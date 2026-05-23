Cosa prevede il ddl sgomberi collegato al piano casa del Governo

Il 23/05/2026 Fratelli d'Italia ha rilanciato il ddl sugomberi: una panoramica delle misure per accelerare gli sfratti, gli obiettivi sociali del Piano Casa e i fondi destinati alla manutenzione degli alloggi pubblici in Lombardia

Il 23/05/2026 il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Lombardia, Christian Garavaglia, ha ribadito la necessità di tutelare la proprietà privata presentando le ragioni del nuovo ddl sgomberi collegato al Piano Casa del Governo. In quella data il tema è stato posto come priorità politica per accelerare le procedure di rilascio degli immobili nei casi più controversi, con l’obiettivo di restituire ai legittimi proprietari i beni in tempi ritenuti ragionevoli. Il messaggio mira a bilanciare rispetto della legalità e risposta alle emergenze abitative.

Il provvedimento, depositato alla Camera dai vertici del partito, intende intervenire nei casi di occupazioni abusive, morosità protratte e scadenza dei contratti di locazione, semplificando le fasi amministrative e giudiziarie necessarie per lo sgombero. L’intento dichiarato è duplice: garantire la sicurezza giuridica per i proprietari e contestualmente aumentare l’offerta di immobili disponibili sul mercato degli affitti, spesso ridotta per timore di contenziosi o perdite economiche.

Obiettivi del ddl e meccanismi principali

La norma si concentra su tempistiche più rapide per il rilascio degli immobili e su strumenti procedurali che riducano gli ostacoli burocratici. Tra le ipotesi operative rientrano semplificazioni nella fase esecutiva degli sfratti, misure per contrastare le occupazioni abusive e procedure più efficaci nei casi di morosità. Il fine dichiarato è favorire il recupero del patrimonio immobiliare rispetto alla percezione di rischio da parte dei proprietari, offrendo certezze maggiori sul rispetto della legalità e sulla possibilità di riutilizzo degli alloggi.

Strumenti e tutela dei diritti

Per attuare questi obiettivi il ddl prevede l’adozione di strumenti procedurali che accelerino le incombenze giudiziarie e amministrative, senza però rinunciare alle garanzie previste per gli inquilini. Si parla di snellimento delle notifiche, coordinamento tra prefetture e forze dell’ordine e potenziamento delle risorse per l’esecuzione degli sfratti. Allo stesso tempo sono previsti percorsi alternativi e misure sociali per le situazioni di fragilità, in modo che l’intervento repressivo sia affiancato a soluzioni abitative adeguate.

Contesto lombardo: numeri e bisogni

In Lombardia la questione abitativa è particolarmente sentita. Dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare e delle principali associazioni di categoria segnalano che nell’area milanese il costo dell’abitare può arrivare a incidere per oltre il 45% del reddito disponibile di una famiglia. Parallelamente, cresce il fenomeno di alloggi che vengono sottratti al mercato delle locazioni per timore di morosità o di occupazioni abusive, riducendo l’offerta e alimentando tensioni sociali e pressioni sui prezzi.

Effetti attesi sulla disponibilità di alloggi

Secondo i promotori del ddl, la facilitazione degli sgomberi dovrebbe tradursi in un aumento degli immobili disponibili per il mercato degli affitti, contribuendo a contenere l’impatto dei canoni sui bilanci familiari. L’effetto combinato delle misure giudicate più rapide e delle iniziative per il recupero di patrimonio pubblico dovrebbe alleggerire alcune delle criticità più acute, soprattutto nelle aree metropolitane dove la domanda supera largamente l’offerta.

Misure complementari: Piano Casa e interventi regionali

Accanto al ddl sugomberi, il Piano Casa previsto dal Governo include interventi di tipo sociale e infrastrutturale. Tra le azioni annunciate figura il recupero di circa 60mila alloggi popolari oggi inutilizzati o inagibili, pianificato su scala nazionale con risorse pubbliche dedicate. Sono previsti inoltre investimenti per l’edilizia convenzionata, misure di housing sociale, il potenziamento del fondo di garanzia per la prima casa rivolto ai giovani, formule come il rent to buy e incentivi fiscali per chi destina immobili a canoni calmierati.

In parallelo Regione Lombardia ha stanziato risorse specifiche: grazie all’azione dell’assessore Franco sono stati messi a disposizione complessivamente 12,4 milioni di euro per la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà di Aler Milano e Aler Pavia-Lodi. Nel dettaglio il contributo regionale per la sola Aler Milano ammonta a 10.788.000 euro, finalizzati a migliorare la fruibilità degli immobili e la funzionalità dei servizi.

Conclusioni e scenari futuri

La proposta di legge e le misure collegate disegnano un approccio che mira a coniugare il ripristino della legalità con la necessità di aumentare l’offerta abitativa. Secondo Christian Garavaglia, il principio guida resta la tutela della proprietà privata, ma il quadro complessivo include anche strumenti sociali e finanziari per sostenere i più fragili. Nei prossimi passaggi parlamentari si valuteranno sia gli effetti pratici delle semplificazioni procedurali, sia l’efficacia degli investimenti annunciati per recuperare alloggi pubblici e incentivare soluzioni abitative più accessibili.