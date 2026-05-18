Festa dell’Inter e caos mobilità a Milano: cosa sapere

Milano pronta a festeggiare il 21esimo scudetto dell'Inter ma la scelta del Comune di limitare la mobilità pubblica rischia di trasformare la giornata in un problema per residenti e visitatori

La città si prepara a un doppio evento: da un lato la celebrazione sportiva per il Doblete ottenuto dall’Inter, dall’altro una gestione della viabilità che suscita dubbi e disagi. Domenica 17 maggio 2026, dopo il pareggio 1-1 con il Verona e la cerimonia di premiazione a San Siro, è prevista la tradizionale parata fino al Duomo, ma il Comune insieme alla Questura ha deciso di chiudere snodi strategici e deviare molte linee di superficie, con effetti concreti sul servizio per i residenti e i tifosi che convergeranno in città.

La festa a San Siro e la premiazione

Alla fine della partita contro il Verona, che si è conclusa 1-1 con l’autogol di Edmundsson e il pareggio di Bowie, San Siro è diventato teatro di una grande manifestazione: oltre 75mila interisti hanno assistito alla sfilata della squadra e alla consegna del titolo. Sul prato la squadra, dallo staff ai protagonisti come Lautaro, Mkhitaryan, Thuram e i giovani del vivaio, ha sollevato la Coppa mentre dalle casse risuonava ‘A Sky Full of Stars’ dei Coldplay. L’allenatore Chivu e i dirigenti, con il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli a consegnare i riconoscimenti, hanno condiviso il momento di festa con il pubblico.

Momenti simbolo e addii

La cerimonia ha alternato istanti di gioia e commozione: eterne immagini come il capitano che alza il trofeo, i giocatori con occhiali da sole e i fumogeni nerazzurri. Tra i volti applauditi, Sommer, Darmian e altri che potrebbero salutare i tifosi. Il club ha dedicato spazio ai giovani del settore giovanile, con esordi e standing ovation per chi ha dato tanto alla squadra. Questo mix di festeggiamenti e possibili addii ha reso la serata, come spesso accade, carica di emozione.

Il piano della mobilità e i disagi annunciati

Per motivi di ordine pubblico e per gestire i flussi, il Comune ha predisposto misure straordinarie: chiusure di snodi, deviazioni di molte linee di superficie e limitazioni nei pressi del percorso verso il Duomo. Queste scelte, comunicate con anticipo, mirano a garantire la sicurezza ma producono anche effetti collaterali sulla mobilità pubblica. L’uso del termine doblete qui non indica solo un successo sportivo ma diventa il motivo organizzativo che incide sulle decisioni operative della città.

Orari e itinerari: il pullman verso il Duomo

Intorno alle 19 è previsto il via del pullman scoperto con la squadra diretto in piazza Duomo: una scelta simbolica che però concentra flussi di tifosi in momenti precisi della serata. Le deviazioni delle linee e la chiusura di alcuni snodi possono tradursi in tempi di attesa più lunghi, corse ridotte e accesso limitato a zone centrali. Per chi non partecipa alla festa, ma deve comunque muoversi in città, la riduzione del servizio può risultare onerosa, specie per chi si affida esclusivamente al trasporto pubblico.

Ricadute sociali e reazioni

Le misure hanno suscitato reazioni diverse: da un lato entusiasmo tra i tifosi per il titolo e l’atmosfera collettiva, dall’altro preoccupazione tra i cittadini per i disagi pratici. I dirigenti dell’Inter, tra cui Marotta, hanno commentato la vittoria sottolineando la necessità di un percorso evolutivo per la squadra, mentre le autorità comunali insistono sulla priorità dell’ordine pubblico. Nei quartieri limitrofi, commercianti e pendolari monitorano l’impatto economico e logistico delle chiusure.

In definitiva, la giornata del 17 maggio 2026 rimarrà nella memoria per la doppia valenza che ha assunto: una celebrazione sportiva di alto profilo e una prova organizzativa per la città. Gestire grandi eventi implica trovare l’equilibrio tra diritto alla festa e diritto alla mobilità: la partita, la premiazione e il corteo verso il Duomo hanno messo in luce quanto sia complesso mantenere questo equilibrio in una metropoli dinamica come Milano.