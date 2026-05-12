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Collegamento pubblico: Bareggio ottiene il prolungamento della linea Z616

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Il prolungamento della linea Z616 inserito nel bando per il Trasporto Pubblico Locale crea un collegamento diretto tra Bareggio, la Brughiera e la stazione di Pregnana

Collegamento pubblico: Bareggio ottiene il prolungamento della linea Z616

Il Comune di Bareggio ha ottenuto l’inserimento del prolungamento della linea Z616 nel bando per il Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Milano e delle province di Monza e Lodi. La misura prevede un collegamento diretto con la stazione di Pregnana, punto di interscambio sulla linea S6 Novara-Milano, e introduce una fermata dedicata alla Brughiera.

L’azione, promossa dall’amministrazione comunale, è stata avanzata dopo una serie di interlocuzioni con gli enti competenti ed è stata accolta nell’ambito della gara pubblicata nei giorni scorsi con scadenza fissata al 30 settembre 2026.

Per l’amministrazione si tratta di una soluzione che risponde a bisogni concreti senza gravare sul bilancio comunale: la proposta, infatti, è stata inserita direttamente nella procedura di gara regionale, così da permettere il proseguimento dell’iter senza oneri immediati per il Comune. L’idea è stata portata avanti nel tempo attraverso incontri e sollecitazioni, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti quotidiani dei residenti tra il centro di Bareggio, il quartiere della Brughiera e la stazione di Pregnana.

Il progetto nel contesto del bando

Il prolungamento della Z616 è stato inserito nella documentazione di gara relativa al servizio di Trasporto Pubblico Locale gestito a livello metropolitano e provinciale, una scelta che permette di regolamentare il servizio all’interno di un quadro contrattuale più ampio. L’inserimento nel bando definisce i parametri tecnici e il perimetro operativo del nuovo percorso, ma non equivale ancora all’attivazione del servizio: la fase successiva prevede l’assegnazione formale dell’appalto e l’avvio dell’operatività da parte dell’operatore individuato con il nuovo affidamento.

Iter amministrativo e tempistiche

L’iter prevede che, una volta chiuso il bando con scadenza al 30 settembre 2026, le offerte vengano valutate e venga disposto il nuovo affidamento del servizio. Solo a seguito dell’aggiudicazione si potrà definire il calendario delle corse, le fermate precise e l’eventuale rimodulazione degli orari. Per il Comune resta prioritario monitorare il processo e sollecitare l’adozione di soluzioni coerenti con le esigenze locali, senza tuttavia assumere costi diretti legati all’estensione della linea.

I benefici per la comunità di Bareggio

Dal punto di vista dei cittadini il nuovo collegamento rappresenta un doppio vantaggio: facilita l’accesso alla stazione di Pregnana e introduce una fermata nella Brughiera, che consente un contatto diretto con il centro di Bareggio precedentemente assente. Questo nodo risulta particolarmente utile per pendolari e studenti che si servono della linea S6, ma anche per chi, come molti residenti anziani, ha bisogno di spostarsi verso il centro per svolgere commissioni o fare la spesa. L’ottimizzazione degli spostamenti locali può ridurre l’uso dell’auto privata e migliorare la qualità dei servizi quotidiani.

Impatto sociale e risposte alle esigenze demografiche

L’assessore alla Viabilità ricorda che la Brughiera ha conosciuto un aumento di popolazione significativo negli ultimi 15-20 anni, una crescita che richiede adeguamenti nella rete di servizi pubblici. Un collegamento di autobus con il centro non è solo una comodità: diventa uno strumento di integrazione urbana che agevola la mobilità delle fasce più fragili e risponde a richieste espresse dai residenti. Inoltre, la presenza di una fermata in più valorizza la rete locale di trasporto, migliorando l’accessibilità e la continuità del servizio.

Prospettive e punti di attenzione

Rimane aperta la questione dell’affidamento e dell’organizzazione concreta delle corse: il Comune auspica che, con l’avvio del nuovo contratto, si possa anche affrontare il problema dei salti delle corse segnalati da lavoratori e studenti, fenomeno che crea disagi nella quotidianità. La speranza dell’amministrazione è che l’estensione della linea Z616 e un’attenta pianificazione degli orari contribuiscano a stabilizzare il servizio e a ridurre le criticità operative che oggi penalizzano gli utenti.

In attesa dell’aggiudicazione, l’attenzione rimane focalizzata sul corretto svolgimento delle procedure e sulla collaborazione con gli enti competenti per tradurre il progetto in un servizio affidabile. L’obiettivo dichiarato è quello di mettere a disposizione dei cittadini un collegamento pubblico efficiente e sostenibile che colleghi il tessuto residenziale di Bareggio con la rete ferroviaria e il centro urbano, migliorando la fruizione del territorio senza nuovi oneri per il bilancio comunale.

Notizie.it è una testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018
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