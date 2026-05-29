Una panoramica completa sulla 37ª edizione di AriAnteo, le arene estive, il progetto itinerante Anteo nella Città e l’undicesima edizione di Fuoricinema, con date, luoghi e appuntamenti principali

Milano si prepara a un’estate sotto il segno del grande schermo grazie ad Anteo: la proposta estiva include AriAnteo, il circuito di arene all’aperto, il progetto itinerante Anteo nella Città e la rassegna Fuoricinema. Queste iniziative mirano a trasformare piazze, cortili e parchi in luoghi di incontro, offrendo una selezione di pellicole europee e internazionali, prime visioni e eventi con ospiti.

Il sistema estivo è sostenuto da BPER, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano nel quadro del palinsesto “Milano è Viva” e con il contributo editoriale di Corriere della Sera. L’offerta comprende inoltre proiezioni speciali dedicate a diritti, tematiche sociali e appuntamenti familiari.

Le arene di AriAnteo: luoghi e date

La 37ª edizione di AriAnteo si svolge su più luoghi emblematici della città: ogni arena ha un calendario definito e una propria identità, contribuendo a un palinsesto variegato che copre l’intero periodo estivo. Le arene confermate per la stagione 2026 sono quattro e aprono in giorni diversi per adattarsi alle esigenze del territorio e del pubblico.

Calendario delle arene

Le date ufficiali delle singole arene sono le seguenti: AriAnteo Palazzo Reale dal 1° giugno al 14 settembre, AriAnteo Fabbrica del Vapore dal 3 giugno al 27 settembre, AriAnteo Incoronata dall’11 giugno al 30 agosto e AriAnteo CityLife dall’1° luglio al 27 settembre. Questi periodi consentono di fruire del cinema en plein air per tutta l’estate, con proposte che spaziano dalle grandi prime visioni ai titoli restaurati.

Programmazione e appuntamenti speciali

Il palinsesto punta su una formula mista: grandi successi di pubblico, opere premiate nei festival internazionali e film d’autore. Tra le prime visioni annunciate si segnalano titoli attesi dal pubblico come Minions & Monsters, Disclosure Day di Steven Spielberg e KÖLN 75 di Ido Fluk. Accanto a queste uscite, il calendario include film vincitori agli Oscar 2026 e opere premiate a Cannes, Venezia e Berlino.

Eventi con ospiti e proiezioni tematiche

Le serate speciali comprendono un programma curato in collaborazione con festival e reti tematiche: tra gli appuntamenti in programma troviamo la proiezione de La più piccola di Hafsia Herzi in dialogo con il MIX Festival (21 giugno), e la presenza di titoli come Amarga Navidad di Pedro Almodóvar che arriva in città dopo la presentazione al Festival di Cannes (serata in AriAnteo CityLife l’8 luglio). Non mancano eventi a tema diritti e musiche dal vivo, come la serata dedicata a Primavera con un accompagnamento orchestrale.

Anteo nella Città: il cinema che gira i quartieri

Anteo nella Città, alla sua sesta edizione, è il progetto itinerante che porta il cinema nelle piazze e nei municipi di Milano con un furgone attrezzato, un maxischermo, un proiettore 2k e 200 sedie. L’audio viene trasmesso in cuffia per rispettare la vita quotidiana dei residenti, mentre i biglietti mantengono una politica di prezzi popolari per favorire la massima partecipazione.

Tappe e prezzi

Le prime tappe ufficiali includono la partenza dal Municipio 8 alla Cooperativa Labriola (23-28 giugno) e la sosta a Casa Emergency in Municipio 1 (29 giugno-7 luglio), seguite da Piazza dei Mercanti (8-19 luglio) e altre piazze fino a settembre. Il biglietto è previsto a 5 euro con ridotto a 4 euro e vendita anche in loco, per garantire accessibilità e rapidità di fruizione.

Fuoricinema: tre giorni di incontri e anteprime

Fuoricinema si svolge dall’11 al 13 settembre 2026 presso BAM – Parco della Biblioteca degli Alberi e IBM Studios Milano. Giunto alla sua undicesima edizione, il festival combina talk, proiezioni all’aperto provenienti dalla Mostra del Cinema di Venezia, musica e momenti di festa, promuovendo la cultura come strumento di dialogo e partecipazione civica.

La filosofia della rassegna

Fuoricinema nasce dall’intento di creare una comunità temporanea che metta in circolo idee e visioni: la direzione artistica, composta da figure del mondo cinematografico e culturale, lavora per offrire un programma che intrecci cinema, diritti e musica, contribuendo a un’esperienza collettiva e inclusiva.

Nel complesso, l’estate di Anteo è pensata come un progetto culturale diffuso: AriAnteo per le grandi arene cittadine, Anteo nella Città per la prossimità territoriale e Fuoricinema per il confronto pubblico. L’obiettivo comune è rendere il cinema un motore di socialità, accessibilità e partecipazione per tutta la città di Milano.