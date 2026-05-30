Una vasta attività di polizia a Milano ha portato all'arresto di 131 persone e al sequestro di oltre 40 chilogrammi di droghe, oltre a decine di armi. L'azione fa parte di un piano nazionale che ha coinvolto centinaia di reparti e ha portato a più di 1.300 arresti in tutta Italia.

La città di Milano è stata teatro di un’ampia attività di contrasto alla criminalità di strada, focalizzata sul spaccio di droga e sul porto abusivo di armi. L’operazione, condotta dalle forze di polizia locali con il supporto di uffici centrali, ha portato a numeri significativi sia in termini di arresti sia di sequestri di sostanze e armi.

L’intervento milanese si inserisce in una più vasta azione coordinata a livello nazionale: obiettivo monitorare le aree della movida, i quartieri periferici e le principali vie di transito, prevenendo episodi di violenza giovanile e il radicamento delle piazze di spaccio.

Esiti operativi a Milano

Nel dettaglio, le operazioni svolte nel capoluogo lombardo hanno portato all’arresto di 131 persone, tra cui 3 minorenni, mentre altre 125 persone sono state denunciate a piede libero, di cui 8 minori. Le attività di controllo hanno interessato sia il centro città sia le periferie, con un bilancio operativo caratterizzato da numeri elevati di identificazioni e perquisizioni.

Zone e ambiti di intervento

I servizi straordinari si sono concentrati nelle principali aree della vita notturna – tra cui Porta Garibaldi, piazza Gae Aulenti, Duomo e i Navigli – ma si sono estesi anche ai quartieri periferici come Greco Turro, Niguarda, San Siro e Lambrate. L’azione ha coinvolto inoltre comuni dell’hinterland, tra cui Cinisello Balsamo, Rho e Legnano, per spezzare filiere che si sviluppano oltre i confini comunali.

Controlli, armi e quantitativi sequestrati

Durante l’attività sono state identificate e controllate 25.314 persone, tra le quali 1.503 minorenni, e sequestrate numerose armi improprie. L’elenco delle armi recuperate comprende coltelli, taglierini, tirapugni, un martelletto e uno spray urticante, a riprova della crescente attenzione verso i fenomeni di violenza urbana e i comportamenti a rischio.

Armi da fuoco e armi bianche

Il contrasto alla diffusione delle armi ha portato al sequestro di 111 armi da fuoco, tra cui un fucile d’assalto Colt AR15 e altre armi di tipo militare, e di circa 250 armi bianche, comprese machete, sciabole e accette. Molte di queste erano in mano a giovani, segnalando una pericolosa normalizzazione di strumenti offensivi nelle zone urbane.

Sequestro di sostanze stupefacenti

Uno degli elementi più rilevanti dell’intervento è la quantità di droghe intercettate. Complessivamente, nelle attività milanesi sono stati sequestrati oltre 40 chilogrammi di droga destinata alle piazze di spaccio locali. Le tipologie rinvenute coprono un ampio spettro di sostanze, dalle classiche alle sintetiche.

Dettaglio dei quantitativi

Nel dettaglio sono stati trovati circa 8 kg di cocaina, 4,5 kg di eroina, 9 kg di hashish e circa 140 g di marijuana. A questi si aggiungono quantitativi significativi di droghe sintetiche: 876 g di ketamina, 432 g di Mdphp, 125 g di mefedrone e dosi riconducibili a shaboo, MDMA e MDPV. Questi numeri indicano la presenza di canali diversi di approvvigionamento e consumo.

Prospettiva nazionale e impatto generale

L’azione milanese è parte di un’operazione nazionale che ha visto l’impiego coordinato delle Squadre Mobili e dei Reparti Prevenzione Crimine in molte città. A livello nazionale sono state identificate quasi 297.071 persone, inclusi 15.665 minorenni, con un totale di 1.335 arresti e 2.358 denunce a piede libero. Anche questi numeri confermano la portata dell’intervento e l’intento di colpire reti diffuse sul territorio.

Implicazioni e prossimi passi

Le risultanze dell’operazione evidenziano la necessità di attività investigative prolungate nel tempo e di politiche integrate che uniscano prevenzione, controllo e percorsi di recupero per i minori coinvolti. Il sequestro di armi e droghe e l’elevato numero di persone controllate costituiscono risultati importanti, ma il fenomeno richiede monitoraggio costante e collaborazione fra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locali.

In sintesi, l’intervento a Milano ha colpito nodi significativi del mercato della droga e della disponibilità di armi, dimostrando come operazioni coordinate possano produrre effetti concreti sul territorio e contribuire a ridurre i rischi legati alla criminalità di strada.