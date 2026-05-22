Programmazione teatrale a Milano alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

Un percorso tra debutti studenteschi, rassegne contemporanee e appuntamenti da segnare: ecco cosa offre Paolo Grassi

La Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi presenta un ciclo intenso di appuntamenti che unisce le produzioni degli studenti, le rassegne dedicate alla nuova regia e le performance d’immagine. Nel corso delle comunicazioni pubblicate il 07/05/2026, il 20/04/2026 e il 13/03/2026 sono stati annunciati titoli, calendari e collaborazioni che coprono i mesi di Maggio e Giugno 2026, con eventi concentrati negli spazi di via Salasco 4 e nella Palestrina della scuola. Questo articolo ricompone il programma in modo chiaro per chi desidera orientarsi tra repliche e rassegne.

Le proposte spaziano da testi classici della contemporaneità a lavori originali nati all’interno dei corsi, e includono iniziative curate in partnership con realtà europee. In questo quadro, Nuovi Incroci IX Edizione e Finestre sull’Immaginario X Edizione emergono come momenti centrali: la prima è una rassegna teatrale focalizzata sulla drammaturgia contemporanea, la seconda esplora il rapporto tra immagine, performance e tecnologia. Di seguito il dettaglio degli spettacoli principali e delle date confermate.

Programma in primo piano

Tra gli appuntamenti segnaliamo in primo luogo LE ANOMALIE, adattamento di Clemens J. Setz a cura di Thea Dellavalle con le attrici e gli attori del 2° anno Corso Recitazione, proposto in una serie di repliche nel mese di maggio. Parallelamente prende corpo il progetto collettivo denominato Miracoli… in Paolo Grassi!, che annuncia oltre 30 date complessive tra prosa e danza, con 25 spettacoli ospitati qui, 6 repliche doppie al Teatro Elfo Puccini e una data con doppia replica alla Biennale di Venezia: un impegno produttivo significativo per la scuola nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2026. Queste iniziative mostrano la volontà di contaminare il lavoro didattico con circuiti professionali.

Le anomalie: note di allestimento e repliche

LE ANOMALIE, testo di Clemens J. Setz tradotto da T. Dellavalle e curato da Thea Dellavalle, è in scena con il cast del 2° anno Corso Recitazione. Le repliche previste sono: mercoledì 13 h.19:30, giovedì 14 h.19:30, venerdì 15 h.19:30 e sabato 16 h.20:30 nel Teatrino di via Salasco 4. Questa messa in scena mette a fuoco il lavoro pedagogico che si trasforma in azione scenica, offrendo al pubblico l’esito di percorsi formativi intensi e condivisi.

Nuovi Incroci IX Edizione: giovani registi e drammaturgia

La rassegna Nuovi Incroci alla sua IX edizione è dedicata alla giovane regia e alla drammaturgia contemporanea; il progetto è coordinato drammaturgicamente da Chiara Boscaro e realizzato in collaborazione con Fabulamundi Playwriting Europe, Premio Hystrio, OnStage!, EURODRAM e Premio Annoni. Le giornate della rassegna si articolano in due finestre temporali: 14>16 maggio 2026 (Palestrina – Aula 5 e Aula 9) e 18>20 giugno 2026 (Palestrina – Aula 9), tutte presso via Salasco 4. Nuovi Incroci è pensata come vetrina per progetti emergenti, con repliche distribuite e un programma che favorisce il dialogo tra registi, autori e pubblico.

Spettacoli inseriti nella rassegna

Tra i titoli in cartellone si segnalano: BLASTED – DANNATI di Sarah Kane, regia di Isaia Ragona Coco (Giugno 2026: giovedì 18 h.20, venerdì 19 h.18, sabato 20 h.18, Aula 9); TOMBA DI CANI testo di Letizia Russo, regia di Federico Mancini (Giugno 2026: giovedì 18 h.18, venerdì 19 h.20, sabato 20 h.16, Palestrina – via Salasco 4). Questi spettacoli convivono con altri lavori come LUSTRINI di Antonio Tarantini e LA PARANOIA di Rafael Spregelburd, offrendo una varietà di linguaggi e forme sceniche.

Finestre sull’immaginario e informazioni pratiche

La decima edizione di Finestre sull’Immaginario, intitolata OSMOSIS – essere fuori da sé, è curata da Manuel Renga e Ariella Vidach con il tutoraggio tecnico di Fabio Brusadin; coinvolge il terzo Corso Regia e il terzo corso Danza Contemporanea della scuola e si svolge venerdì 20 marzo 2026 a partire dalle ore 19.00 presso la sede di via Salasco 4. Questo progetto si concentra su pratiche di teatro d’immagine e performance tecnologica, mettendo in dialogo discipline performative e strumenti digitali in un percorso laboratoriale che culmina in presentazioni pubbliche.

Per partecipare agli spettacoli e consultare eventuali aggiornamenti sul calendario, si consiglia di seguire i canali ufficiali della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e di annotare le date chiave: le repliche di maggio e giugno per Nuovi Incroci, le giornate di LE ANOMALIE e la serata di Finestre sull’Immaginario. Save the date: molti eventi sono concentrati tra il 13 e il 20 di maggio e tra il 18 e il 20 di giugno 2026, quindi è utile prenotare per tempo la propria partecipazione alle rappresentazioni e alle rassegne.