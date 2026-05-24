Incidente a Maggianico: candidato di Bollate perde la vita in moto

Il lutto a Bollate dopo la morte del 21enne Davide Voria in un incidente in moto a Maggianico; la lista civica esprime cordoglio

L’incidente che ha tolto la vita a Davide Voria, ventunenne residente a Bollate, è avvenuto nella giornata di sabato 23 maggio 2026 nel quartiere di Maggianico, lungo corso Emanuele Filiberto nei pressi del parco di Villa Gomes. La notizia ha avuto immediata risonanza perché il giovane era candidato alle amministrative locali e la sua scomparsa è giunta a ridosso delle operazioni di voto che interessavano la sua città.

Le prime informazioni raccolte sul posto delineano una dinamica ancora in fase di approfondimento: sembra che la moto abbia perso aderenza o il controllo subito dopo la ripartenza al semaforo, finendo contro un’auto che procedeva dalla direzione opposta. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti in codice rosso le ambulanze della Croce San Nicolò di Lecco e della Croce Rossa di Galbiate, insieme all’automedica; purtroppo il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso del giovane.

La dinamica e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro si è verificato all’incrocio semaforico con via Carlo Gomez e, dalle testimonianze rilevate inizialmente, il motociclista avrebbe perso il controllo del veicolo poco dopo la ripartenza. L’urto ha avuto conseguenze drammatiche: il passeggero in moto, una giovane donna di circa vent’anni, è stata trasportata al Manzoni di Lecco in condizioni gravi ma, secondo le fonti ospedaliere, non in pericolo di vita. La conducente dell’auto, una donna sulla cinquantina, è stata ricoverata in codice verde, indicazione di lesioni di minore entità.

Interventi e prime rilevazioni

Oltre al personale sanitario, sul posto hanno operato gli agenti della Questura di Lecco e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Le autorità hanno segnalato l’apertura di accertamenti per chiarire la dinamica: in queste fasi vengono eseguiti i rilievi e raccolte testimonianze per definire eventuali responsabilità e ricostruire esattamente la sequenza di eventi.

Il ricordo e le reazioni politiche

La morte di Davide Voria ha suscitato cordoglio a Bollate, dove il ragazzo si era impegnato come candidato nella lista lista civica Bollate al centro. Il gruppo ha diffuso un messaggio di dolore esprimendo vicinanza alla famiglia, agli amici e a chi lo conosceva, sottolineando l’entusiasmo e la volontà di mettersi in gioco che avevano contraddistinto la sua candidatura. Anche il sindaco uscente e figure locali hanno manifestato il proprio cordoglio pubblico.

Effetti sulle amministrative

La notizia è giunta proprio mentre i seggi erano aperti per il rinnovo del Consiglio comunale, con le operazioni di voto fissate per domenica 24 e lunedì 25 maggio in molte fonti locali. In molte comunità eventi del genere portano alla sospensione di iniziative elettorali o a momenti di raccoglimento in segno di rispetto: la lista interessata ha annunciato di fermarsi “in silenzio e rispetto” come testimonianza della gravità dell’accaduto.

Aspetti procedurali e prospettive

Dal punto di vista investigativo, le autorità locali hanno avviato le indagini necessarie per chiarire le cause precise dell’incidente. L’ipotesi principale al momento è la perdita di controllo della moto dopo la ripartenza al semaforo, ma saranno i rilievi tecnici e eventuali perizie meccaniche a fornire risposte più certe. La ricostruzione puntuale è fondamentale anche per stabilire eventuali responsabilità e per completare il quadro processuale e assicurativo della vicenda.

La scomparsa di Davide Voria lascia una scia di dolore nella comunità di Bollate e tra chi lo conosceva come ragazzo e come candidato. Oltre all’impatto familiare, l’evento riporta all’attenzione pubblica temi come la sicurezza stradale e la tutela dei motociclisti, oltre alla necessità di accurate verifiche da parte delle autorità competenti. In attesa degli esiti ufficiali delle indagini, la comunità si è raccolta intorno a familiari e amici in un clima di profondo cordoglio.