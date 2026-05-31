Allerta meteo arancione per temporali su Milano

Allerta meteo arancione per temporali sulla zona di Milano, valida fino al 31 maggio 2026, 19:59. Indicazioni della Protezione Civile e comportamenti consigliati.

Allerta meteo arancione per temporali sulla zona di Milano, valida fino al 31 maggio 2026, 19:59. La segnalazione è stata pubblicata dalla Protezione Civile come fonte ufficiale.

Il livello arancione, nella scala MeteoAlarm adottata dalla Protezione Civile, indica un rischio elevato rispetto al livello giallo di rischio ordinario. Si raccomanda attenzione alle condizioni meteorologiche che possono risultare avverse e a possibili fenomeni localmente intensi. Il livello rosso corrisponderebbe a un rischio molto elevato.

I temporali possono comportare precipitazioni intense e fulminazioni, accompagnate da raffiche di vento e riduzione della visibilità. In caso di fenomeni più intensi potrebbero verificarsi locali criticità legate a deflussi rapidi delle acque e caduta di detriti leggeri. Si invita a prestare cautela negli spostamenti e a evitare comportamenti che possano aumentare il rischio personale durante gli eventi temporaleschi.

Per emergenze è opportuno contattare il numero 112. Si raccomanda di evitare sottopassi e garage interrati e di non sostare vicino a fiumi o torrenti che potrebbero essere soggetti a rapido aumento del livello dell’acqua. In caso di vento forte si invita a mantenersi lontani da alberi, cornicioni, ponteggi e pannelli che possano risultare instabili. Per informazioni ufficiali si rimanda al sito della Protezione Civile: https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/attivita/avvisi-allerte-meteo-idro/. Si raccomanda di adottare comportamenti prudenti e di seguire gli aggiornamenti ufficiali.