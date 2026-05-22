Prolungamento M5 fino a Monza: tappe, impatti e prossimi passi

La Conferenza dei Servizi ha sbloccato il prolungamento della M5 fino a Monza: che cosa aspettarsi nei prossimi mesi

L’ok unanime della Conferenza dei Servizi segna un punto di svolta per il collegamento metropolitano tra Milano e Monza. Dopo anni di studi, incontri e confronti istituzionali, il progetto per estendere la linea M5 da Bignami fino a Monza Polo Istituzionale ha superato una fase chiave: questo passaggio tecnico consente di procedere verso la gara d’appalto, sebbene restino ancora tappe procedurali da completare. In questa panoramica spieghiamo il tracciato, gli effetti previsti sulla mobilità e i nodi amministrativi che potrebbero rallentare l’avvio dei cantieri.

Il prolungamento è pensato per servire aree densamente popolate e poli strategici della Brianza, con l’obiettivo di ridurre traffico e inquinamento e offrire un’alternativa efficiente all’auto privata. Dietro il via libera c’è un lavoro comune tra amministrazioni locali e governi nazionali, con esponenti politici e associazioni che hanno fatto pressione per ottenere le risorse necessarie. L’approvazione non equivale però all’inizio immediato degli scavi: occorrono ancora atti formali prima che le Tbm, le macchine talpa, possano essere mobilitate.

L’ok e il tracciato della nuova tratta

La linea M5 proseguirà da Bignami attraversando Milano, poi Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e infine Monza. Sono previste undici fermate che collegheranno punti sensibili come la stazione ferroviaria cittadina, aree commerciali e strutture sanitarie. L’elenco delle fermate comprende Testi, Rondinella Crocetta, Lincoln, Cinisello/Monza Bettola, Campania, Marsala, Monza stazione, Piazza Trento e Trieste, Villa Reale, l’ospedale San Gerardo e il capolinea a Monza Polo Istituzionale. Questo schema rende il prolungamento una risposta concreta alle esigenze di spostamento quotidiano tra i due territori.

Perché queste fermate sono importanti

Ogni nuova fermata è stata pensata per massimizzare l’accessibilità: la presenza della fermata presso l’ospedale San Gerardo migliorerà l’accesso a servizi sanitari, mentre la sosta a Monza stazione faciliterà gli interscambi con la rete ferroviaria regionale. L’intento è quello di creare un sistema integrato in cui la metropolitana funzioni come asse primario per spostamenti rapidi, alleggerendo le arterie stradali e contribuendo alla qualità dell’aria nelle aree urbanizzate.

Impatto sulla mobilità e benefici attesi

L’estensione della M5 promette vantaggi concreti per migliaia di pendolari: tempi di percorrenza ridotti, meno congestione stradale e una maggiore attrattività per gli spostamenti casa-lavoro. Le amministrazioni locali e regionali sottolineano che l’opera può incidere positivamente sulla produttività e sulla vivibilità del territorio, offrendo collegamenti stabili tra aree residenziali, poli d’impresa e centri culturali. L’effetto combinato dovrebbe essere una diminuzione dell’uso dell’auto privata nelle tratte urbane e suburban e una crescita dell’offerta di trasporto pubblico.

Chi ha spinto per il progetto

Il prolungamento è frutto di un’intesa tra diversi livelli istituzionali: sindaci dei comuni interessati, Regione Lombardia e Ministeri competenti hanno lavorato in sinergia. Tra i sostenitori pubblici si sono distinti il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, e alcuni parlamentari che hanno sollecitato risorse e attenzione sul dossier. Anche associazioni locali come HQMonza hanno tenuto alta l’attenzione pubblica, richiamando l’urgenza di non perdere i tempi utili per la pubblicazione del bando di gara.

Passaggi ancora aperti e rischi procedurali

Nonostante l’approvazione unanime, il progetto deve superare altri controlli formali prima dell’apertura dei cantieri. Tra i passaggi decisivi c’è il controllo di legittimità della Corte dei Conti, che permette ai ministeri competenti di emettere il decreto propedeutico alla gara. Secondo le preoccupazioni espresse da chi segue il dossier, eventuali ritardi in questa fase potrebbero comportare la necessità di rivedere i budget disponibili, con possibili incrementi dei costi rispetto alle stime attuali.

Tempi e conseguenze economiche

L’avvio della gara entro la finestra temporale auspicata è considerato cruciale per mantenere gli stanziamenti concordati. Se la pubblicazione dovesse slittare oltre i termini ritenuti utili dagli stakeholder, servirebbero integrazioni finanziarie che potrebbero aumentare l’onere complessivo dell’opera. Per questo motivo le istituzioni coinvolte sono chiamate a procedere con rapidità, cercando di evitare che ostacoli amministrativi trasformino l’entusiasmo politico in ritardi concreti.

In conclusione, il via libera della Conferenza dei Servizi avvicina la realizzazione della M5 fino a Monza, ma la strada verso le prime escavazioni resta ancora lunga. Serve ora il compimento degli atti amministrativi successivi e un’attenta gestione dei tempi per tradurre il progetto approvato in cantieri operativi, affinché i pendolari possano presto beneficiare di un collegamento più efficiente e sostenibile.