Inseguimento a Sesto San Giovanni: due arresti dopo la fuga dall’alt dei Carabinieri

La notte del 14 maggio un inseguimento per le vie di Sesto San Giovanni si è concluso con l'arresto di due cittadini marocchini dopo manovre pericolose e un tentativo di fuga a piedi

La città di Sesto San Giovanni è stata teatro di un inseguimento che ha movimentato la notte del 14 maggio. I fatti hanno avuto inizio quando i militari della sezione Radiomobile della Compagnia locale, impegnati nei normali servizi di pattugliamento, hanno intimato l’alt a un’auto sospetta in via Vulcano.

Invece di fermarsi, il veicolo ha accelerato dando il via a una colluttazione dinamica sulla strada, con manovre che hanno messo a rischio sia gli occupanti che gli altri utenti della strada. L’intervento ha infine terminato la corsa in via Fratelli Casiraghi, dove la situazione è precipitata in tentativi di fuga a piedi.

La dinamica dell’inseguimento

L’inseguimento è stato descritto dai carabinieri come una serie di azioni ad alto rischio: il conducente ha ignorato l’ordine di fermarsi, incrementando la velocità e percorrendo tratti in modo pericoloso, con manovre che hanno richiesto grande attenzione da parte degli operanti. Il risultato è stato l’abbandono del veicolo da parte dei due occupanti, evento che ha trasformato l’azione in una fuga pericolosa su più fronti. Le operazioni di contenimento si sono concentrate subito su due profili: bloccare il conducente e poi rintracciare il passeggero fuggiasco, evitando il coinvolgimento di passanti e la creazione di ulteriori rischi alla circolazione.

Interventi e priorità operative

I militari hanno dato priorità alla sicurezza pubblica e alla tutela degli operatori, utilizzando tecniche di contenimento adattate alla situazione. L’impiego della sezione Radiomobile si è rivelato determinante: il conducente è stato bloccato e arrestato sul posto, mentre il passeggero ha tentato ripetuti stratagemmi per sottrarsi. In queste fasi è emersa l’importanza del coordinamento e della valutazione continua del rischio, con l’obiettivo di neutralizzare la minaccia senza aggravare l’esposizione di civili o forze dell’ordine.

Il profilo degli arrestati e le accuse

Al termine dell’operazione i carabinieri hanno arrestato due uomini, entrambi di nazionalità marocchina e già noti alle forze dell’ordine: un trentatreenne, tratto in arresto per fuga pericolosa, e un ventiduenne, fermato e denunciato in stato di libertà anche per ingresso arbitrario in luoghi dove l’accesso è vietato a fini di interesse militare. Le accuse emergono dalle verifiche successive, che hanno ricostruito non solo la condotta alla guida ma anche i comportamenti tenuti durante i tentativi di sottrarsi all’arresto.

Fasi successive e attività investigative

Le indagini hanno incluso sopralluoghi sul luogo dell’abbandono del mezzo e raccolta di testimonianze. Il passeggero, dopo aver lasciato l’auto, ha cercato riparo all’interno di un edificio in costruzione sito al civico 508 e successivamente ha scavalcato una recinzione per entrare nel piazzale attiguo alla sede della Compagnia dei Carabinieri. In un secondo momento è riapparso in via Fratelli Casiraghi tentando di raggiungere una Opel Corsa con altri connazionali sopraggiunti, ma è stato intercettato e bloccato. Questi passaggi hanno fornito elementi utili per le contestazioni formali.

Conseguenze per la viabilità e sicurezza urbana

L’episodio ha avuto ricadute sulla circolazione nella zona, con rallentamenti e interventi di gestione dell’ordine pubblico. Gli operatori hanno coordinato la scena per consentire i rilievi e il trasferimento dei fermati, cercando di ripristinare le normali condizioni di viabilità nel minor tempo possibile. L’evento rimarca l’importanza dei servizi di controllo come componente di prevenzione della microcriminalità e della tutela della collettività, e mette in evidenza come la gestione di un’infrazione all’alt possa rapidamente degenerare in una serie di reati connessi.

Conclusioni e riflessioni

La notte del 14 maggio a Sesto San Giovanni ha evidenziato gli scenari critici che possono nascere da un rifiuto di ottemperare a un ordine di fermata: dall’abbandono del veicolo alla fuga a piedi, fino a tentativi di elusione attraverso aree in costruzione e spazi militari. L’azione dei Carabinieri della sezione Radiomobile ha portato all’arresto di due persone e alla formulazione di denunce, chiudendo una vicenda che poteva avere conseguenze più gravi se non fosse stato garantito un pronto intervento. Le autorità proseguiranno le verifiche per chiarire ogni aspetto della vicenda e completare gli accertamenti giudiziari.