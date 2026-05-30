Olimpia Milano conquista gara‑1 a Brescia con un 88-72 che vale il fattore campo: difesa solida, contributi da Bolmaro, Brooks e il tandem Nebo‑Diop, mentre Brescia paga il calo nel secondo tempo nonostante i 24 di Amedeo Della Valle

La sfida tra Brescia e Olimpia Milano ha aperto la serie di semifinale con una vittoria netta degli ospiti: 88-72. Nonostante un avvio favorevole per la Germani, Milano ha saputo ribaltare il risultato costruendo un vantaggio consistente soprattutto grazie alla tenuta difensiva e alla capacità di sfruttare la rotazione dei lunghi.

Come si è sviluppata la partita

La gara è iniziata con Brescia molto aggressiva: un parziale iniziale e la capacità di approfittare degli errori avversari hanno portato la Germani a un massimo di +10 nel primo tempo. Milano, invece, ha sofferto la ruggine accumulata dopo una sosta di oltre una settimana, con alcune palle perse che hanno complicato i primi minuti. Tuttavia, la reazione degli ospiti è stata progressiva e netta: una maggiore freschezza atletica e una difesa più compatta hanno permesso il sorpasso già prima dell’intervallo, con il primo tempo che si chiude sul 42-39 per l’Olimpia.

La svolta nel secondo tempo

All’inizio della ripresa Milano ha piazzato il break decisivo, con due triple consecutive che hanno segnato l’impennata fino a un vantaggio in doppia cifra. Brescia ha provato a ridurre lo svantaggio con le giocate di Amedeo Della Valle, ma la capacità dell’Olimpia di limitare i viaggi in lunetta avversari e di forzare errori ha progressivamente ampliato il gap, toccando anche il +23 nel corso del secondo tempo.

Protagonisti e numeri chiave

Il migliore in campo per Milano è stato Leandro Bolmaro con 20 punti, autore di una serie di soluzioni efficaci in penetrazione e nell’organizzazione della manovra. Accanto a lui si sono distinti Armoni Brooks con 16 punti e tre compagni a quota 11: Shavon Shields, Josh Nebo e Pippo Ricci. Per Brescia non sono bastati i 24 punti di Amedeo Della Valle, unico capace di tenere un ritmo costante contro la difesa milanese.

Il contributo dei lunghi

La coppia Nebo-Diop ha avuto un impatto concreto: in Gara 1 hanno combinato 15 punti con percentuali alte dal campo, dimostrando il valore del tandem interno nella capacità di chiudere tiri e rubare possessi in fase difensiva. Miro Bilan, centro di riferimento per Brescia, è stato limitato rispetto alle medie stagionali, con 10 punti e 7 rimbalzi, segnale della diversa attenzione milanista sul gioco in post basso.

Analisi tattica e punti di svolta

La chiave della vittoria dell’Olimpia è stata la difesa. Nei due quarti centrali gli ospiti hanno concesso appena 28 punti, scavando il solco che ha poi permesso di amministrare nel finale. Inoltre, Milano ha ridotto il numero di palle perse rispetto all’inizio e ha sfruttato la profondità della panchina: l’apporto dei ricambi è stato superiore a quello locale, marcando la differenza anche sul piano energetico.

Scelte di marcature e aggiustamenti

Coach Peppe Poeta ha alternato le marcature sui riferimenti offensivi di Brescia, iniziando con Shavon Shields su Nikola Ivanovic e poi affidando a Leandro Bolmaro compiti difensivi su alcuni esterni chiave. La difesa su Bilan e la resistenza sulle penetrazioni avversarie sono state decisive per limitare le seconde opportunità e costringere Brescia a cercare soluzioni difficili dall’arco.

Implicazioni per la serie e prossimi appuntamenti

Con il successo in Gara 1 l’Olimpia si è portata sull’1-0 e ha già rubato il fattore campo, ma la serie resta aperta: Brescia aveva mostrato in stagione la capacità di reagire, come accaduto nei quarti contro Trieste. La Germani dovrà mettere in campo una versione più incisiva soprattutto nei primi minuti per evitare di concedere il controllo della partita.

Prossime date

Gara 2 è fissata per domenica 31 maggio alle ore 20:00 sempre a Brescia, con l’obiettivo per i padroni di casa di riportare l’equilibrio nella serie. Gara 3, se necessaria, tornerà a Milano mercoledì 3 giugno alle ore 20:00.

In sintesi, la vittoria per 88-72 racconta di un’Olimpia capace di trasformare una partenza complicata in un dominio progressivo, puntando su difesa, rotazioni efficaci e contributi chiave dai suoi riferimenti offensivi e dai lunghi.