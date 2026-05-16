Festa scudetto Inter: modifiche a metro e bus che paralizzano Milano

Milano si prepara ai festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter: il piano di mobilità prevede chiusure, deviazioni e restrizioni che condizioneranno spostamenti e servizi pubblici

Milano si prepara a celebrare il 21esimo scudetto dell’Inter domenica 17 maggio 2026, ma le decisioni sul dispositivo di mobilità rischiano di trasformare i festeggiamenti in un problema logistico per la città. Le ordinanze concordate fra Comune e Questura includono la chiusura temporanea di snodi chiave della rete e modifiche sostanziali alle linee di superficie, con impatti significativi per residenti, pendolari e turisti.

In questo contesto il termine piano di emergenza viene applicato per giustificare interventi che limitano l’accesso a zone centrali e attorno a San Siro.

La scelta di sospendere o deviare servizi nelle ore più critiche solleva domande sulla capacità dell’amministrazione di coordinare ordine pubblico e mobilità urbana senza penalizzare chi non partecipa ai festeggiamenti. Le autorità motivano le misure con ragioni di sicurezza pubblica, ma molti segnalano la mancanza di un potenziamento alternativo del trasporto pubblico. Consultare l’applicazione in tempo reale dell’azienda di trasporto aiuta a orientarsi, ma non elimina i disagi previsti nelle fascia pomeridiana e serale.

Cosa cambia nella rete metropolitana

Le modifiche principali riguardano la rete sotterranea: in prossimità del match a San Siro le fermate della linea M5 di Ippodromo e Segesta verranno chiuse nelle fasi finali della partita, costringendo i viaggiatori a spostarsi verso gli snodi alternativi come San Siro Stadio o Lotto. In centro, dalle ore 18:00 i treni delle linee M1 e M3 non fermeranno a Duomo, mentre la fermata di Cordusio subirà chiusure temporanee durante il passaggio dei tifosi. Questa rimodulazione altererà gli interscambi abituali e crea flussi spontanei verso stazioni limitrofe.

Implicazioni per i pendolari e i visitatori

La mancata fermata al Duomo obbliga molti utenti a ricorrere a Centrale, Loreto o Cadorna come punti di scambio, con conseguente rischio di sovraffollamento. Il concetto di interscambio diventa critico perché la capacità di gestione dei flussi nelle stazioni non è illimitata; chi si sposta per lavoro potrebbe vedere aumentare i tempi di percorrenza e la probabilità di code. Le autorità suggeriscono di pianificare gli spostamenti in anticipo e di evitare il centro nelle ore indicate per ridurre il sovraccarico sul sistema.

Modifiche nelle linee di superficie attorno a San Siro

L’area dello stadio sarà interessata da deviazioni già dal primo pomeriggio: dalle ore 13:00 fino a circa le 18:00 il tram 16 non servirà piazza Axum e sposterà il capolinea in via Dessié, mentre il bus 49 effettuerà percorsi deviati saltando fermate tra via Harar e via Morgantini. Le linee 64, 80 e 78 subiranno modifiche di tracciato che toccheranno Bonola, Quinto Romano, Bisceglie e via Govone: si tratta di cambiamenti che condizionano tanto i collegamenti urbani quanto quelli verso gli snodi di interscambio come Lotto e piazza Tirana.

Effetti sulle periferie

Le deviazioni verso Bonola e Quinto Romano possono allungare i tempi di viaggio per chi vive nelle zone ovest della città, mentre i cambi di percorso verso Bisceglie e via Govone impattano utenti nelle direttrici sud-ovest. L’adozione del termine servizio a singhiozzo riassume le difficoltà che si verificheranno: frequenze alterate, fermate saltate e incertezza sugli orari effettivi. Per chi non partecipa alla festa, queste misure rappresentano una limitazione concreta della mobilità quotidiana.

Il corteo del pullman scoperto e la gestione del centro

Dalle ore 18:00 il veicolo scoperto con i giocatori percorrerà il tragitto da piazzale Lotto fino a piazza Duomo, transitando per via Monte Rosa, Amendola, Buonarroti, via Boccaccio, Cadorna, largo d’Ancona, corso Magenta, via Meravigli e Cordusio. Il passaggio del corteo comporterà la sospensione temporanea o il rallentamento di tutti i mezzi pubblici che incrociano l’itinerario, con un’area centrale di fatto non raggiungibile tramite trasporto rapido per la durata dell’evento. La Prefettura sottolinea il coordinamento delle forze di polizia per garantire la sicurezza.

Divieti, sicurezza e restrizioni

Per prevenire episodi legati all’abuso di alcol è stato previsto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in alcune aree: dalle ore 16:00 del 17 maggio alle 01:00 del 18 maggio in porzioni del centro e dalle 11:00 alle 20:00 nella zona di San Siro sono in vigore restrizioni su vendita e asporto, comprese lattine e vetro. Questo provvedimento si inserisce nel più ampio dispositivo di ordine pubblico predisposto per gestire i consistenti flussi di persone attesi.

Consigli pratici per muoversi quel giorno

Se dovete muovervi il 17 maggio 2026 valutate di anticipare o posticipare il viaggio, usare percorsi alternativi, o preferire mezzi non coinvolti dalle deviazioni. Controllate l’app ufficiale dell’azienda di trasporti per aggiornamenti in tempo reale e individuate stazioni di riserva come Lotto o San Siro Stadio. Evitate il centro nelle ore serali e considerate la possibilità di lavorare da remoto se possibile: un semplice cambio di piano può ridurre il disagio personale e la pressione sul sistema.