Milano, sanzioni e polemiche: perché le auto assorbono quasi tutte le multe

I dati sulle sanzioni della Polizia locale mostrano una netta predominanza delle multe alle auto; la risposta del Comune e le accuse dell'opposizione riaccendono il dibattito sulla mobilità

La città di Milano si trova al centro di un acceso confronto dopo la pubblicazione dei dati sulle sanzioni stradali relative al 2026. I numeri ufficiali, comunicati in risposta a un’interrogazione consiliare, indicano che su oltre 3.546.000 verbali complessivi una quota schiacciante è attribuibile alle automobili. Questo squilibrio statistico ha generato domande sulla distribuzione dei controlli, sulla sicurezza stradale e su come interpretare la convivenza tra mezzi tradizionali e mobilità dolce come biciclette e monopattini.

Più in dettaglio, le cifre mostrano che le auto hanno ricevuto 3.454.439 sanzioni, pari al 97,39% del totale, mentre le biciclette risultano protagoniste di 2.347 verbali e la micromobilità elettrica (monopattini e simili) di 4.664. A completare il quadro, i motoveicoli registrano 70.310 sanzioni. Questi valori sono al centro di interpretazioni diverse tra maggioranza e opposizione, con riflessi sulla percezione pubblica del rapporto tra controllo e libertà di circolazione.

I numeri che emergono e cosa significano

Le statistiche ufficiali evidenziano una concentrazione delle multe sulle auto, ma è fondamentale leggere i dati alla luce di alcuni fattori: il numero totale di veicoli in circolazione, la natura delle infrazioni e le modalità di accertamento adottate dalla Polizia Locale. Se da un lato la percentuale del 97,39% è impressionante, dall’altro riflette anche il fatto che le auto costituiscono la maggioranza del traffico cittadino. Perciò la lettura dei numeri richiede cautela e la distinzione tra incidenza assoluta e incidenza relativa per categoria.

Distribuzione delle sanzioni per categoria

Nella ripartizione delle sanzioni si osservano chiaramente differenze tra le categorie: automobili 3.454.439 verbali, motoveicoli 70.310, biciclette 2.347 e monopattini 4.664. Questo vuol dire che, in termini assoluti, le infrazioni commesse da chi usa la micromobilità risultano marginali rispetto al totale. Tuttavia, la lettura per singolo utente o per chilometro percorso potrebbe restituire dinamiche diverse, che non emergono nei soli conteggi assoluti.

Reazioni politiche e scontri retorici

Le cifre hanno generato immediatamente una reazione politica. L’opposizione ha parlato di «squilibrio» e di una presunta politica sanzionatoria mirata contro gli automobilisti, sostenendo che chi va in bici o con monopattino goda di una certa impunità nonostante comportamenti rischiosi come contromano o attraversamenti con il semaforo rosso. Dal canto suo, l’amministrazione comunale rammenta che le sanzioni rispecchiano la prevalenza numerica delle automobili e difende i criteri di controllo adottati.

Le richieste dell’opposizione

Chi contesta i dati chiede maggiore equilibrio nei controlli e misure che colpiscano tutte le categorie di utenti in modo proporzionato: più rilevatori e sanzioni mirate anche per ciclisti e micromobilità, nonché azioni per contrastare comportamenti pericolosi sui marciapiedi e agli incroci. L’opposizione parla di una presunta «persecuzione» economica degli automobilisti e chiede trasparenza sull’uso dei proventi delle multe.

La risposta del Comune

La giunta comunale, attraverso la sua difesa dei dati, sottolinea che i controlli sono rapportati al volume di traffico e ai punti critici della città. Il Comune afferma inoltre che il contrasto alle infrazioni prevede criteri operativi basati su analisi del rischio e sulla necessità di tutelare la sicurezza stradale per tutte le categorie, incluse le utenze più deboli. In questo scambio emerge la tensione tra politiche di regolazione della mobilità e percezione dei cittadini.

Verso una convivenza possibile

Al di là delle polemiche verbali, il nodo vero resta la convivenza quotidiana sulle strade. Per migliorare la situazione, molti propongono soluzioni pragmatiche: campagne informative, controlli mirati su comportamenti pericolosi indipendentemente dal mezzo, potenziamento delle infrastrutture ciclabili e una migliore segnaletica per chi utilizza la micromobilità. L’obiettivo sarebbe ridurre le infrazioni e gli incidenti senza creare percezioni di ingiustizia tra gli utenti.

Azioni possibili e scenari futuri

Tra le proposte concrete ci sono aumento dei dispositivi di monitoraggio nei punti critici, formazione specifica per i nuovi utenti di monopattini, e una campagna educativa rivolta a tutti gli automobilisti. In prospettiva, una lettura più raffinata dei dati—che consideri i chilometri percorsi e la frequenza d’uso—potrebbe offrire una base più solida per decisioni politiche e amministrative, evitando giudizi affrettati basati solo sui numeri assoluti.

In sintesi, i dati sulle sanzioni del 2026 aprono un dibattito necessario su regole, controlli e convivenza stradale. Il confronto tra numeri, percezioni e azioni concrete sarà determinante per definire una strategia che garantisca sicurezza e equità a tutti gli utenti della strada.