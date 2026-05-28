Sospetta rissa alle banchine delle Nord a Garbagnate, ritrovato un coltello

Intervento di una decina di agenti dopo urla alla stazione di Garbagnate: emergono dettagli su coltello e un ferito colpito da macete

Un episodio violento si è verificato nella serata del 27 maggio sulle banchine della stazione ferroviaria delle Nord a Garbagnate, nella località Serenella: poco prima delle 18 alcuni cittadini hanno udito grida e hanno subito chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti complessivamente circa una decina di agenti tra polizia locale e carabinieri, mentre squadre di soccorso hanno prestato assistenza ai coinvolti.

I primi rilievi eseguiti dalle forze dell’ordine confermano che la situazione ha suscitato allarme tra gli utenti della stazione. A terra è stato rinvenuto un grosso coltello, e tra i soccorsi è stata impiegata la Misericordia di Arese con le sue unità mobili. Le autorità stanno inoltre accertando la presenza di un ferito colpito da un macete e la fuga di un gruppo di giovani, alcuni dei quali erano stati notati con delle pietre in mano.

Ricostruzione preliminare dei fatti

Le informazioni raccolte al momento delineano una possibile lite degenerata in violenza sulle banchine della stazione. Secondo i rilievi iniziali, l’aggressione potrebbe essere riconducibile a un regolamento di conti nato per futili motivi tra cittadini stranieri, ma gli inquirenti non escludono altre piste. È confermata la presenza di un cittadino italiano colpito con un’arma da taglio, circostanza che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Testimonianze e prime segnalazioni

I presenti alla stazione hanno raccontato di aver udito urla molto forti e di aver visto un gruppo allontanarsi frettolosamente dalle banchine. Numerosi clienti del treno e abitanti dei comuni vicini hanno chiamato il 112, consentendo un intervento rapido. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto giovani con delle pietre in mano: tali elementi sono ora oggetto di verifica durante i rilievi eseguiti in coordinamento tra carabinieri e polizia locale.

Intervento e gestione dell’emergenza

All’arrivo sul posto le forze dell’ordine hanno delimitato l’area e avviato le operazioni di accertamento. Le ambulanze della Misericordia di Arese hanno fornito le prime cure al ferito, mentre le pattuglie hanno raccolto testimonianze e cercato eventuali testimoni oculari. L’operazione ha visto impegnati diversi agenti per coordinare la sicurezza della zona e avviare le prime indagini per chiarire responsabilità e dinamica.

Sequestro di oggetti e rilievi forensi

Tra gli elementi raccolti in loco è stato posto sotto sequestro un grosso coltello rinvenuto a terra, che verrà analizzato dai reparti specializzati. Le operazioni di sopralluogo hanno incluso la verifica di eventuali telecamere di sorveglianza e la catalogazione dei segni sulla banchina. Gli investigatori hanno provveduto a isolare la zona per preservare le tracce e consentire i controlli tecnici necessari.

Prospettive investigative e sicurezza locale

Le autorità hanno annunciato che le indagini proseguiranno per ricostruire i fatti e individuare i responsabili. Al momento la dinamica rimane in fase di accertamento, e le forze dell’ordine invitano chiunque abbia visto qualcosa a farsi avanti per fornire informazioni utili. L’attenzione è rivolta anche al sistema di sorveglianza della stazione e ai controlli nelle ore serali per prevenire il ripetersi di episodi simili.

In ottica preventiva, i vertici locali stanno valutando misure per aumentare la sicurezza degli utenti: potenziare la presenza di polizia locale e carabinieri nella zona e migliorare la visibilità delle telecamere di sorveglianza sono tra le ipotesi sul tavolo. Nel frattempo, gli inquirenti proseguono con i rilievi e con l’acquisizione di testimonianze per ricostruire con precisione quanto accaduto il 27 maggio.