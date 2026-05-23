Rosa Genoni: la sarta che promosse il Made in Italy e i diritti delle lavoratrici

Studentesse e studenti hanno ascoltato la pronipote di Rosa Genoni, esplorato l’archivio milanese e reinterpretato l’abito Tanagra come eredità di stile e civiltà

Il racconto di una figura storica della moda italiana è tornato a vivere tra i banchi di scuola: Isis Bernocchi di Legnano ha ospitato un appuntamento dedicato a Rosa Genoni, una donna che unì talento creativo e battaglie sociali. L’incontro, avvenuto venerdì 15 maggio, ha messo in dialogo studenti e studentesse dell’indirizzo Moda con la pronipote della stilista, creando un ponte tra ricerca d’archivio e progetto didattico.

Quel dialogo ha offerto più di una biografia: ha svelato come la moda possa essere pensata come strumento culturale e politico. Attraverso documenti, aneddoti e reinterpretazioni contemporanee, la figura di Rosa Genoni è emersa come esempio di come estetica e diritti possano camminare insieme, un messaggio che gli studenti hanno tradotto in disegni e figurini ispirati all’originale Tanagra.

Un incontro con la memoria di famiglia e l’archivio

L’ospite principale è stata Fabiana Podreider Lenzi, pronipote della stilista e curatrice di un archivio storico a Milano che conserva materiali, bozzetti e testimonianze. La sua presenza ha permesso agli studenti di leggere la vicenda personale e pubblica di Genoni attraverso fonti dirette, collegando la figura della stilista alla realtà legnanese e al contesto nazionale. Il racconto familiare ha arricchito la lezione con dettagli sulla rete di relazioni, inclusa la vicenda del marito, Alfredo Podreider, e il suo legame con le questioni sociali del tempo.

La funzione dell’archivio nella formazione degli studenti

Nel dialogo la dimensione archivistica è diventata strumento didattico: i giovani designer hanno potuto osservare bozzetti originali, note e fotografie, comprendendo come l’archivio non sia solo memoria ma materia prima per la creatività. Archiviare significa preservare trame di vita e idee, e quel patrimonio ha stimolato gli studenti a reinterpretare forme e significati, mentre la pronipote spiegava scelte stilistiche e intenti sociali di Genoni.

Da apprendista a promotrice del Made in Italy

La traiettoria di Rosa Genoni parte da origini modeste: trasferita da bambina a Milano, lavorò come piscinina nella sartoria della zia, un termine d’epoca per indicare le giovani apprendiste. Parallelamente proseguiva gli studi serali, imparando anche il francese per leggere le riviste del settore. Queste esperienze, insieme al confronto con parenti impegnati politicamente, favorirono una formazione che mescolava competenza tecnica e coscienza civile.

Il viaggio a Parigi e l’intuizione nazionale

A diciassette anni Genoni partecipò a un convegno internazionale a Parigi al seguito di dirigenti del Partito Operaio Italiano e vi rimase per tre anni: quell’esperienza le permise di vedere come i grandi couturier francesi traevano ispirazione dall’arte rinascimentale. Da quell’osservazione nacque in lei l’idea che l’Italia potesse affermare una propria identità stilistica. Questa convinzione si tradusse in proposte pratiche e in partecipazioni importanti, come l’esposizione al 1906 all’Esposizione Internazionale di Milano, dove presentò una collezione ispirata al Rinascimento, capi di cui restano esempi conservati a Palazzo Pitti.

L’abito Tanagra e l’eredità di un progetto politico

Il simbolo più noto del suo pensiero estetico e civile è l’abito Tanagra, indossato da Genoni durante il 1908 al primo Congresso delle donne italiane. Con il suo taglio morbido e senza corsetto, il modello incarnava un principio: la moda come strumento per promuovere una persona libera e attiva nella società. Per Genoni l’abbigliamento doveva liberare il corpo dalle costrizioni e contribuire all’autonomia femminile, offrendo così una forma di manifesto indossabile.

Al termine dell’incontro gli studenti delle classi 3ª V e 4ª V hanno omaggiato la stilista presentando figurini ispirati al Tanagra, ciascuno reinterpretato con sensibilità contemporanea. Quel gesto ha rinsaldato l’idea che il patrimonio di Genoni non sia un reperto statico, ma una risorsa viva per ripensare estetica, lavoro e diritti: un lascito utile a formare nuove generazioni di progettisti consapevoli.