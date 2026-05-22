Mostra di cento fotografie al Mudec: un patrimonio visivo tra passato e presente

Una selezione di cento immagini ospitata al Mudec che racconta due secoli di storia della fotografia e invita a ripensare il valore della memoria visiva

Al Mudec di Milano è in scena 100 fotografie per ereditare il mondo, un progetto espositivo che mette insieme scatti storici e contemporanei per costruire una narrazione visiva condivisa. La rassegna offre al pubblico un percorso che attraversa due secoli di storia della fotografia, mostrando come l’immagine sia stata impiegata come strumento di testimonianza, di documentazione e di critica sociale. Visitando la mostra si possono riconoscere autori emblematici, come Man Ray e Henri Cartier-Bresson, accanto a sguardi più recenti che interrogano il presente.

Concept e valore curatoriale

Il filo conduttore dell’esposizione è la costruzione di un patrimonio visivo che ci permetta di comprendere i mutamenti culturali e sociali. I curatori hanno selezionato cento immagini con l’obiettivo di offrire una tessitura narrativa in cui la memoria individuale e collettiva si mescolano, dando forma a interpretazioni multiple del passato e del presente. In questo contesto la fotografia non è solo documento, ma diventa anche linguaggio capace di rivelare tensioni estetiche e politiche, oltre che modalità di vita quotidiana spesso sottovalutate.

Autori e percorsi tematici

La mostra accosta nomi storici a interpreti contemporanei per mettere in luce continuità e discontinuità nei modi di guardare il mondo. Gli scatti di Man Ray e Henri Cartier-Bresson offrono un punto di riferimento per il modernismo fotografico, mentre le opere contemporanee esplorano concetti come identità, migrazione e urbanizzazione. Questa alternanza permette al visitatore di cogliere come cambino gli strumenti narrativi e gli sguardi, pur conservando la funzione di testimonianza della fotografia.

Informazioni pratiche per la visita

La mostra è ospitata al Mudec Museo delle Culture, in Via Tortona 56, Milano. Le date dell’esposizione sono indicate esattamente: dal 07-03-2026 al 28-06-2026. L’allestimento è chiuso il lunedì; gli orari di apertura sono: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 09:30 alle 19:30, mentre il giovedì l’ingresso è possibile fino alle 22:30. L’ingresso è a pagamento: prezzo minimo 11,00 euro e prezzo massimo 17,00 euro. Per ulteriori dettagli è disponibile il sito ufficiale del museo.

Come organizzare la visita

Per un’esperienza più approfondita si consiglia di verificare gli orari e prenotare eventuali servizi aggiuntivi direttamente sul sito ufficiale del Mudec. La struttura è collocata in una zona facilmente raggiungibile e offre risorse informative per contestualizzare le opere esposte. Durante la permanenza in mostra è possibile soffermarsi sui pannelli descrittivi che spiegano i contesti storici e le scelte curatoriali, utili per comprendere il ruolo della fotografia come archivio e come pratica interpretativa.

Partecipazione e interazione con il pubblico

La rassegna incoraggia la partecipazione del pubblico attraverso canali informativi e servizi digitali: newsletter, feed RSS e aggiornamenti via SMS per chi desidera ricevere notizie. Inoltre, il progetto prevede la possibilità di lasciare commenti e impressioni che saranno moderati dalla redazione prima della pubblicazione, per garantire qualità e attendibilità delle segnalazioni. Questo approccio promuove un dialogo tra curatori, visitatori e comunità, favorendo la circolazione delle idee attorno alle immagini esposte.

Privacy e gestione dei dati

Per i commenti online è prevista una procedura di verifica che richiede la conferma tramite email quando l’utente non effettua il login. Ai sensi del d.lgs. 196/03 l’indirizzo email fornito sarà utilizzato esclusivamente per tale verifica e non sarà divulgato. Il titolare del trattamento è la Fondazione RCM – Rete Civica di Milano, con sede operativa in via Comelico 39/41, 20135 Milano; l’accesso ai dati è riservato ai dipendenti e ai collaboratori autorizzati.

In sintesi, 100 fotografie per ereditare il mondo è un invito a osservare la storia attraverso lo sguardo fotografico: una selezione pensata per stimolare la riflessione sul valore della memoria e sul potere narrativo dell’immagine, proponendo uno spazio dove passato e contemporaneità dialogano con il visitatore.