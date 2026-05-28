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Cultura

Programma del 2 giugno a Milano: cerimonie, Palazzo Marino aperto e proiezione serale

Milano organizza una giornata culturale e istituzionale per il 2 giugno 2026: alzabandiera in piazza Duomo, aperture di Palazzo Marino, concerti nel Cortile d'Onore e la proiezione serale dedicata agli 80 anni dalla consultazione del 1946

Mattia Marini · · 3 min
Programma del 2 giugno a Milano: cerimonie, Palazzo Marino aperto e proiezione serale

Milano si prepara a vivere il 2 giugno 2026 all’insegna della memoria e della partecipazione: la città ospita una serie di iniziative pubbliche che attraversano il centro storico, dal sagrato del Duomo fino al Cortile d’Onore di Palazzo Reale. L’occasione è l’80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana e la programmazione unisce momenti solenne, aperture istituzionali e appuntamenti musicali, tutti ad accesso libero salvo diverse indicazioni per le visite guidate.

Mattina: lo schieramento e la Cerimonia dell’Alzabandiera

La giornata ufficiale prende avvio in Piazza Duomo, dove dalle ore 9 sarà possibile assistere allo schieramento dei reparti, mentre la Cerimonia dell’Alzabandiera è fissata alle ore 10. La manifestazione si svolge in forma solenne, accompagnata dalla Fanfara interforze del Presidio Militare di Milano; tra i protagonisti presenti ci saranno l’Esercito, l’Aeronautica, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria, la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e gli Allievi della Scuo la Militare Teulié. Sullo sfondo, il Civico Gonfalone della Città di Milano e i labari delle associazioni combattentistiche rendono visibile il legame con la tradizione istituzionale.

Dettagli organizzativi della mattinata

Per chi desidera arrivare con calma è consigliato presentarsi prima delle ore 10 per vedere lo schieramento. L’evento in Piazza Duomo non richiede biglietti: l’accesso è libero. La presenza delle bande e delle fanfare caratterizza il tono celebrativo e consente di seguire la cerimonia sia da vicino sia in forma più raccolta, restando nel rispetto delle norme di sicurezza e del piano ordine pubblico predisposto dalle autorità cittadine.

Palazzo Marino aperto e appuntamenti pomeridiani

Dalle ore 10 alle ore 20 le porte di Palazzo Marino si aprono ai cittadini: l’Aula consiliare ospita una mostra che riunisce manifesti e documenti relativi alle prime elezioni amministrative del Dopoguerra e al referendum del 1946, momento storico in cui anche le donne ottennero il diritto di voto. L’ultimo ingresso è previsto alle 19:30; la visita dello spazio istituzionale permette di leggere la storia della democrazia italiana attraverso materiali d’archivio e allestimenti curati per l’anniversario.

Visite guidate FAI e musica nel Cortile d’Onore

Tra le proposte del palazzo spiccano le visite guidate organizzate dai volontari del FAI, attive dalle 10:00 alle 14:30 con ingresso da piazza San Fedele; la partecipazione è gratuita ma richiede la prenotazione anticipata sul sito del Fondo Ambiente Italiano. Nel pomeriggio il Cortile d’Onore di Palazzo Marino diventa palcoscenico per due concerti gratuiti: alle 16:30 la Banda musicale della Polizia Locale e alle 18:00 la Fanfara del Comando di Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea, appuntamenti che connettono la tradizione militare con il tessuto civile della città.

Serata: la proiezione pubblica a Palazzo Reale

Il culmine simbolico della giornata è in programma alle ore 21 nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale, dove sarà proiettata la trasmissione “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum“, evento trasmesso in diretta su Rai 1 da piazza del Quirinale. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza della Repubblica e sostenuta da ANCI, coinvolge contemporaneamente i capoluoghi italiani e offre uno spazio condiviso di riflessione sul valore della scelta repubblicana. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti; chi desidera informazioni aggiornate può consultare il sito del Comune di Milano.

In sintesi, il programma cittadino per il 2 giugno 2026 unisce celebrazione istituzionale, aperture culturali e momenti musicali: una giornata pensata per restituire alla comunità la memoria di eventi fondativi attraverso iniziative pubbliche e accessibili. Ricordiamo che tutte le attività sono gratuite salvo le visite guidate del FAI che richiedono prenotazione, e che l’organizzazione raccomanda di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale del Comune.

Autore
Mattia Marini
Mattia Marini, nato a Segrate e residente a Milano, ha guidato una mappatura sulle criticità dei trasporti cittadino realizzata con fonti aperte. Propone un giornalismo che racconta il territorio attraverso dati e visuali chiare; tiene clienti informali di podcast locali come laboratorio sperimentale.

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