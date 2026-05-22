Incidente in viale Scarampo: furgone ribaltato e un ferito trasportato al San Carlo

Scontro all'alba con furgone ribaltato, un 27enne trasferito al San Carlo e code fino all'ingresso autostradale

La mattina del 22/05/2026, poco prima delle 5.30, un incidente ha paralizzato un tratto di Milano: all’incrocio tra viale Scarampo e via Silva un furgone adibito al trasporto del pane si è scontrato con un’autovettura, ribaltandosi e rimanendo al centro dell’incrocio. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorsi, e le prime operazioni hanno riguardato sia l’assistenza ai feriti sia la messa in sicurezza dell’area. Nel corso dell’intervento è emersa la necessità di rimuovere il mezzo pesante con attrezzature speciali per ripristinare il normale flusso del traffico.

Ricostruzione dell’incidente

Secondo i rilievi avviati dalla Polizia locale, le cause che hanno portato allo scontro tra il furgone e l’automobile sono ancora oggetto di accertamento. Dopo l’impatto il veicolo commerciale ha perso stabilità e si è adagiato sulla carreggiata, occupando parte dell’incrocio: una dinamica che ha richiesto verifiche dettagliate per ricostruire la sequenza di manovre e valutare eventuali responsabilità. Il conducente dell’auto, un ragazzo di 27 anni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo all’Ospedale San Carlo per accertamenti e cure.

Interventi di primo soccorso e trasporto

Gli operatori del 118 hanno effettuato le prime valutazioni sul luogo, stabilizzando il giovane prima del trasferimento in ospedale. Il termine codice giallo indica sintomi che richiedono attenzione ma non risultano immediatamente pericolosi per la vita; per questo motivo il 27enne è stato accompagnato al San Carlo per ulteriori esami. Non risultano al momento notizie di altri feriti gravi, mentre le condizioni del conducente dell’automobile sono seguite dagli specialisti sanitari per valutare gli eventuali traumi.

Interventi tecnici e gestione della scena

Per rimuovere il furgone ribaltato è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco, che ha operato con un’autogru per riportare il mezzo in posizione e liberare la carreggiata. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area hanno incluso la delimitazione della zona, il controllo dei fluidi dispersi e la verifica dell’integrità del carico di pane trasportato. La rimozione del mezzo e le attività connesse hanno richiesto tempo e risorse, determinando la chiusura parziale dell’incrocio fino al completamento delle operazioni.

Ruolo della Polizia locale e rilievi

La Polizia locale ha eseguito i rilievi tecnici necessari per stabilire la dinamica dell’incidente, misurando traiettorie e punti d’urto e raccogliendo testimonianze. L’attività investigativa comprende anche la verifica dei documenti dei conducenti e lo stato dei veicoli coinvolti. Inoltre, gli agenti si sono occupati della gestione della viabilità per deviare i flussi e ridurre i rischi di ulteriori collisioni: una procedura che si affianca alle operazioni di recupero del mezzo e al coordinamento con gli altri enti intervenuti.

Ripercussioni sulla viabilità e trasporto pubblico

L’incidente ha provocato importanti ripercussioni sul traffico della zona: si sono formate lunghe code che si sono estese fino agli accessi autostradali, con rallentamenti significativi nelle prime ore del mattino. Anche il servizio di trasporto pubblico ha subito effetti: ATM ha disposto deviazioni per alcune linee di superficie, attivando percorsi alternativi per limitare i disagi ai pendolari. Le deviazioni e i rallentamenti hanno richiesto aggiornamenti costanti per gli utenti e una gestione coordinata tra i vari soggetti coinvolti.

La situazione è progressivamente tornata alla normalità dopo la rimozione del furgone e la riapertura completa dell’incrocio, ma l’episodio rimane sotto analisi per chiarire le cause e trarre insegnamenti utili a ridurre il rischio di eventi analoghi in futuro. L’intervento congiunto di 118, Vigili del fuoco e Polizia locale ha permesso di limitare le conseguenze più gravi e di ripristinare la circolazione in sicurezza, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi per la completa ricostruzione della dinamica.