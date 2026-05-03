Interventi per la sicurezza stradale in via Grassina: pista ciclabile e nuovi pali

Il sindaco Carmine Lavanga porta avanti un piano che include piste ciclabili, dossi e il rinnovo dell'illuminazione pubblica per mettere in sicurezza via Grassina e via Chiesa

Nel tentativo di migliorare la sicurezza stradale e la mobilità pedonale e ciclabile, l’amministrazione guidata dal sindaco Carmine Lavanga ha avviato una serie di opere nella zona che comprende via Grassina e via Chiesa. L’obiettivo è ridurre i rischi per chi si sposta a piedi o in bicicletta e contenere la velocità dei veicoli in transito, con soluzioni concrete che vanno dalla realizzazione di percorsi protetti alla sistemazione della carreggiata.

Questi lavori fanno parte di un progetto più ampio volto a ricucire i collegamenti tra il centro cittadino e le infrastrutture sportive locali, privilegiando accessi sicuri e ben illuminati.

Negli ultimi interventi è stata ultimata una porzione della pista ciclabile che collega via Tasso al centro sportivo comunale, creando un collegamento protetto con il cuore del paese. Contestualmente si sono conclusi i lavori di asfaltatura su via Camillo Chiesa e l’installazione di un dosso su via Grassina all’altezza di via Tasso, misura pensata per rallentare i veicoli che arrivano dalla Provinciale 229. Queste operazioni rappresentano i primi passi tangibili di un piano orientato a migliorare la vivibilità urbana e la sicurezza degli incroci più trafficati.

Interventi completati

Tra le opere già concluse, la realizzazione del tratto di pista ciclabile e il rifacimento degli asfalti sono i più visibili: il percorso permette ora di muoversi in sicurezza senza invadere la carreggiata principale, collegando idealmente il centro sportivo comunale al centro storico. L’installazione del dosso su via Grassina è pensata come misura di mitigazione della velocità per i veicoli in avvicinamento all’incrocio con via Chiesa, riducendo la probabilità di incidenti. Questi cantieri sono stati organizzati per limitare i disagi e mantenere percorsi accessibili per i residenti.

Misure per rallentare il traffico

Il nuovo dosso tra via Grassina e via Tasso rappresenta una risposta pratica al problema delle alte velocità lungo la Provinciale 229, dove i veicoli spesso procedevano a velocità eccessiva prima dell’intersezione con via Chiesa. L’intervento è stato pensato per essere efficace senza penalizzare la circolazione: la sagoma è calibrata per moderare la velocità e segnalata adeguatamente per gli automobilisti. In termini tecnici, si tratta di una misura di traffic calming che agisce direttamente sulla velocità media dei veicoli, aumentando la sicurezza per pedoni e ciclisti.

Progetti in programma

Nei prossimi giorni è previsto l’avvio di un altro ambito di lavori dedicato all’illuminazione pubblica: i vecchi pali in cemento presenti su via Chiesa e via Grassina saranno rimossi e sostituiti con nuovi pali moderni e con lampade più potenti. Questo intervento mira a migliorare la visibilità notturna e la percezione di sicurezza nell’area, soprattutto nei pressi delle fermate pedonali e dei percorsi ciclabili. L’aggiornamento dell’illuminazione è complementare ad altri interventi, poiché una buona visibilità è fondamentale per ridurre gli incidenti e rendere gli spostamenti serali più sicuri.

Materiali e prestazioni

La sostituzione dei pali di illuminazione prevede l’uso di elementi più resistenti e di lampade a maggiore resa luminosa, con attenzione all’efficienza energetica. L’obiettivo è garantire illuminazione pubblica adeguata senza incrementare eccessivamente i consumi, utilizzando tecnologie che assicurino durata e manutenzione semplificata. Questi interventi non solo migliorano la sicurezza immediata, ma contribuiscono anche a una riqualificazione estetica e funzionale della strada, rendendo le vie più accoglienti e fruibili in ogni ora del giorno.

Collegamenti ciclabili e accessibilità

Un elemento chiave del piano è il completamento dei collegamenti ciclabili che permettono di raggiungere in sicurezza il comune limitrofo di Rho. Da via Grassina è possibile immettersi nella ciclabile di via Tasso e proseguire fino all’intersezione di via Brodolini, dove un nuovo tratto protetto conduce al passaggio pedonale davanti all’ingresso laterale del centro commerciale Viridea. Da lì si aggancia la pista ciclabile di Corso Europa, offrendo un percorso continuo e separato dalla strada principale. Questa rete di percorsi protetti favorisce gli spostamenti sostenibili e riduce la necessità di usare l’auto per brevi tragitti.

Infine, sono previste sistemazioni dei marciapiedi e interventi di verde pubblico davanti all’ingresso del centro sportivo, con piantumazioni e rifacimenti delle pavimentazioni per rendere gli accessi più sicuri e gradevoli. L’insieme degli interventi testimonia un’azione coordinata dell’amministrazione per migliorare la mobilità, la sostenibilità e la qualità dello spazio pubblico nella zona di via Grassina e via Chiesa.