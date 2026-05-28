22enne ferito a Milano dopo una maxi rissa in stazione

Morto nella notte Gianluca Ibarra Silvera, 22enne accoltellato alla stazione Certosa dopo una rissa tra i binari; era stato trasportato in codice rosso al Fatebenefratelli

La tragedia si è consumata dopo una violenta lite sui binari della stazione: è morto nella notte all’ospedale Fatebenefratelli di Milano Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ferito durante una rissa scoppiata alla stazione di Milano Certosa in via Antonio Mambretti. Il giovane, nato in Italia da famiglia di origine ecuadoriana, era stato trasportato in codice rosso dopo i primi soccorsi e non ha superato le gravi lesioni riportate.

L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di martedì 26 maggio, quando una discussione si è trasformata in un’alta tensione tra diverse persone presenti sui binari. Testimoni hanno descritto una scena caotica, con più partecipanti coinvolti nella colluttazione; nel corso del tumulto il giovane è stato colpito con un’arma da taglio e ha perso conoscenza a terra, con una ferita grave alla gamba sinistra.

Come si è svolta la rissa e il ferimento

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio è scoppiato intorno alle 22, in corrispondenza del binario 6. Le fonti parlano di una rissa che avrebbe coinvolto almeno una decina di persone, presumibilmente di origine sudamericana; nel mezzo del parapiglia uno dei contendenti ha ricevuto una coltellata che gli ha provocato una lesione profonda alla gamba. La dinamica esatta dell’alterco resta sotto verifica, mentre gli investigatori cercano di stabilire ruoli e responsabilità tra i presenti, attenzionando testimonianze e immagini possibili.

Condizioni della vittima e primo intervento

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polfer e il personale sanitario che ha prestato il primo soccorso. Il giovane è stato trovato privo di sensi: i soccorritori hanno riscontrato un’emorragia importante ed hanno applicato le manovre di emergenza prima del trasporto. Il concetto di incoscienza è stato centrale nella valutazione iniziale, con l’equipaggio che ha provveduto a stabilizzare il paziente per trasferirlo in ospedale in condizioni critiche.

Trasporto in ospedale e esito

Immediato è stato il trasporto in codice rosso verso il Fatebenefratelli, struttura dove il ragazzo è stato ricoverato nel corso della notte. Nonostante gli sforzi del personale medico, le lesioni si sono rivelate incompatibili con la sopravvivenza: dopo i tentativi di stabilizzazione e i trattamenti d’urgenza il giovane è deceduto. La perdita ha riacceso domande sulla sicurezza nelle stazioni e sulla gestione di episodi di violenza collettiva nei luoghi pubblici.

Indagini e implicazioni

La procura e la polizia ferroviaria hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione l’accaduto e individuare eventuali responsabili. Le attività investigative comprendono l’acquisizione di testimonianze, la verifica di immagini di videosorveglianza e l’identificazione dei partecipanti alla rissa. L’evento solleva anche questioni di ordine pubblico: la presenza di gruppi numerosi sui binari e la possibilità che la lite sia degenerata in violenza armata impongono una riflessione sulle misure di prevenzione e sulla sorveglianza nelle aree ferroviarie.

Contesto sociale e reazioni

La vicenda ha avuto impatto emotivo sulla comunità locale, tra cittadini e pendolari che frequentano la stazione di Milano Certosa. La condizione familiare del ragazzo, figlio di una famiglia originaria dell’Ecuador ma nato in Italia, è stata evidenziata in più resoconti per sottolineare il profilo umano della persona coinvolta. Altri commenti pubblici hanno posto l’accento sulla necessità di politiche che contrastino la violenza giovanile e favoriscano strumenti di mediazione prima che le liti degenerino.

Prospettive e prossimi passi

Nei prossimi giorni le autorità proseguiranno con gli accertamenti per chiarire la responsabilità penale dei partecipanti e comprendere le cause scatenanti della rissa. Parallelamente, le istituzioni locali potranno valutare interventi per migliorare la sicurezza nella stazione e prevenire analoghi episodi. La morte del giovane rimane un episodio tragico che richiama l’attenzione sulla fragilità delle situazioni urbane e sulla necessità di risposte coordinate tra forze dell’ordine, servizi sociali e comunità.