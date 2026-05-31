Milano mette a punto misure per gestire decine di concerti tra San Siro, Ippodromo del Galoppo e La Maura, puntando su trasporto pubblico, zone rosse e controlli per diminuire traffico, rumore e sosta irregolare

La città si prepara ancora una volta a una stagione ricca di spettacoli dal vivo, con appuntamenti concentrati soprattutto nell’area ovest: lo stadio di San Siro, l’Ippodromo del Galoppo e l’Ippodromo La Maura saranno i principali palcoscenici. Per contenere gli effetti collaterali legati all’afflusso di pubblico, l’amministrazione ha riproposto e aggiornato il suo piano operativo.

Il cuore dell’intervento è orientato a disincentivare l’uso dell’auto privata e a favorire il ricorso al trasporto collettivo. Contestualmente vengono confermate misure di controllo per ridurre la sosta irregolare e il disturbo ai residenti, con un’interlocuzione permanente tra Comune, forze dell’ordine e organizzatori.

Le misure principali del piano

Il piano mantiene le cosiddette zone rosse e prevede limitazioni alla circolazione nelle aree più prossime agli eventi, insieme a controlli rafforzati della polizia locale e delle forze dell’ordine ai varchi. L’obiettivo pratico è duplice: garantire sicurezza e fluidità degli accessi e scoraggiare la sosta selvaggia nelle vie residenziali.

Promozione del trasporto pubblico

Per favorire la mobilità collettiva, il Comune decide di prolungare gli orari di alcune linee metropolitane nelle sere di concerto. In particolare, le linee maggiormente coinvolte vedranno corse supplementari e un allungamento dell’orario di servizio, mentre alcuni parcheggi di scambio resteranno aperti fino a tarda notte. Gli organizzatori contribuiranno economicamente al potenziamento dei servizi con una compartecipazione sui biglietti, una formula che mira a sostenere il servizio pubblico e a renderlo più attrattivo rispetto all’auto privata.

Parcheggi e infrastrutture

Oltre alle convenzioni con i parcheggi in struttura, il piano contempla l’apertura prolungata di aree di sosta e la possibilità di praticare accordi per parcheggi custoditi per le biciclette. Queste soluzioni intendono ridurre la pressione sulle strade limitrofe agli impianti e migliorare la gestione dei flussi pedonali e veicolari nelle ore di maggiore affluenza.

Risultati ottenuti e criticità ancora aperte

I dati comunicati dall’amministrazione indicano progressi tangibili, soprattutto per quanto riguarda l’Ippodromo La Maura: la quota di spettatori che ha scelto il trasporto pubblico è aumentata passando dal 23% al 32% in un anno, con una parallela diminuzione della sosta su strada non autorizzata. Questi numeri vengono citati come prova che la strategia di spostare il pubblico verso metropolitane e parcheggi d’interscambio produce risultati concreti.

Le proteste dei residenti

Nonostante i progressi, permangono le preoccupazioni dei comitati di quartiere. I residenti della zona di San Siro e degli ippodromi continuano a segnalare disagi legati a rumore, traffico e parcheggi irregolari. Il Comune riconosce la validità delle lamentele e sottolinea l’importanza di mantenere un dialogo aperto per trovare soluzioni più efficaci e misure compensative dove necessario.

Il bilancio tra eventi e qualità della vita

La sfida politica e gestionale consiste nel conciliare due obiettivi apparentemente contrapposti: da un lato la vocazione di Milano come capitale degli eventi e, dall’altro, il diritto dei quartieri a convivere con un calendario sempre più intenso. Per l’amministrazione, l’approccio è modulare: mantenere regole chiare, migliorare i servizi di mobilità e ascoltare le istanze dei residenti per calibrare interventi specifici.

Prospettive operative e raccomandazioni

Sul piano operativo, il Comune intende ripetere e rafforzare quanto già sperimentato: controlli ai varchi, prolungamento delle corse metropolitane nelle serate di spettacolo e apertura notturna dei parcheggi di interscambio. La collaborazione con i promoter è ritenuta essenziale per finanziare le misure di potenziamento del trasporto pubblico e garantire servizi coordinati di vigilanza e regolamentazione del traffico.

Possibili miglioramenti

Tra le proposte sul tavolo vi sono l’aumento delle navette dedicate, sistemi informativi in tempo reale per indicare la disponibilità dei parcheggi e campagne di sensibilizzazione per promuovere l’uso del trasporto collettivo. Misure come queste potrebbero consolidare i risultati ottenuti e attenuare le tensioni con i cittadini più colpiti dagli eventi.

In sintesi, il piano anti-traffico per l’estate dei concerti punta su tre leve principali: controllo dell’accesso, potenziamento del trasporto pubblico e accordi con i parcheggi. Resta cruciale però il confronto continuo con i residenti per mantenere un equilibrio tra l’attrattività degli eventi e la qualità della vita dei quartieri coinvolti.