Sospensione dei dazi sui fertilizzanti: cosa cambia per l’agricoltura europea

La sospensione dei dazi varata il 22/05/2026 offre un immediato sollievo al settore agricolo; restano però questioni cruciali su digestato, ETS e CBAM

Il Consiglio europeo ha annunciato la sospensione dei dazi sui fertilizzanti con una decisione formalizzata il 22/05/2026, una mossa accolta come urgente dal mondo agricolo. Il provvedimento arriva in un contesto geopolitico teso, segnato dalle ricadute delle tensioni nello Stretto di Hormuz, e rappresenta una risposta immediata a problemi di approvvigionamento e costi che pesano sulle imprese agricole europee.

Alle origini della scelta c’è un’azione politica coordinata nella quale ha giocato un ruolo rilevante l’Italia, con l’impegno del Ministro Lollobrigida e altri esponenti nazionali. La misura è stata presentata come necessaria per tutelare la competitività della filiera agricola e per contenere l’aumento dei prezzi di produzione che si sarebbe riflesso direttamente sui consumatori.

La genesi politica e il ruolo italiano

La sospensione non è frutto di un intervento isolato: si tratta del risultato di pressioni politiche e negoziati tra Stati membri. Secondo le fonti parlamentari, l’azione dell’Italia è stata determinante nel porre il tema all’agenda del Consiglio. Il coinvolgimento italiano ha messo in evidenza la centralità del settore agricolo nel tessuto produttivo nazionale e la necessità di una risposta comune per evitare rischi sistemici legati alla dipendenza da importazioni di fertilizzanti.

Tempistica e priorità

La decisione del 22/05/2026 è stata definita «rapida» dalle delegazioni che hanno sostenuto la proposta; tuttavia, fonti parlamentari sottolineano come la misura sia solo il primo passo di un percorso più ampio. L’urgenza deriva non solo dall’aumento dei costi ma anche dalla volontà di dare immediata ossigeno alle imprese agricole in vista delle prossime campagne colturali.

Digestato zootecnico: alternativa europea e naturale

Tra le priorità politiche emerse nelle dichiarazioni successive alla sospensione dei dazi c’è l’avvio della strategia Ue per i fertilizzanti, con particolare attenzione al digestato zootecnico come risorsa alternativa. Per molti rappresentanti, tra cui Carlo Fidanza, è indispensabile accelerare l’iter che autorizzi l’uso sistematico del digestato per ridurre la dipendenza da prodotti chimici importati.

Cos’è il digestato e perché è strategico

Il digestato è il residuo della digestione anaerobica dei reflui zootecnici: un materiale ricco di nutrienti che può essere usato come fertilizzante naturale. L’intento è valorizzare risorse interne, diminuire i costi di approvvigionamento e promuovere pratiche più circolari: l’uso del digestato zootecnico è presentato come un’opportunità per aumentare l’autonomia produttiva dell’Europa e per migliorare la sostenibilità ambientale delle coltivazioni.

Sfide ancora aperte: ETS, CBAM e sostenibilità economica

Nonostante la sospensione dei dazi, permangono questioni cruciali che incidono sui bilanci delle imprese agricole: i sistemi di scambio delle quote di emissione (ETS) e il CBAM rappresentano, secondo molte associazioni e parlamentari, elementi di pressione economica non trascurabili. L’adattamento delle norme e delle tariffe collegate alle emissioni e al carbonio alle frontiere rimane al centro del dibattito su come conciliare obiettivi climatici e sostenibilità del settore.

Impatto sui costi e prospettive di revisione

Bilancio delle imprese e scenari normativi

I meccanismi come il European Trading System (ETS) e il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) sono pensati per incentivare la decarbonizzazione, ma i rappresentanti agricoli segnalano che l’applicazione diretta di tali strumenti al comparto rischia di aumentare i costi operativi. La richiesta unanime è di una revisione che tenga conto delle specificità agricole, prevedendo misure di compensazione o transizione per evitare effetti negativi su redditività e occupazione rurale.

In conclusione, la decisione del Consiglio del 22/05/2026 segna un intervento significativo a breve termine per contenere l’impatto della crisi sulle forniture di fertilizzanti. Resta la necessità di definire rapidamente le linee attuative per il digestato zootecnico e di confrontarsi su come rimodulare strumenti come ETS e CBAM per garantire una transizione equa e sostenibile per le imprese agricole europee.