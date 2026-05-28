Mostra StArt ad Arconate: arte, inclusione e collaborazione scolastica

Un progetto che unisce scuola e comunità: la seconda edizione di StArt porta in mostra creatività, relazione e valori di inclusione attraverso le opere realizzate dai ragazzi della Casa Azzurra.

La seconda edizione di StArt si è svolta nel weekend dal 21 al 24 maggio ad Arconate, proponendosi come vetrina del lavoro creativo dei ragazzi della Casa Azzurra in stretta collaborazione con le scuole locali. L’evento, ospitato negli spazi di Palazzo Taverna, non è stata solo una mostra di quadri e oggetti, ma un momento di dialogo tra istituzioni educative, operatori e famiglie, con l’obiettivo di valorizzare le espressioni individuali e collettive dei partecipanti.

L’inaugurazione, tenuta giovedì mattina a Palazzo Taverna, ha visto la partecipazione delle autorità e degli organizzatori: l’intervento dell’assessore all’istruzione e cultura Fabio Gamba ha sottolineato come l’arte possa funzionare da catalizzatore per processi di inclusione sociale e di crescita personale. Durante la giornata i giovani artisti, accompagnati dai docenti e dallo staff, hanno avuto l’opportunità di raccontare il percorso che ha portato alla realizzazione delle opere esposte, mettendo in luce il valore del lavoro condiviso.

Un progetto costruito sulla collaborazione

Al cuore di StArt c’è l’idea di creare occasioni concrete di partecipazione: questo è il messaggio ribadito da Gabriella Calloni, coordinatrice del progetto. Secondo Calloni, l’iniziativa mira a porre al centro le persone e le loro competenze espressive, favorendo relazioni che superano le barriere tra scuola e realtà socio-assistenziali. Il format ha previsto momenti laboratoriali, scambi tra studenti e ospiti della struttura e attività pensate per stimolare la creatività e la fiducia reciproca.

Il ruolo della scuola e del personale educativo

La collaborazione con le scuole di Arconate ha permesso di integrare competenze pedagogiche e pratiche artistiche: docenti e operatori hanno lavorato insieme in un percorso che ha coinvolto adolescenti e bambini in attività condivise. Il dirigente scolastico Professor Emanuele Marcora ha evidenziato il profondo valore educativo dell’iniziativa, sottolineando come esperienze di questo tipo possano promuovere abilità relazionali e senso di comunità, oltre a valorizzare espressività individuali che spesso restano nascoste.

Le opere, i colori e la partecipazione del pubblico

Le opere in mostra hanno colpito per la loro autenticità: composizioni materiche, dipinti e installazioni nate da un processo condiviso hanno dimostrato una varietà espressiva che ha saputo emozionare il pubblico. La risposta dei visitatori è stata calorosa, con una partecipazione superiore alle attese durante tutto il fine settimana. I lavori, frutto del dialogo tra studenti, operatori e ragazzi della Casa Azzurra, sono stati apprezzati non soltanto per l’estetica ma per la capacità comunicativa di raccontare storie personali e collettive.

Uno sguardo sull’impatto locale

Il sindaco Mario Mantovani ha commentato l’evento ricordando che la mostra non è semplicemente un’esposizione ma una narrazione di inclusione, amicizia e crescita condivisa. Per la comunità di Arconate StArt si è confermato come un appuntamento capace di promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto attraverso il linguaggio universale dell’arte, contribuendo a rinsaldare legami tra realtà diverse del territorio.

Perché iniziative come StArt fanno la differenza

Mostre come StArt dimostrano che la partecipazione culturale può diventare strumento di trasformazione sociale: l’arte, qui intesa come pratica condivisa, favorisce l’incontro e offre strumenti per raccontare esperienze complesse. L’evento ha inoltre creato occasioni di scambio tra generazioni e professionisti, aprendo spazi di ascolto e confronto. Guardando al futuro, gli organizzatori auspicano di consolidare la rete di collaborazione e di rinnovare l’appuntamento per coinvolgere sempre più scuole e realtà associative.

In conclusione, la seconda edizione di StArt ha messo al centro le persone e la loro creatività, proponendosi come modello replicabile per altre comunità interessate a promuovere processi di inclusione sociale attraverso attività artistiche. Il successo di pubblico e la qualità dei lavori esposti confermano l’importanza di investire in progetti che uniscano cultura, educazione e servizi sociali.