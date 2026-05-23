Vesak a Milano: meditazione, rituali e dialogo sulla libertà

Un festival buddhista che unisce meditazione, tradizioni Theravāda, Zen e Tibetana e confronto con altre fedi

All’alba, il silenzio può diventare una domanda: che cos’è la libertà nel mondo contemporaneo? Questo interrogativo è al centro del Vesak organizzato dall’Unione Buddhista Italiana alla Fabbrica del Vapore, una manifestazione aperta a chiunque desideri avvicinarsi al mondo buddhista senza pregiudizi. Tra rituali, pratiche di gruppo e incontri pubblici, il Vesak offre uno spazio per porre in relazione la vita sociale con l’esperienza interiore, mettendo in luce come la spiritualità possa dialogare con le sfide quotidiane.

Il festival si articola su più giorni e propone momenti accessibili a chi arriva per curiosità e a chi coltiva una pratica regolare. Nei cortili e nelle sale si alternano sedute di meditazione, workshop e celebrazioni: tutto pensato per consentire un incontro diretto con pratiche antiche reinterpretate in chiave contemporanea. L’evento punta a creare un’atmosfera inclusiva in cui il pubblico possa sperimentare in prima persona concetti spesso percepiti come astratti.

Il tema: libertà e liberazione

La scelta tematica, sintetizzata nella locuzione “Libertà e liberazione”, esplora più livelli di significato: dalla libertà civile e sociale fino a una più sottile liberazione interiore da ansia, paura e attaccamenti. Qui la parola liberazione non indica un atto politico soltanto, ma anche un processo psicospirituale che neutralizza le catene emotive. Giovani e adulti trovano in questa prospettiva un approccio pragmatico: la pratica meditativa diventa uno strumento concreto per gestire lo stress e ridefinire relazioni personali e collettive, trasformando la domanda esistenziale in prassi quotidiana.

Tradizioni e rituali

All’interno della manifestazione sono rappresentate le principali correnti buddhiste presenti in Italia: Theravāda, Zen e la scuola Tibetana. Ogni tradizione mette a disposizione metodi diversi per avvicinarsi alla pratica: dalla contemplazione silenziosa alle forme rituali più articolate. La convivenza delle tradizioni è uno degli elementi chiave dell’iniziativa, che propone percorsi paralleli per permettere al visitatore di confrontare stili e approcci senza gerarchie. L’intento è mostrare come la pluralità delle tecniche sia risorsa, non contraddizione.

Meditazione e spazi di pratica

Le aree dedicate alla meditazione sono concepite per accogliere principianti e praticanti esperti, con sessioni guidate e momenti di pratica silenziosa. In questi spazi il corpo e il respiro diventano strumenti per esplorare il tema della presenza, intesa come capacità di abitare il momento. I facilitatori spiegano tecniche di base e forniscono chiavi di lettura per trasferire gli effetti della meditazione nella vita di tutti i giorni, illustrando come la regolarità della pratica aiuti a ridurre l’ansia e a migliorare la qualità delle relazioni.

Mandala: creazione e dissoluzione

Uno dei momenti simbolici più toccanti è la realizzazione del mandala di sabbia, opera collettiva che viene poi volutamente distrutta. Questo gesto mette in scena il principio dell’impermanenza, mostrando come ogni forma sia destinata al cambiamento. La costruzione paziente e la dissoluzione finale offrono una lezione estetica e morale: attaccarsi alle forme è fonte di sofferenza, mentre riconoscere la natura transitoria degli eventi apre a una diversa concezione della liberazione. La pratica diventa così metafora ed esperienza concreta insieme.

Dialogo interreligioso e partecipazione

Il Vesak non si limita a occuparsi di pratiche interne: al centro della rassegna c’è anche il dialogo interreligioso, con rappresentanti buddhisti, musulmani e cristiani che discutono di pluralismo e convivenza. Questi incontri propongono una riflessione pubblica sui valori condivisi e sulle tensioni presenti nella società, mettendo in evidenza come il confronto tra fedi possa favorire politiche di accoglienza e cittadinanza attiva. La dimensione civile dell’evento fa del Vesak uno spazio in cui spiritualità e impegno sociale si toccano.

Partecipare significa dunque non solo assistere a cerimonie, ma entrare in una conversazione aperta che coinvolge pratiche, riflessioni e iniziative concrete. Offrendo strumenti per il benessere personale e occasioni di confronto pubblico, il festival invita a ripensare il concetto di libertà come equilibrio tra diritti sociali e pratiche interiori. Chiunque sia curioso di sperimentare una forma di spiritualità non dogmatica può trovare al Vesak uno spazio per iniziare o approfondire questo percorso.