benessere dell’animale.

Il valore umano dell’azione e il ricordo di un precedente

Per il vice commissario Salvatore Ciotta il salvataggio ha avuto anche un significato personale: solo una decina di giorni fa era stato coinvolto in un intervento analogo che purtroppo si era concluso diversamente, con la perdita dell’animale soccorso. Quel ricordo non lo ha fermato, ma lo ha spinto a reagire con maggiore determinazione quando la nuova chiamata è arrivata. L’episodio mette in luce il mix di professionalità, coraggio e umanità che caratterizza chi opera nei servizi di soccorso, insieme all’importanza della prontezza negli interventi che possono significare la differenza tra la vita e la morte.

Questa vicenda si chiude con un lieto fine: grazie alla rapidità dell’intervento, alla competenza degli operatori e alla collaborazione di chi ha assistito e supportato le operazioni, il cerbiatto è stato salvato ed è destinato a tornare nel suo ambiente naturale. Un esempio concreto di come preparazione tecnica e spirito civico possano convergere per proteggere non solo le persone, ma anche la fauna che incrocia le aree urbane.