Finanziamenti per M1 e M5: 654 milioni per collegare Milano e Monza

Una conferma dalla Conferenza Unificata libera 654 milioni per le estensioni delle linee M1 e M5 verso Monza, con grandi ricadute sui pendolari e sul traffico dell'area nord di Milano

La Conferenza Unificata ha dato il via libera al finanziamento che molti pendolari attendevano: il totale di 654 milioni di euro è stato ufficialmente destinato al prolungamento delle metropolitane M1 e M5 fino a Monza. Questa cifra rappresenta un passaggio amministrativo importante perché consente di avviare fasi progettuali e operative necessarie: dalle procedure per la gara d’appalto alla riapertura di cantieri sospesi. Per l’area nord di Milano si tratta di una notizia con impatti immediati e potenzialmente duraturi, che può incidere su mobilità, qualità della vita e attrattività economica del territorio.

L’annuncio è stato rilanciato dal consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia, che ha sottolineato come il risultato sia frutto di collaborazione istituzionale tra Governo e Regione Lombardia. Secondo Dozio, la sinergia tra enti è stata determinante per ottenere lo sblocco delle risorse. Il messaggio politico è chiaro: solo attraverso un metodo coordinato si possono trasformare progetti rimasti a lungo sulla carta in opere reali con cantieri attivi e gare pronte ad essere indette.

Ripartizione delle risorse e priorità

La quota più consistente del pacchetto di finanziamento riguarda la linea M5, che riceve oltre 576 milioni di euro per permettere l’avvio della procedura di gara e l’avvio operativo del prolungamento verso Monza. Si tratta di un investimento che si somma ad altri stanziamenti regionali: la Regione Lombardia aveva già destinato 293 milioni di euro al progetto, confermando la priorità attribuita a questa direttrice di mobilità. Queste risorse congiunte mirano a sbloccare fasi decisionali e a garantire la continuità finanziaria necessaria per realizzare un’infrastruttura complessa e strategica per l’area metropolitana.

Dettagli per la M1 e interventi complementari

Anche la M1 beneficia del provvedimento con un importo complessivo di 78 milioni di euro distribuiti su due interventi distinti ma collegati. Otto milioni sono destinati a riattivare i lavori previsti per il prolungamento della tratta Sesto FS – Monza Bettola, un cantiere finora fermo che potrà riprendere il proprio iter amministrativo e tecnico. I restanti settanta milioni serviranno alla realizzazione del deposito necessario per supportare l’allungamento verso Baggio, infrastruttura funzionale per la gestione del materiale rotabile e l’operatività della linea.

Impatto sul territorio e sui pendolari

L’estensione delle due linee metropolitane non è un semplice aumento di binari: rappresenta una modifica strutturale della mobilità nella cintura nord di Milano e in Brianza. Per decine di migliaia di pendolari significa tempi di viaggio più certi, meno trasferimenti e una valida alternativa all’auto privata. Ridurre il traffico sull’asse nord potrebbe avere ricadute positive sulla qualità dell’aria, sulla congestione urbana e sull’accessibilità ai poli produttivi e agli spazi di servizio distribuiti tra Milano e Monza, valorizzando l’intero sistema metropolitano.

Progetti collegati e prospettive future

Già dalla dichiarazione ufficiale emergono ambizioni che vanno oltre i singoli cantieri: Dozio e altri esponenti istituzionali auspicano che lo stesso metodo possa essere applicato ad altre opere in attesa, come la metrotranvia Milano-Desio-Seregno e il prolungamento della M2 fino a Vimercate. L’obiettivo politico è creare un effetto a catena che favorisca la programmazione pluriennale e il coordinamento tra livelli di governo, accelerando così una serie di interventi integrati per la mobilità dell’intera area metropolitana.

Fasi successive: gare, cantieri e governance

Dal punto di vista operativo, lo sblocco dei fondi porterà a procedure di gara, redazione dei progetti esecutivi e poi avvio dei lavori nelle tratte interessate. La combinazione tra risorse statali e stanziamenti regionali dovrebbe assicurare la continuità finanziaria necessaria per completare le diverse fasi. Resta centrale il tema della governance: una gestione coordinata tra Comune, Regione e Governo sarà fondamentale per rispettare cronoprogrammi e massimizzare l’efficacia degli investimenti, evitando ulteriori ritardi e sfruttando al meglio le opportunità offerte dal finanziamento recentemente sbloccato.