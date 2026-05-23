Scontro in viale Lunigiana: morto Lorenzo Valentini, indagini in corso

Scontro tra una Yamaha Tracer e un'Audi: per il centauro di 27 anni non c'è stato nulla da fare

Un incidente stradale ha tolto la vita a un giovane motociclista nel tardo pomeriggio del 21 maggio, alle 17.40, nella zona tra viale Lunigiana e la rampa di viale Marche che conduce a piazza Carbonari a Milano. La vittima è Lorenzo Valentini, 27 anni, originario di Bollate e residente a Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu e gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Secondo le prime informazioni, il motociclista viaggiava in sella a una Yamaha Tracer bianca in direzione Maciachini, dietro un’Audi guidata da un uomo di 51 anni. L’urto è avvenuto in prossimità della rampa che collega viale Marche a piazza Carbonari: il contatto con lo specchietto dell’auto avrebbe fatto perdere controllo alla moto, che ha impattato prima contro un cartello e poi contro un palo dell’illuminazione pubblica. I soccorritori hanno constatato il decesso del 27enne; il conducente dell’Audi è stato accompagnato in codice verde all’ospedale Niguarda per accertamenti.

La dinamica ricostruita dagli investigatori

Le operazioni di polizia puntano ora a chiarire punto per punto la sequenza degli eventi: gli specialisti stanno valutando traiettorie, velocità e la possibile presenza di manovre non segnalate. L’ipotesi iniziale è che il motociclista abbia urtato lo specchietto destro dell’auto durante la svolta verso la rampa, perdendo aderenza e finendo contro gli elementi fissi al bordo della carreggiata. Per consentire tutte le analisi tecniche potrebbe essere aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale, misura che facilita l’acquisizione di elementi probatori come l’autopsia e i rilievi più approfonditi.

Elementi tecnici valutati

Nel lavoro degli investigatori assume rilievo la dinamica del primo contatto: l’impatto sullo specchietto, anche se limitato, può determinare una perdita di controllo immediata per una moto. Per questo motivo i periti analizzeranno lo stato della Yamaha Tracer, la posizione dei segni di scorrimento sull’asfalto e i danni all’auto. Saranno inoltre valutati fattori come la visibilità, la segnaletica e la possibile presenza di manovre di sorpasso. Le immagini delle telecamere urbane e le testimonianze oculari saranno elementi decisivi per la ricostruzione dinamica.

Interventi sul posto e procedure successive

I soccorsi inviati dalla centrale Areu hanno operato in codice rosso, ma purtroppo per il 27enne non c’è stato nulla da fare. La polizia locale ha eseguito i rilievi scientifici e ha predisposto la messa in sicurezza dell’area per evitare ulteriori rischi agli altri utenti della strada. Il conducente dell’Audi, quasi illeso, è stato accompagnato all’ospedale Niguarda per gli accertamenti sanitari di rito. Dalla fase di primo soccorso si passa adesso alle verifiche giudiziarie e amministrative che potranno comprendere l’iscrizione di persone nel registro degli indagati, se ritenuto necessario.

Ruolo di testimonianze e immagini

Per chiarire la dinamica gli agenti stanno raccogliendo dichiarazioni dei passanti e dei conducenti presenti al momento dell’incidente; al contempo è in corso l’acquisizione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona. Questi materiali, insieme ai rilievi tecnici, aiuteranno a determinare la sequenza esatta degli impatti — specchietto, cartello e palo — e a verificare eventuali responsabilità. La collaborazione dei testimoni è considerata fondamentale per accorciare i tempi delle indagini.

Un bilancio e alcune riflessioni più ampie

Con la morte di Lorenzo Valentini sale a quindici il numero delle vittime della strada nel territorio di Milano dall’inizio del 2026, un dato che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana. Solo poche ore prima, un’altra tragedia aveva colpito la città: Alfonsa Curiale era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. In un episodio precedente alla vicenda era emerso che il conducente coinvolto risultò positivo ad alcol e sostanze. Episodi ravvicinati come questi sottolineano la necessità di politiche integrate per la mobilità, controlli più stringenti e campagne di prevenzione per ridurre il numero di incidenti mortali.