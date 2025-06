Inseguimento e arresto a Legnano: 32enne cerca di fuggire dai Carabinieri

Inseguimento e arresto a Legnano: un 32enne sorpreso con droga e un coltello cerca di fuggire dai Carabinieri.

A Legnano, un 32enne ha tentato di scappare dopo essere stato fermato dai Carabinieri durante un controllo. La serata di giovedì 5 giugno 2025 si è trasformata in un inseguimento quando i militari hanno notato l’auto dell’uomo, un impiegato di Besozzo, in provincia di Varese. I Carabinieri, impegnati in un normale posto di blocco lungo la Saronnese, hanno deciso di fermarlo. Ma lui, invece di fermarsi, ha accelerato, dando inizio a un breve ma intenso inseguimento.

La scena si è svolta tra le strade illuminate di Legnano, dove il 32enne ha cercato di seminare i militari. Le sirene delle auto delle forze dell’ordine risuonavano nell’aria mentre l’uomo cercava di guadagnare terreno. Un tentativo disperato che però si è concluso rapidamente: dopo pochi minuti, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Ma cosa c’era all’interno della sua auto?

All’interno del veicolo, i militari hanno trovato 45 grammi di hashish, un quantitativo non trascurabile, e un coltello a serramanico di 18 centimetri. Un mix pericoloso che ha contribuito a rendere la situazione ancora più grave. I Carabinieri non hanno avuto dubbi: per l’uomo sono scattate immediatamente le denunce a piede libero, incluse quelle per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di arma da taglio e resistenza a pubblico ufficiale.

Ma cosa spinge un uomo a rischiare tutto in un momento del genere? La domanda rimane sospesa nell’aria. Gli agenti, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, hanno avviato le procedure per la segnalazione del 32enne alle autorità competenti. La lotta contro lo spaccio di droga continua, e questo episodio dimostra come i controlli nel territorio siano costanti e determinati.

La comunità di Legnano, già colpita da episodi del genere, si interroga sulla sicurezza delle strade e sull’efficacia delle misure di prevenzione. La presenza dei Carabinieri è costante, ma la domanda è: quanto basta per fermare il fenomeno dello spaccio? Questo arresto è solo la punta dell’iceberg di un problema più grande, che coinvolge tutta la provincia e non solo.