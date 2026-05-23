Sgomberi e piano casa: come cambia la tutela della proprietà privata

Il ddl collegato al Piano Casa propone procedure più rapide per gli <strong>sgomberi</strong> e misure per recuperare alloggi pubblici, con risorse anche da Regione Lombardia

Il tema della casa torna al centro del dibattito politico con una proposta di legge promossa dai vertici di Fratelli d’Italia. A presentarla è stato un gruppo parlamentare che chiede procedure più rapide per gli sgomberi nei casi di occupazione abusiva, morosità e fine contratto: l’intento è tutelare la proprietà privata e garantire ai proprietari un ritorno in possesso dell’immobile in tempi ritenuti ragionevoli. Il capogruppo in Consiglio regionale della Lombardia, Christian Garavaglia, ha espresso il sostegno del partito a questa iniziativa, sottolineando la necessità di strumenti che bilancino diritti individuali e rispetto della legalità.

Il provvedimento è collegato al più ampio Piano Casa del Governo Meloni e si inserisce in una cornice di interventi sia normativi sia finanziari. L’obiettivo dichiarato è aumentare la disponibilità di alloggi sul mercato e ridurre le perdite per i proprietari che subiscono occupazioni o morosità. Accanto alle norme che accelerano le azioni di rilascio, il Piano propone misure di carattere sociale e incentivi per favorire sia l’offerta privata a canoni calmierati sia il recupero dell’edilizia pubblica inutilizzata.

Contenuti principali del ddl e finalità

Nel testo del disegno di legge sono delineati più strumenti procedurali pensati per snellire i tempi di rilascio degli immobili: dall’ottimizzazione delle notifiche fino a meccanismi processuali che permettano interventi più rapidi in caso di occupazioni abusive o morosità protratta. La proposta punta a tutelare i cosiddetti «proprietari onesti», che mettono a disposizione case sul mercato e vedono il loro bene sottratto o reso inutilizzabile. In questo senso, il ddl non si limita alla mera repressione, ma cerca di creare condizioni che favoriscano il ritorno di unità immobiliari nell’offerta di affitto regolare, contribuendo a stabilizzare il mercato abitativo.

Procedure accelerate e garanzie

Le modifiche proposte intendono introdurre tempistiche più stringenti e strumenti processuali che riducano i tempi medi delle procedure di sfratto. Tra le misure discusse figurano la semplificazione delle fasi amministrative e giudiziarie e la possibilità di interventi più rapidi in presenza di prove documentali di occupazione illecita o morosità. Il fine dichiarato è duplice: da un lato garantire il rispetto della legge, dall’altro incentivare i proprietari a reinserire gli immobili nel circuito degli affitti tradizionali, contribuendo così ad aumentare l’offerta disponibile.

Il contesto lombardo e i numeri che preoccupano

In Lombardia, e in particolare nell’area milanese, la questione abitativa è particolarmente sentita: dati recenti dell’Osservatorio del mercato immobiliare segnalano che il costo dell’abitare può arrivare a assorbire oltre il 45% del reddito disponibile di una famiglia. Questo squilibrio alimenta timori nei proprietari, che spesso ritirano dal mercato gli immobili per paura di morosità o occupazioni abusive, contribuendo così a ridurre l’offerta e a innalzare i prezzi. Il risultato è un circolo vizioso che il Piano Casa e il ddl sugli sgomberi mirano a interrompere.

Dati e criticità locali

La perdita di alloggi dal mercato degli affitti è una delle criticità indicate dalle associazioni di categoria: la percezione del rischio spinge a pratiche conservative che riducono la disponibilità di case a prezzi accessibili. Il ddl vuole intervenire su questo fronte, ma gli osservatori sottolineano come sia necessario affiancare alle misure di accelerazione anche strumenti di prevenzione e supporto, per esempio programmi di mediazione locativa o garanzie finanziarie che riducano l’esposizione economica dei proprietari.

Interventi complementari: Piano Casa e risorse regionali

Il Piano Casa collegato al provvedimento comprende una serie di misure strutturali: recupero di alloggi pubblici inutilizzati, incentivi per l’edilizia convenzionata e strumenti come il rent to buy per facilitare l’accesso alla proprietà. Tra gli obiettivi annunciati c’è il recupero di circa 60mila alloggi popolari oggi inutilizzati o inagibili, con un piano nazionale sostenuto da risorse pubbliche dedicate. Sono previste anche forme di incentivo all’investimento privato vincolato a quote di edilizia a canone calmierato e il rafforzamento del fondo di garanzia per la prima casa, rivolto in particolare ai giovani.

Contributi e manutenzione

Parallelamente alle misure nazionali, Regione Lombardia ha previsto interventi mirati: grazie all’azione dell’assessore Franco, sono stati stanziati complessivamente 12,4 milioni di euro per la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà di Aler Milano e Aler Pavia-Lodi. Di questa somma, il contributo regionale destinato a Aler Milano ammonta a 10.788.000 euro, volto a migliorare la fruibilità degli immobili e la funzionalità dei servizi per i residenti. Queste risorse integrano le misure del Piano Casa, con l’intento di rimettere in funzione alloggi pubblici e favorire un’offerta abitativa più ampia e sicura.

In sintesi, il pacchetto composto dal ddl sugli sgomberi e dal Piano Casa del Governo Meloni cerca di coniugare azioni di tutela della proprietà privata con interventi a sostegno dell’offerta abitativa. L’approccio punta a ridurre i tempi di rilascio degli immobili, recuperare patrimonio pubblico inutilizzato e mobilitare risorse pubbliche e private per aumentare l’accessibilità abitativa, con misure specifiche anche in Lombardia.