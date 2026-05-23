Mostra su Paul Troubetzkoy a Milano con opere in dialogo dalla Belle Époque

A 160 anni dalla nascita di Paul Troubetzkoy, la Galleria d'Arte Moderna di Milano ospita una mostra che mette in dialogo scultura e pittura per evocare la Belle Époque

La Galleria d’Arte Moderna di Milano presenta una rassegna dedicata a Paul Troubetzkoy, artista capace di catturare con naturalezza lo spirito della Belle Époque. A 160 anni dalla sua nascita, la mostra arriva in città dopo il successo riscosso a Parigi e propone un allestimento che alterna le raffinate opere in bronzo del maestro a dipinti di autori come Bolodini, Sorolla e Repin, pensati per dialogare con le sculture in esposizione. Il percorso espositivo è progettato per offrire al visitatore una lettura multifocale delle forme e delle atmosfere di fine Ottocento e inizio Novecento.

Il progetto espositivo intende valorizzare il rapporto fra plastica e pittura, mostrando come la scultura di Troubetzkoy si relazioni con i linguaggi visivi della contemporaneità europea del suo tempo. L’obiettivo è mettere in luce tanto la maestria tecnica quanto la capacità dell’artista di cogliere le sfumature psicologiche dei soggetti: un connubio tra sensibilità ritrattistica e attenzione al movimento che rende le sue opere ancora oggi sorprendenti.

Il tema della mostra e il suo allestimento

La curatela ha scelto un approccio narrativo che alterna sezioni dedicate ai ritratti, ai gruppi e alle sperimentazioni materiche. In ogni sala il visitatore troverà pannelli esplicativi che illustrano il contesto storico e artistico: viene spiegato come ritratto plastico sia stato il punto di partenza per molte ricerche di Troubetzkoy e come la sua pratica abbia influenzato il gusto europeo. Particolare attenzione è riservata al confronto con la pittura di autori selezionati, perché il percorso vuole essere un vero e proprio dialogo interartistico che mostra affinità di temi, pose e luci.

Gli accenti sulla tecnica e sullo stile

In mostra si evidenziano tecniche come la lavorazione rapida del bozzetto, la fusione del bronzo e gli interventi finali che danno alle superfici una qualità vibrante. Il visitatore potrà osservare come Troubetzkoy privilegi spesso una resa immediata e naturale del volto, mentre i dipinti accostati cercano di catturare le stesse sensazioni con pennellate e cromie. Queste contrapposizioni permettono di comprendere la specificità di ogni linguaggio artistico e il valore della comparazione visiva.

Artisti in mostra e opere di riferimento

Oltre alle opere di Paul Troubetzkoy, la rassegna espone tele e studi di Bolodini, Sorolla e Repin, scelti per creare un confronto significativo con le sculture. Le pitture selezionate non sono semplici corredo ma veri e propri interlocutori: il tono luminoso di Sorolla, la sensibilità russa di Repin e la grazia formale di Bolodini contribuiscono a delineare un quadro culturale ampio che restituisce la complessità della Belle Époque. Il risultato è un percorso che alterna calma meditativa e istanti di tensione formale.

Elementi curatoriali e scelte espositive

La disposizione degli oggetti segue un criterio tematico e cronologico: le sale sono concepite per accompagnare gradualmente il visitatore dal ritratto intimista alle composizioni più articolate. Le didascalie offrono chiavi di lettura sintetiche, mentre alcune sale propongono confronti ravvicinati fra opera pittorica e opera plastica per facilitare l’osservazione delle differenze di linguaggio. La mostra vuole dunque essere sia educativa sia sensoriale, invitando a un’esperienza visiva attenta.

Informazioni pratiche per la visita

La mostra si tiene alla Galleria d’Arte Moderna, via Palestro 16, Milano (consulta la mappa sul sito della galleria). Il calendario indicato è: dal 27-02-2026 al 28-06-2026, escluso il lunedì. Gli orari di apertura sono: martedì e mercoledì 10.00-17.30; giovedì 10.00-21.00; venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00. Il biglietto ha un costo variabile, con prezzo minimo di 6,00 euro e massimo di 16,00 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 051.330931 o scrivere a prenotazioni@cmscultura.it.

Accessibilità e consigli per la visita

La struttura fornisce informazioni pratiche sull’accessibilità; si consiglia di verificare eventuali servizi aggiuntivi o visite guidate al momento della prenotazione. Per chi desidera approfondire, il materiale espositivo include testi di sala e schede che spiegano il lessico tecnico: termini come bozzetto, fusione in bronzo e ritratto plastico sono utilizzati per orientare il pubblico anche non specializzato.

Commenti, privacy e partecipazione

I visitatori possono lasciare impressioni attraverso il servizio commenti della rassegna; per garantire l’attendibilità dei contributi è prevista la conferma via email se non si è effettuato il login. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle normative indicate nella documentazione della mostra: il titolare del trattamento è la Fondazione RCM – Rete Civica di Milano, con sede operativa in via Comelico 39/41, 20135 Milano. Le informazioni sui diritti dell’interessato, come accesso, rettifica o cancellazione, sono disponibili nelle informative di sala e online.