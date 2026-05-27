Restauro del toro della Galleria dopo l’usura causata dalle giravolte

Il celebre toro in mosaico nell'Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II è stato sottoposto a un intervento di conservazione avviato il 27/05/2026: un restauratore sta sostituendo le tessere consumate dalla rituale giravolta che attira migliaia di visitatori.

Nel cuore dell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II è iniziato un intervento di conservazione sul celebre toro rampante. Il progetto, annunciato ufficialmente il 27/05/2026, risponde a un problema concreto: la continua esecuzione della giravolta, il rito scaramantico che vuole la rotazione sul tallone appoggiato sulla parte centrale del mosaico, ha consumato le tessere rosa che definiscono le zone più delicate della figura.

Per tutelare questo frammento di pavimentazione storica, un piccolo cantiere è stato allestito attorno al mosaico e un artigiano specializzato è al lavoro sotto gli occhi dei passanti. L’operazione non è semplicemente estetica: mira a ripristinare la planarità e la coesione del supporto musivo restituendo al tessuto storico il suo aspetto originario, nel rispetto del disegno originale e delle tecniche tradizionali.

Perché il mosaico si è consumato

Il punto più danneggiato corrisponde alla rappresentazione dei genitali del toro: nel tempo le tessere rosa si sono usurate fino a creare un avvallamento percepibile al calpestio. La dinamica è semplice e ripetuta: migliaia di visitatori ogni giorno praticano la tradizione di compiere una giravolta appoggiando il tallone in quel punto, con conseguente attrito localizzato. Questo tipo di usura è un esempio di come il patrimonio vivente possa logorarsi proprio perché è amato e frequentato, trasformando un dettaglio decorativo in un punto vulnerabile che richiede manutenzione straordinaria.

Origine del rito e diffusione

La pratica ha radici antiche: già nell’Ottocento i milanesi conoscevano la fortuna legata alla rotazione sul toro. Oggi la tradizione è stata amplificata dall’attenzione turistica e dai social, diventando un gesto quasi obbligato per chi visita la Galleria. Qui tradizione e turismo si incontrano, ma l’aumento delle ripetizioni quotidiane ha reso inevitabile un intervento conservativo per preservare il mosaico nel lungo periodo.

Come si svolge il restauro

Le operazioni seguono un protocollo preciso: nelle ore precedenti sono state preparate manualmente le nuove tessere che riprodurranno fedelmente i colori e le dimensioni originali. In cantiere si procede prima con la rimozione delle parti ammalorate fino ad una profondità di almeno 2,5 cm dal piano del mosaico; in seguito si effettua il consolidamento del sottofondo, la posa delle nuove tessere, la stuccatura e la levigatura per ottenere una superficie uniforme e resistente.

Fasi operative

Il lavoro è affidato a un restauratore artigiano esperto in conservazione musiva. Le fasi comprendono: verifica preliminare, preparazione delle tessere, asportazione controllata dei materiali deteriorati, consolidamento del supporto e reintegrazione cromatica. L’intervento è visibile al pubblico e proseguirà fino a sabato mattina, consentendo a passanti e turisti di osservare le tecniche tradizionali in azione.

Significato e tutela del patrimonio

Più che una semplice riparazione, l’intervento rappresenta una scelta di gestione del patrimonio urbano: la Galleria non è un museo chiuso, ma uno spazio vissuto dove il contatto diretto con le persone crea segni del tempo. L’amministrazione comunale, come hanno spiegato gli assessori presenti, considera necessario intervenire periodicamente proprio perché il bene è utilizzato e apprezzato. L’obiettivo è bilanciare l’accessibilità con la conservazione, evitando che l’usura diventi danno irreversibile.

Tra conservazione e fruizione

Restituire al mosaico il suo aspetto originale significa anche preservare la leggibilità storica della Galleria: il campo azzurro dello stemma e i dettagli iconografici devono rimanere coerenti con l’assetto progettato nel XIX secolo, quando il complesso fu inaugurato con la posa della prima pietra da parte di Vittorio Emanuele II. Il restauro, quindi, tutela sia il valore artistico sia la memoria collettiva legata al rito che rende il toro uno dei punti più fotografati della città.

In sintesi, l’intervento iniziato il 27/05/2026 è un esempio di manutenzione puntuale che coniuga artigianalità, rispetto delle tecniche storiche e necessità di preservare un simbolo urbano vissuto. I lavori mostrano come la cura del patrimonio possa essere anche un’occasione educativa per il pubblico, chiamato a conoscere e comprendere il valore degli interventi conservativi.