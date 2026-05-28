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Cronaca

Maxi rissa a Milano Certosa: ucciso a coltellate un 22enne

Un gruppo di giovani ha aggredito due fratelli sui binari della stazione Milano Certosa: Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, è stato ferito mortalmente e è deceduto in ospedale. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica e analizzando le immagini di videosorveglianza per identificare i responsabili.

Mattia Marini · · 1 min
Maxi rissa a Milano Certosa: ucciso a coltellate un 22enne

Una serata che si è trasformata in tragedia ha avuto luogo alla stazione Milano Certosa, dove un giovane di 22 anni è stato gravemente ferito durante una colluttazione e successivamente è deceduto in ospedale. I fatti si sono svolti sulla banchina del binario 6: la vittima, identificata come Gianluca Ibarra Silvera, è nata in Italia da genitori originari dell’Ecuador e si trovava in stazione con il fratello quando è stato preso di mira.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni operative, la violenza è esplosa poco dopo le 22 del 26 maggio 2026, quando una decina di persone ha dato vita a una zuffa sui binari. Il gruppo avrebbe circondato i due fratelli e, nel tentativo di fuggire, il ventiduenne è caduto. A questo punto uno o più aggressori hanno inferto colpi con un’arma da taglio: la ferita più grave è stata riportata alla gamba sinistra, che ha causato una emorragia massiva.

Il contesto e i partecipanti

Fonti investigative riferiscono che tra gli assalitori potrebbero esserci giovani di origine sudamericana; tuttavia, la natura esatta del gruppo e un eventuale mov

Autore
Mattia Marini
Mattia Marini, nato a Segrate e residente a Milano, ha guidato una mappatura sulle criticità dei trasporti cittadino realizzata con fonti aperte. Propone un giornalismo che racconta il territorio attraverso dati e visuali chiare; tiene clienti informali di podcast locali come laboratorio sperimentale.

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