Qualità dell’aria Moderata a Milano per il 4° giorno

A Milano quarto giorno consecutivo di qualità dell'aria Moderata (AQI 89). PM2.5 è il principale inquinante; consigli per ridurre l'esposizione.

A Milano si registra il 4° giorno consecutivo di qualità dell’aria Moderata, con AQI a 89, rilevato dalla stazione di via Pascal – Milano (MI) · MILANO PASCAL CITT� STUDI. Fonte dati: EEA – Qualità dell’aria, rete ARPA. I dati si riferiscono all’emissione del 28 maggio 2026, 00:00.

Il livello “Moderata” sulla scala EEA indica condizioni di qualità dell’aria generalmente accettabili, ma con possibili effetti su soggetti sensibili. In questa fascia si raccomanda attenzione da parte di chi è più vulnerabile; la scala prevede come riferimento anche i livelli “ok” (buona/accettabile) e “cattiva” (in cui è consigliabile limitare le attività all’aperto).

Il pollutant principale segnalato nella streak è il PM2.5, con picco AQI pari a 89. Il PM2.5 è particolato fine che può derivare da traffico, combustioni e altre sorgenti; altri inquinanti comunemente monitorati includono NO₂ (biossido di azoto, spesso legato al traffico) e O₃ (ozono troposferico, tipico dei periodi caldi). Si raccomanda di seguire le indicazioni per ridurre l’esposizione soprattutto durante i picchi.

In giorni con livello warn si raccomanda di adottare comportamenti pratici per limitare l’esposizione: è consigliabile ridurre l’uso dell’auto privata e preferire mezzi pubblici o mobilità sostenibile; limitare attività fisica intensa all’aperto, specialmente nei picchi di traffico mattutini e serali. I soggetti vulnerabili dovrebbero ridurre l’esposizione, usare mascherine FFP2 in zone ad alto traffico e tenere le finestre chiuse durante le ore di picco, privilegiando il ricambio d’aria nelle ore notturne. In caso di emergenze sanitarie urgenti contattare il 112. Per ulteriori indicazioni si rimanda al sito della Protezione Civile.