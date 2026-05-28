Programma teatrale 2026-2026: spettacoli, autori e date da non perdere

Una guida compatta agli spettacoli in programma tra Teatro Grassi, Studio Melato e Strehler: date precise, autori e temi principali per orientarsi nella stagione 2026-2026.

La stagione teatrale che unisce il Teatro Grassi, il Teatro Studio Melato e il Teatro Strehler presenta un calendario ricco di titoli che alternano riletture di classici, adattamenti contemporanei e performance di festival. Questo articolo riassume le date e i temi principali degli spettacoli riportando autori, ispirazioni e il contesto in cui sono proposti.

Riletture e adattamenti: dalla tragedia storica alla filosofia in scena

Tra gli appuntamenti, emerge una forte tendenza alla rilettura del passato attraverso linguaggi contemporanei. Al Teatro Studio Melato la Piccola Compagnia della Magnolia propone “Cenci: Rinascimento contemporaneo” dal 10 al 14 dicembre 2026, un lavoro che rilegge Shelley, Artaud e Stendhal per raccontare la vicenda di Beatrice Cenci con sguardo moderno e drammaturgico.

Ancora al Melato, da 25 al 30 novembre 2026, torna “Edipus trent’anni dopo”, il riallestimento firmato da Federico Tiezzi e Sandro Lombardi del rivoluzionario Edipo ideato da Giovanni Testori. Qui il passato convive con la memoria del teatro sperimentale italiano, offrendo una nuova lettura del mito.

Filosofia e parola scenica

Un esempio di sperimentazione è “Circo Zarathustra: Nietzsche in pista”, in scena al Teatro Grassi dal 6 al 10 maggio 2026. Leonardo Petrillo mette in scena il filosofo trasformandolo in figura performativa che tenta di dare senso alla vita: un incontro tra pensiero e spettacolo dal forte impatto visivo e concettuale.

Festival e spettacoli che raccontano la città e la società

Il Festival IMMERSIONI 2026 porta al Teatro Grassi più lavori che guardano alla realtà urbana e collettiva. “Cercando Carla” (11-12 settembre 2026) restituisce al pubblico un poema-spettacolo ispirato a “La ragazza Carla” di Elio Pagliarani, che narra la Milano contemporanea dal punto di vista di una diciassettenne in bilico, mentre “Chi è il vero italiano?” (16 settembre 2026) esplora le contraddizioni della società italiana attraverso la cornice paradossale di una riunione di condominio.

Il festival comprende anche “Chi ha ucciso mio padre“, personale di Daria Deflorian basato sul testo di Édouard Louis, in programma l’11 e il 12 aprile 2026 al Grassi: una trasposizione che segna il passaggio verso una drammaturgia sempre più vicina alla letteratura.

Raccontare la città con versi e contraddizioni

Con approcci diversi, questi spettacoli puntano a restituire un’immagine della città contemporanea: dal poema-spettacolo che usa il flusso di coscienza giovanile alla satira sociale che mette in scena il piccolo microcosmo condominiale. L’obiettivo comune è ampliare il pubblico del teatro attraverso linguaggi ibridi.

Storia, politica e culture in scena: lezioni e adattamenti internazionali

Al Teatro Grassi trovano spazio anche eventi a sfondo storico e culturale. Il ciclo di Lezioni di Storia di Laterza presenta “Cittadinanza: 480 a.C. la battaglia delle Termopili” il 18 gennaio 2026, mentre il 15 febbraio 2026 Alessandro Vanoli racconta il trattato di Tordesillas con “Colonialismo: 1494 Tordesillas, la spartizione del mondo”, con introduzione di Maria Luisa Zaltron. Si tratta di appuntamenti che intrecciano storia e racconto pubblico, pensati per un pubblico interessato ai nessi tra passato e presente.

Sul versante degli adattamenti internazionali, il Milano Flamenco Festival 2026 ospita al Teatro Strehler il 15 giugno 2026 “Comedia sin título“, dove Úrsula López restituisce vita a un’opera incompiuta di Federico García Lorca attraverso il linguaggio del flamenco, un incontro tra cultura spagnola e scena italiana.

Spettacoli di impegno civile e biografie critiche

Non mancano lavori che indagano figure contemporanee e questioni politiche. “Donald: storia molto più che leggendaria di un Golden Man” debutterà al Teatro Grassi dal 14 al 19 ottobre 2026; firmato da Stefano Massini, è un racconto sull’ascesa del controverso miliardario divenuto presidente degli Stati Uniti, tra biografia e riflessione politica.

Come orientarsi nel cartellone

Per orientarsi nel ricco cartellone è utile dividere gli appuntamenti per luogo e tema: il Teatro Studio Melato privilegia riletture classiche e sperimentazioni drammaturgiche; il Teatro Grassi ospita sia festival che lezioni e monologhi di impegno civile; il Teatro Strehler accoglie proposte internazionali e spettacoli di danza e musica applicati alla scena.

Consultare i singoli programmi dei teatri è il modo migliore per prenotare e verificare repliche e orari. Questo calendario sintetico offre però una panoramica chiara delle principali proposte e dei loro temi, ideale per chi cerca sia l’innovazione drammaturgica sia la riscrittura di classici.