Uno spettacolo in cui un solo interprete dà voce a tre personaggi marginali, esplorando temi di identità, follia e difficoltà d'integrazione sociale

Un solo interprete mette in scena tre figure che vivono ai margini della società: questa è l’idea centrale di Tre studi per una crocifissione, un lavoro che osserva con sguardo chirurgico le dinamiche dell’alienazione e dell’identità. La messinscena si fonda sul contrasto tra intensità narrativa e semplicità scenica, affidando alla voce e al corpo dell’attore il compito di costruire mondi interiori diversi ma connessi.

L’opera, originata negli anni Novanta ma sempre attuale, mette a fuoco come la difficoltà di inserirsi nel contesto sociale possa generare meccanismi di autodifesa, deriva e rimozione. Lo spettacolo è una sequenza di ritratti che, pur distinguendosi per toni e registri, compongono un unico discorso sulla condizione umana al margine.

Il nucleo tematico: marginalità, follia e perdita di radici

Al centro dello spettacolo c’è l’idea che la marginalità non sia solo una condizione economica o sociale, ma anche un fenomeno esistenziale che tocca la costruzione dell’io. Ogni personaggio incarna una diversa modalità di reazione all’isolamento: dalla chiusura auto-imposta alla aggressiva estraneazione verso l’altro. Attraverso questi ritratti lo spettacolo invita a riflettere su come la società riconosca — o ignori — le persone che non rientrano nei modelli dominanti.

Tre volti di una stessa problematica

Il primo personaggio assume tratti di confusione e smarrimento, simboleggiando la perdita di punti di riferimento. Il secondo si presenta come un soggetto che lotta con l’identità, oscillando tra lucidità e delirio. Il terzo appare come una figura che ha rinunciato a cercare riconoscimento esterno e si è ritirata in un universo privato. In ciascun caso, la performance dell’attore costruisce un’esperienza empatica che non propone facili giudizi.

La forma scenica: minimalismo e attenzione al corpo

La messa in scena si caratterizza per un approccio essenziale: pochi elementi scenici, luci studiate e una regia che privilegia il movimento dell’attore. Le luci, curate da Lucio Lucà e Lucia Manghi, diventano uno strumento narrativo fondamentale per segnare i passaggi psicologici e creare atmosfere differenti per ciascun ritratto. L’uso del buio e dei contrasti luminari accompagna le metamorfosi dell’interpretazione.

Voce, gesto e ritmo

Nel lavoro la voce assume un ruolo centrale: variazioni tonali, pause e scarti ritmici definiscono i confini tra i personaggi. Il corpo dell’attore diventa paesaggio, mappa delle memorie e spazio di tensione. Questa stretta connessione tra parola e movimento sostiene la credibilità dei tre ritratti, permettendo allo spettatore di seguire il filo interno di ciascuna storia.

Chi è l’autore-interprete e il percorso artistico

Lo spettacolo è scritto e interpretato da Danio Manfredini, figura riconosciuta nel panorama teatrale per un lavoro che unisce ricerca attoriale e pedagogia. Formatosi con il drammaturgo César Brie e con Iben Nagel Rasmussen dell’Odin Teatret, Manfredini ha costruito una carriera caratterizzata da performance intense e premiate. Tra i suoi riconoscimenti si contano premi Ubu per interpretazioni e regia e un Premio Ubu alla carriera.

La sua produzione comprende titoli come Miracolo della rosa, Al presente e Cinema Cielo, opere che hanno segnato un percorso artistico dedicato all’esplorazione della fragilità umana. Oltre al teatro, Manfredini ha sperimentato anche la dimensione musicale con album pubblicati dall’etichetta indipendente Sotto Controllo, trasformando alcune idee in spettacolari progetti dal vivo.

Informazioni pratiche e produzione

La messa in scena attuale è prodotta da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale e vede Danio Manfredini al centro della scena, affiancato dal team tecnico che include assistenti alla regia e lo staff luci. La scrittura e l’interpretazione rimangono il cuore pulsante dello spettacolo, sostenute da una regia attenta alle microvariazioni emotive.

I biglietti sono articolati in diverse fasce: biglietto intero e riduzioni per categorie come over 65, soci Unicoop Firenze, under 35 e abbonati. Questa politica tariffaria mira a favorire l’accesso a platee differenti, promuovendo la partecipazione culturale e l’inclusione.

Perché vedere lo spettacolo

Vedere Tre studi per una crocifissione significa confrontarsi con una proposta che privilegia l’intensità emotiva rispetto allo spettacolo vistoso. È un invito a mettersi in ascolto di voci marginali che spesso restano inascoltate, e a riconoscere nella scena teatrale uno spazio di osservazione critica della società.

Lo spettacolo non offre risposte semplici, ma apre riflessioni sulla relazione tra individuo e comunità, sul valore dell’empatia e sui modi in cui la società definisce la normalità. Per chi cerca un teatro che interroghi e non si accontenti di intrattenere, questa è una proposta significativa.