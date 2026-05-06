Agevolazioni treni per la polizia locale in Lombardia: la proposta degli assessori

Regione Lombardia ha annunciato l'intenzione di applicare agevolazioni sui treni regionali anche agli agenti della polizia locale; l'obiettivo è semplificare il pendolarismo e aumentare la sicurezza a bordo

L’annuncio è stato reso pubblico il 06/05/2026 dagli assessori regionali con deleghe a trasporti e sicurezza. Si tratta di un’iniziativa che punta a riconoscere alle forze di polizia locale un trattamento analogo a quello già riservato ad altre categorie, con l’obiettivo di rendere più semplice il loro spostamento casa-lavoro sul servizio ferroviario regionale.

Gli uffici competenti sono al lavoro per definire le modalità di accesso al beneficio, nel rispetto della normativa vigente.

La misura viene presentata non solo come un vantaggio economico per gli agenti ma anche come una strategia operativa per incrementare la presenza di personale qualificato sui mezzi pubblici. Secondo gli assessori, la misura dovrebbe contribuire a una maggiore percezione di sicurezza per i viaggiatori e a una gestione più efficace delle situazioni critiche a bordo. Le fasi successive prevedono raccolta dati e confronto con i Comandi locali per definire criteri e parametri di applicazione.

Cosa prevede la proposta

La proposta, nelle linee generali, intende estendere le stesse condizioni agevolate già applicate alle Forze Armate anche alla polizia locale che presta servizio in Lombardia. Sarà importante stabilire i requisiti per l’accesso: tra questi potrebbero essere considerati il tipo di servizio svolto, la distanza del tragitto casa-lavoro e la frequenza di utilizzo del mezzo ferroviario. Le amministrazioni regionali hanno sottolineato che ogni decisione sarà adottata nel pieno rispetto delle indicazioni di legge e delle procedure amministrative.

Modalità operative e criteri

Gli uffici tecnici regionali devono ora definire la platea dei beneficiari e le modalità di emissione delle agevolazioni, che potrebbero tradursi in tariffe ridotte o abbonamenti specifici per il personale. Tra gli elementi in valutazione ci sono strumenti di verifica, obblighi di comunicazione tra Comandi e Regione e la durata temporale dell’agevolazione. È prevista anche una fase di sperimentazione e un monitoraggio per valutare l’impatto sul servizio.

Obiettivi e ricadute attese

L’iniziativa si fonda su due obiettivi principali: da un lato offrire un supporto concreto agli agenti nella gestione del pendolarismo, dall’altro aumentare la presenza di personale di polizia sui treni per migliorare la sicurezza a bordo. I promotori ritengono che una maggiore presenza di agenti possa dissuadere comportamenti illeciti e facilitare interventi rapidi in caso di necessità, con un beneficio per i passeggeri e per il personale ferroviario.

Benefici per il servizio ferroviario

Oltre all’impatto diretto sugli agenti, le autorità regionali evidenziano possibili ricadute positive sulla qualità del servizio ferroviario: la presenza di forze dell’ordine locali potrebbe migliorare il clima di convivenza a bordo e ridurre episodi di degrado. La Regione intende dunque considerare l’agevolazione anche come una misura integrata di politica sui trasporti e sicurezza, valutando indicatori di efficacia durante la fase di monitoraggio.

Prossimi passaggi e tempistica

Nei prossimi giorni è prevista una rilevazione capillare per individuare gli agenti che già utilizzano il servizio ferroviario regionale per recarsi al lavoro; i dati raccolti serviranno a calibrare la misura. Successivamente gli assessorati competenti lavoreranno a una delibera che formalizzerà i criteri e le modalità di applicazione. Gli enti locali e i Comandi di polizia saranno coinvolti per armonizzare le procedure operative e garantire una transizione efficace.

In sintesi, se la delibera verrà approvata, la misura offrirà un duplice vantaggio: un sollievo economico e logistico per gli agenti e una maggiore tutela per i cittadini che utilizzano i treni regionali. Il percorso è ancora in fase di definizione, ma la Regione presenta l’intervento come un elemento di sinergia tra mobilità sostenibile e sicurezza pubblica.