Collegamento pubblico: Bareggio ottiene il prolungamento della linea Z616

Il prolungamento della linea Z616 inserito nel bando per il Trasporto Pubblico Locale crea un collegamento diretto tra Bareggio, la Brughiera e la stazione di Pregnana

Il Comune di Bareggio ha ottenuto l’inserimento del prolungamento della linea Z616 nel bando per il Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Milano e delle province di Monza e Lodi. La misura prevede un collegamento diretto con la stazione di Pregnana, punto di interscambio sulla linea S6 Novara-Milano, e introduce una fermata dedicata alla Brughiera.

L’azione, promossa dall’amministrazione comunale, è stata avanzata dopo una serie di interlocuzioni con gli enti competenti ed è stata accolta nell’ambito della gara pubblicata nei giorni scorsi con scadenza fissata al 30 settembre 2026.

Per l’amministrazione si tratta di una soluzione che risponde a bisogni concreti senza gravare sul bilancio comunale: la proposta, infatti, è stata inserita direttamente nella procedura di gara regionale, così da permettere il proseguimento dell’iter senza oneri immediati per il Comune. L’idea è stata portata avanti nel tempo attraverso incontri e sollecitazioni, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti quotidiani dei residenti tra il centro di Bareggio, il quartiere della Brughiera e la stazione di Pregnana.

Il progetto nel contesto del bando

Il prolungamento della Z616 è stato inserito nella documentazione di gara relativa al servizio di Trasporto Pubblico Locale gestito a livello metropolitano e provinciale, una scelta che permette di regolamentare il servizio all’interno di un quadro contrattuale più ampio. L’inserimento nel bando definisce i parametri tecnici e il perimetro operativo del nuovo percorso, ma non equivale ancora all’attivazione del servizio: la fase successiva prevede l’assegnazione formale dell’appalto e l’avvio dell’operatività da parte dell’operatore individuato con il nuovo affidamento.

Iter amministrativo e tempistiche

L’iter prevede che, una volta chiuso il bando con scadenza al 30 settembre 2026, le offerte vengano valutate e venga disposto il nuovo affidamento del servizio. Solo a seguito dell’aggiudicazione si potrà definire il calendario delle corse, le fermate precise e l’eventuale rimodulazione degli orari. Per il Comune resta prioritario monitorare il processo e sollecitare l’adozione di soluzioni coerenti con le esigenze locali, senza tuttavia assumere costi diretti legati all’estensione della linea.

I benefici per la comunità di Bareggio

Dal punto di vista dei cittadini il nuovo collegamento rappresenta un doppio vantaggio: facilita l’accesso alla stazione di Pregnana e introduce una fermata nella Brughiera, che consente un contatto diretto con il centro di Bareggio precedentemente assente. Questo nodo risulta particolarmente utile per pendolari e studenti che si servono della linea S6, ma anche per chi, come molti residenti anziani, ha bisogno di spostarsi verso il centro per svolgere commissioni o fare la spesa. L’ottimizzazione degli spostamenti locali può ridurre l’uso dell’auto privata e migliorare la qualità dei servizi quotidiani.

Impatto sociale e risposte alle esigenze demografiche

L’assessore alla Viabilità ricorda che la Brughiera ha conosciuto un aumento di popolazione significativo negli ultimi 15-20 anni, una crescita che richiede adeguamenti nella rete di servizi pubblici. Un collegamento di autobus con il centro non è solo una comodità: diventa uno strumento di integrazione urbana che agevola la mobilità delle fasce più fragili e risponde a richieste espresse dai residenti. Inoltre, la presenza di una fermata in più valorizza la rete locale di trasporto, migliorando l’accessibilità e la continuità del servizio.

Prospettive e punti di attenzione

Rimane aperta la questione dell’affidamento e dell’organizzazione concreta delle corse: il Comune auspica che, con l’avvio del nuovo contratto, si possa anche affrontare il problema dei salti delle corse segnalati da lavoratori e studenti, fenomeno che crea disagi nella quotidianità. La speranza dell’amministrazione è che l’estensione della linea Z616 e un’attenta pianificazione degli orari contribuiscano a stabilizzare il servizio e a ridurre le criticità operative che oggi penalizzano gli utenti.

In attesa dell’aggiudicazione, l’attenzione rimane focalizzata sul corretto svolgimento delle procedure e sulla collaborazione con gli enti competenti per tradurre il progetto in un servizio affidabile. L’obiettivo dichiarato è quello di mettere a disposizione dei cittadini un collegamento pubblico efficiente e sostenibile che colleghi il tessuto residenziale di Bareggio con la rete ferroviaria e il centro urbano, migliorando la fruizione del territorio senza nuovi oneri per il bilancio comunale.