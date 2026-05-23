Operazione contro lo spaccio a Milano e Nerviano: quattro fermati e diversi sequestri

La Polizia di Stato ha arrestato quattro persone e sequestrato vari tipi di droga in un appartamento di Milano e in un B&B di Nerviano

Mercoledì 20 maggio la Polizia di Stato di Milano ha eseguito un intervento che si è concluso con l’arresto di quattro cittadini italiani, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dalle Squadre Investigative dei commissariati Comasina e Lambrate e ha portato al sequestro di quantitativi significativi di sostanze stupefacenti, oltre a strumenti di pesatura e denaro contante.

Le modalità dell’operazione e i luoghi perquisiti

Gli agenti hanno coordinato due distinti interventi: il primo in un appartamento di via Bisnati, utilizzato da un 79enne, e il secondo in un immobile adibito a B&B a Nerviano. Le perquisizioni sono iniziate nelle prime ore del mattino con controlli mirati basati su elementi investigativi raccolti in precedenza. L’azione congiunta dei commissariati ha permesso di agire in rapida successione, riducendo la possibilità di dispersione della merce e la distruzione di prove.

Blitz nell’appartamento di via Bisnati

Nell’abitazione in uso al 79enne, controllata intorno alle 7.00, sono stati rinvenuti undici panetti di hashish per un peso complessivo superiore a un chilogrammo, un bilancino di precisione e una cassaforte da muro contenente altri tre bilancini risultati sporchi di sostanza stupefacente. Nel soggiorno gli agenti hanno inoltre trovato una cassetta metallica con ulteriori 51 grammi di hashish e 59 grammi di cocaina, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi di una attività organizzata di custodia e distribuzione della droga.

Controllo al B&B di Nerviano

Successivamente, intorno alle 8.00, la squadra investigativa del commissariato Lambrate ha fatto irruzione in un B&B a Nerviano dove erano presenti due uomini di 36 e 45 anni e una donna di 36 anni. La perquisizione ha portato al sequestro di 6,36 grammi di shaboo, 40 grammi di MDPV, una dose di cocaina, due bilancini di precisione e 1.520 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Elementi che emergono dalle indagini

Le verifiche compiute sul posto hanno fornito indizi concordanti circa la destinazione delle sostanze: la presenza di più bilancini, confezioni e una cassaforte indica una struttura di gestione della merce studiata per pesare, conservare e dividere i quantitativi. Il termine detenzione ai fini di spaccio definisce proprio questo insieme di comportamenti che la Polizia contesta agli indagati, andando oltre la semplice detenzione per uso personale. Gli investigatori hanno raccolto tracce e materiali che saranno analizzati per ricostruire la filiera di approvvigionamento e distribuzione.

Conseguenze e prossimi passi

Dopo gli arresti, i soggetti sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria e le sostanze sequestrate inviate ai laboratori per le certificazioni di rito. Sul fronte amministrativo e operativo, l’azione può portare a controlli più stringenti sulle strutture ricettive nella zona e a verifiche mirate su persone segnalate in passato. È probabile che, in base agli esiti delle analisi e alle risultanze investigative, vengano adottate misure cautelari e avviati procedimenti penali per i reati contestati.

Impatto sulla sicurezza locale

Interventi come questo hanno un duplice effetto: da un lato sottraggono droga e risorse al mercato illecito; dall’altro inviano un messaggio deterrente riguardo al controllo del territorio. Il recupero di denaro contante e strumenti per la pesatura riduce la capacità operativa degli indagati, mentre l’attività d’indagine fornisce elementi utili per smantellare eventuali reti più estese. Rimane centrale il ruolo della collaborazione tra commissariati e la relazione con la comunità per prevenire il ritorno delle attività illegali.

In sintesi, l’operazione del 20 maggio ha evidenziato un quadro operativo articolato, con sequestri differenziati per tipologia e quantità di sostanza e con l’arresto di quattro persone coinvolte. Le attività investigative proseguiranno per chiarire responsabilità, canali di approvvigionamento e ogni collegamento territoriale che possa emergere dalle analisi in corso.