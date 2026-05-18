Trasporti a Milano: chiusure metro e deviazioni per la festa dell’Inter

Scopri come le chiusure di alcune fermate e le deviazioni ridisegnano la mobilità cittadina durante i festeggiamenti dell'Inter

Il 17 maggio 2026 Milano si prepara a una giornata di grandi festeggiamenti per il 21° scudetto dell’Inter. Le autorità cittadine, in accordo con la Questura, hanno predisposto una serie di provvedimenti sulla rete di trasporto urbano che incidono profondamente sugli spostamenti: chiusure di stazioni, deviazioni delle linee di superficie e restringimenti della circolazione lungo l’itinerario del corteo.

Queste misure sono state motivate con esigenze di ordine pubblico, ma avranno effetti concreti sui pendolari, sui residenti e su chiunque debba attraversare o raggiungere il centro città durante la manifestazione.

Più che un semplice aggiustamento operativo, molti osservatori descrivono il piano come un ridimensionamento dei servizi nelle ore critiche del pomeriggio e della sera. L’azienda dei trasporti invita a consultare i canali digitali per aggiornamenti in tempo reale, ma resta il fatto che le chiusure programmate potrebbero costringere migliaia di persone a percorrere tragitti più lunghi o a cambiare mezzo all’ultimo minuto. Il contrasto tra la logistica prevista e la necessità di garantire un regolare deflusso dei tifosi è al centro del dibattito cittadino.

Interventi sulla metropolitana

La rete sotterranea subirà limitazioni mirate: per motivi di sicurezza le fermate della linea M5 di Ippodromo e Segesta saranno interdette poco prima del fischio finale della partita a San Siro, obbligando l’uscita del pubblico verso gli snodi di San Siro Stadio o Lotto. Inoltre, a partire dalle ore 18:00 i convogli delle linee M1 e M3 non effettueranno la fermata di Duomo, con la conseguente necessità di utilizzare stazioni alternative come Centrale, Loreto o Cadorna per l’interscambio. Anche la fermata di Cordusio è prevista temporaneamente chiusa durante il passaggio del corteo in centro.

Impatto sui passeggeri

Le chiusure impongono spostamenti obbligati a piedi o il ricorso a stazioni più distanti, con il rischio di concentrare flussi in pochi nodi e di generare sovraffollamenti. Chi normalmente utilizza le fermate interdette dovrà pianificare percorsi alternativi e prevedere tempi di viaggio maggiori: per esempio raggiungere Duomo dalla periferia potrebbe significare scendere a Cadorna o Loreto e proseguire a piedi. In questo contesto il ruolo delle app e delle informazioni in tempo reale resta utile ma non risolutivo per i problemi di capacità del sistema.

Deviazioni nelle linee di superficie e area San Siro

La zona di San Siro sarà interessata da modifiche già dal primo pomeriggio: dalle ore 13:00 fino alle 18:00 circa alcune corse saranno sospese o cambiate. Il tram 16 non raggiungerà piazza Axum e concentrerà il capolinea in via Dessié, mentre il bus 49 subirà deviazioni che comportano il salto di fermate tra via Harar e via Morgantini. Le linee 64 e 80 verranno deviate verso Bonola e Quinto Romano, e la 78 modificherà il tracciato verso Bisceglie e via Govone. Il risultato è un servizio a singhiozzo nell’area dello stadio.

Conseguenze per le periferie

Le deviazioni non riguardano solo l’immediato intorno a San Siro: le modifiche di percorso possono allungare i tempi di viaggio e ridurre la frequenza percepita nelle zone collegate. Per i residenti delle aree servite dalle linee deviate, l’evento si traduce in fermate saltate e collegamenti meno affidabili, con impatto su chi si sposta per lavoro o per necessità quotidiane. L’adozione di percorsi alternativi e la comunicazione preventiva sono elementi necessari ma non sufficienti a garantire la normale fruizione del servizio.

Il corteo, il pullman scoperto e il centro cittadino

Dopo la partita il pellegrinaggio nerazzurro si sposterà dall’area di San Siro verso il centro: il corteo partirà da Piazzale Lotto e percorrerà via Monte Rosa, via Boccaccio, corso Magenta e l’asse che conduce fino a piazza Duomo. Al passaggio del pullman scoperto sono previste sospensioni e rallentamenti per ogni mezzo pubblico che incroci l’itinerario; in passato processionI simili hanno provocato lunghi tempi di percorrenza, con il corteo che si è protratto per ore e piazza Duomo ha accolto una folla compatta fino a serata inoltrata, con fuochi d’artificio e manifestazioni popolari.

Consigli pratici e valutazioni finali

Per chi può è consigliabile evitare il centro nelle ore serali del 17 maggio 2026 o pianificare in anticipo spostamenti con alternative non coinvolte dal corteo. Chi deve muoversi può considerare l’utilizzo di stazioni periferiche non interessate dalle chiusure, percorsi pedonali sicuri o soluzioni di mobilità dolce. Ricordiamo che le misure sono attuate per garantire la sicurezza collettiva e il regolare deflusso dei partecipanti, ma si raccomanda di informarsi tramite i canali ufficiali di Atm e della Questura per aggiornamenti in tempo reale.