Daniela Forcella a Milano: antologica al crocevia tra arte e legge

Un itinerario visivo che fonde <strong>arte contemporanea</strong> e immaginario, dalla Biennale di Venezia alle ambasciate

Nel cuore di Milano prende forma un progetto espositivo che mette a confronto due mondi apparentemente distanti: il diritto e l’arte. Alla sede di GP LAW/LEGLAB viene ospitata una mostra antologica che raccoglie un corpus significativo di lavori di Daniela Forcella, invitando il pubblico a leggere le opere come territori di incontro tra regole, simboli e materia. Questo allestimento propone un percorso che ricostruisce nodi tematici e cronologici dell’artista, offrendo una panoramica densa e articolata della sua ricerca visiva.

La selezione comprende 23 lavori, tra cui 6 inediti, disposti secondo criteri che alternano cronologia e temi ricorrenti. Gli spettatori sono sollecitati a cogliere i rimandi tra superficie e significato: ogni elemento materico è carico di evocazioni, e ogni forma sembra parlare un linguaggio fatto di codici non scritti. In questo spazio, l’esposizione diventa un invito alla riflessione su come l’estetica possa dialogare con ambiti istituzionali e professionali.

Il contesto della mostra e il linguaggio espositivo

La proposta curatoriale valorizza la tensione tra concretezza e immaginario: la disposizione delle opere segue un criterio che valorizza sia la sequenza temporale sia le costanti tematiche. Il risultato è un ritmo visivo che mette in luce la centralità della ricerca materica, dove superfici, texture e colori funzionano come anticorpi narrativi. L’uso di materiali spesso inediti e la ricorrente attenzione al simbolo rendono il percorso espositivo uno spazio di interpretazione, capace di coinvolgere visitatori con livelli di fruizione diversi, dal pubblico generalista agli operatori del settore.

I cicli esposti e il valore delle opere inedite

Tra i cicli presenti emergono nodi della produzione recente: i lavori provenienti dalle serie Cartografie, T.A.# e Connessioni si accostano alle novità del ciclo Confini, inedito e ancora in sviluppo. Queste opere dialogano fra loro attraverso richiami cromatici e formali, creando una rete di rimandi che rivela l’attenzione dell’artista per la ripetizione come dispositivo estetico. Le 6 opere inedite funzionano come aperture: introducono temi futuri senza tradire il filo conduttore di una ricerca consolidata.

Il percorso artistico di Daniela Forcella

Milano è la città in cui vive e lavora l’artista, ed è anche il luogo dove si sono radicate le sue esperienze formative: dagli studi con il maestro Italo Chiodi all’Accademia di Belle Arti di Brera si è sviluppata una cifra personale che ha sempre guardato alla Pop Art e al tema della ripetizione. I primi lavori, caratterizzati da una moltitudine di cuori in resina policroma appoggiati su vecchie reti da materasso e racchiusi in teche trasparenti, hanno segnato un’impronta simbolica così forte da meritare il soprannome di “regina di cuori” coniato dal critico newyorkese Alan Jones.

Capacità di intrecciare significati

La pratica di Forcella si muove tra oggetti quotidiani e riferimenti culturali: i materiali recuperati dialogano con immagini e formule che rimandano a una storia dell’arte personale ma riconoscibile. Questa attitudine le ha permesso di comparire in contesti istituzionali e in fiere internazionali come il Triennale Design Museum, Art Basel e il Design District di Miami, oltre a contribuire a collezioni permanenti come il Museo verticale di Palazzo Lombardia.

Tapasci, pubblicazioni e riconoscimenti

La carriera dell’artista è scandita da tappe che ne hanno amplificato la visibilità. Nel 2017 l’opera The Traveller fu presentata alla mostra “Black Light An Milano: la luce che colora il buio” al Palazzo Lombardia, un evento voluto da curatori come Gisella Sellini e Mario Agrifoglio e patrocinato dalla Scuola del Design del Politecnico di Milano e dall’Accademia di Brera; lo stesso anno Forcella partecipò alla 57ª Biennale di Venezia con la personale “Cartografie” curata da Viviana Lavinia Algeri. Nel 2018 è uscita la monografia Daniela Forcella In Viaggio (Peruzzo Editoriale), selezionata per il festival “Oggetto Libro/Book Object”; nel 2019 ha preso parte al progetto Spirituality in the Material, presentato anche alle Nazioni Unite il 6 settembre 2019 in occasione dell’evento “Art for Social Awareness”.

Negli anni più recenti Forcella ha consolidato la sua presenza in manifestazioni come Milano Scultura e fiere nazionali e internazionali, con progetti esposti tra il 2026 e il 2026 in sedi di rilievo tra cui la Clode Art Gallery e l’Art Vilnius (4 – 6 ottobre 2026), dove un’opera è entrata a far parte della collezione permanente dell’ambasciata per il periodo 2026 – 2028. Nel 2026 la sua opera è stata presentata a New York nelle edizioni primaverile e autunnale di AAF Affordable Art Fair.

La mostra a GP LAW/LEGLAB rappresenta dunque una tappa significativa: non solo raccoglie materiali e cicli differenti, ma conferma la capacità di Daniela Forcella di attraversare confini disciplinari, trasformando lo spazio espositivo in un luogo di dialogo tra codici e linguaggi. Il visitatore esce con la percezione di aver seguito un percorso che unisce storia personale, pratiche materiche e una prospettiva internazionale, senza perdere il filo di un’identità artistica ben definita.