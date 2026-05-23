Scontro a Viale Scarampo: furgone del pane ribaltato e code verso l’autostrada

Dettagli sull'incidente in Viale Scarampo, la rimozione del furgone e i disagi al traffico

Intorno alle 5.30 del mattino del 22 maggio 2026, un impatto tra un’auto e un furgone adibito al trasporto del pane ha provocato il ribaltamento del mezzo sull’incrocio tra Viale Scarampo e Via Silva a Milano. Il furgone si è fermato al centro della carreggiata, occupando la zona di svolta e bloccando le corsie principali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e coordinare le operazioni di rimozione del veicolo.

La scena dell’incidente ha richiesto l’intervento di più squadre: il personale sanitario del 118, la polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco con l’autogru per sollevare e rimettere in carreggiata il mezzo pesante. Nel frattempo la circolazione ha subito forti rallentamenti, con code che si sono estese fino agli accessi autostradali e la necessità di deviamenti per alcune linee di superficie gestite da ATM.

Dinamica dell’incidente e prime valutazioni

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’impatto, ancora al vaglio della polizia locale, che ha eseguito rilievi e rilevato dati utili per comprendere cause e responsabilità. Il conducente dell’auto, un ragazzo di 27 anni, è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo al Ospedale San Carlo. Il termine codice giallo indica una condizione di media gravità che richiede assistenza ospedaliera, ma non segnala immediato pericolo di vita. Al momento non risultano persone in condizioni critiche.

Rimozione del mezzo e messa in sicurezza

I vigili del fuoco hanno predisposto l’area di intervento e utilizzato un’autogru per capovolgere e spostare il furgone fuori dalla carreggiata senza ulteriori danni al carico di pane e senza rischio per i passanti. Le operazioni hanno richiesto tempo perché è stato necessario accertare la stabilità del veicolo e prevenire fuoriuscite o ostacoli agli altri mezzi. Durante la rimozione, la polizia locale ha gestito la circolazione per consentire manovre in sicurezza.

Conseguenze sulla viabilità e gestione del traffico

L’incidente ha generato significativi disagi alla mobilità: le code si sono allungate fino agli ingressi autostradali, creando ripercussioni anche per chi era diretto fuori città. Le code prolungate hanno interessato sia il traffico privato sia i veicoli commerciali, con rallentamenti a catena sulle arterie limitrofe. Gli agenti presenti hanno attivato deviazioni temporanee per smaltire il flusso e consentire le operazioni di rimozione, ma la situazione ha continuato a provocare ritardi e congestione per diverse ore.

Impatto sul trasporto pubblico

Per limitare i disagi ai passeggeri, ATM ha disposto deviazioni per alcune linee di superficie che normalmente percorrono l’area dell’incidente. Le deviazioni delle linee hanno interessato fermate e orari, costringendo gli utenti a percorsi alternativi o a cambiare mezzo. Le informazioni ai cittadini sono state fornite tramite i canali ufficiali, ma i pendolari hanno comunque segnalato tempi di percorrenza più lunghi e difficoltà di collegamento nelle tratte interessate.

Accertamenti in corso e condizioni dei coinvolti

La ricostruzione completa dei fatti è affidata alla polizia locale, che sta raccogliendo testimonianze, controllando eventuali filmati delle telecamere e valutando i rilievi tecnici dei veicoli. Non sono state formulate ipotesi conclusive sulle cause dell’impatto: al momento si esplorano tutte le piste possibili, incluse velocità, precedenze e condizioni della strada. Le verifiche continueranno anche per stabilire se il carico o eventuali problemi tecnici abbiano contribuito al ribaltamento.

Quanto al ferito, il giovane di 27 anni è stato giudicato non in pericolo di vita e ricoverato in osservazione all’Ospedale San Carlo. Le autorità invitano chi abbia informazioni utili o immagini dell’incidente a rivolgersi agli uffici della polizia locale per collaborare alle indagini. Nel frattempo è prevista la rimozione definitiva dei detriti e il ripristino della normale circolazione non appena termineranno gli accertamenti e le operazioni di pulizia della sede stradale.